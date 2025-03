Jaki smartfon do 1000 złotych wybrać? Weź jeden z tych

To fakt – najlepsze smartfony na rynku kosztują kilka razy więcej. Jednak nawet za mniej niż 1000 złotych możesz w 2025 roku kupić dobry sprzęt, o ile tylko Twoje wymagania nie należą do szczególnie wygórowanych. Niezły ekran, wydajne działanie w podstawowych zadaniach, łączność 5G i przyzwoity aparat – wszystko to znajduje się w zasięgu (choć – dodajmy od razu – nie zawsze w ramach jednego urządzenia).

Jaki smartfon do 1000 złotych kupić? Jak zwykle odpowiedź brzmi: to zależy…

Smartfon to urządzenie, z którym wiele osób spędza praktycznie cały dzień. On budzi ich o poranku, towarzyszy im przy śniadaniu i w drodze do pracy, często też pomaga w wykonywaniu zawodowych obowiązków (albo też wykręcaniu się od nich), wieczorem służy rozrywce, a na koniec dnia nierzadko jego ekran jest ostatnim, co widzą przed zaśnięciem. On też pełni funkcje portfela czy aparatu, no i – przede wszystkim – umożliwia utrzymywanie kontaktu z bliskimi.

To między innymi dlatego właśnie wybór smartfona nie należy do najprostszych zadań. Szczególnie że każdy ma swoje potrzeby i preferencje. Tworząc ten ranking starałem się zmieścić w nim urządzenia dostosowane do różnych wymagań, choć pole do popisu przy budżecie dochodzącym jedynie do 1000 złotych nie jest wcale szerokie. Niemniej wierzę, że uda Ci się znaleźć tu coś dla siebie. Dobry i tani smartfon może być jednym i tym samym urządzeniem.

Na ranking składa się osiem urządzeń ułożonych – mniej więcej – rosnąco pod względem ceny. Najtańsze kosztują mniej niż 500 złotych, najdroższym zaś blisko jest do granicy zawartej w tytule. Oto moje odpowiedzi na pytanie o…

Najlepszy smartfon 1000 złotych. Ranking 2025:

Poco C75 – obecnie najlepszy smartfon do 500 złotych

– obecnie najlepszy smartfon do 500 złotych Redmi 13 – dobry i tani smartfon dla mniej wymagających osób

– dobry i tani smartfon dla mniej wymagających osób Samsung Galaxy M35 5G – niedrogi smartfon z dużą baterią i 5G

– niedrogi smartfon z dużą baterią i 5G Infinix Note 40 – smukły, lekki i wydajny smartfon w dobrej cenie

– smukły, lekki i wydajny smartfon w dobrej cenie Realme C75 – wytrzymały smartfon do 1000 złotych

– wytrzymały smartfon do 1000 złotych OnePlus Nord CE 4 Lite 5G – po prostu dobrze skrojony smartfon

– po prostu dobrze skrojony smartfon Motorola Moto G85 5G – zaskakująca specyfikacja za tysiaka

– zaskakująca specyfikacja za tysiaka CMF Phone 1 – bardzo dobry smartfon do 1000 złotych

Zanim przejdę do opisania konkretnych modeli z powyższej listy, chciałbym wyjaśnić kilka podstawowych kwestii, odpowiadając na pytanie…

Co oferują smartfony do 1000 złotych w 2025 roku?

Najlepsze smartfony do 1000 złotych w 2025 roku mają zwykle 6 lub 8 GB RAM (najczęściej formatu LPDDR4) oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej (zwykle UFS 2.2). Ich sercem jest zaś przeważnie któryś z mocniejszych procesorów klasy podstawowej. Królują na tej półce chipsety MediaTek Helio G81/G85/G91/G92/G99 oraz Qualcomm Snapdragon z szóstką w nazwie (685, 695 czy – nowszy – Snapdragon 6s Gen 3).

Procesory te nie sprawdzą się za dobrze w wymagających grach, ale do codziennych zastosowań są jak najbardziej w porządku. Możesz liczyć na płynne działanie systemu i podstawowych aplikacji.

Urządzenia za kilkaset złotych mają też wyświetlacze o przekątnej między 6,4 a 6,9 cala. Trudno w tej cenie znaleźć dobry smartfon, który byłby wyraźnie mniejszy – to kiepska wiadomość dla tych, którzy preferują bardziej poręczne modele. Można za to liczyć na rozdzielczość Full HD+ gwarantującą wysoką szczegółowość obrazu oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. W kontekście technologii tradycyjnie mamy do wyboru IPS-y o bardziej naturalnych kolorach i AMOLED-y o wyższym kontraście.

Standardem na tej półce cenowej są akumulatory o pojemności 5000 mAh lub wyższej, które – w zależności od zastosowanego procesora i intensywności użytkowania – wytrzymują zwykle od 1 do 3 dni, zanim skończy im się energia. W kontekście jej uzupełniania należy zwrócić uwagę na szybkie ładowanie – większość modeli do tysiaka je oferuje, najczęściej z mocą około 25-35 W, ale zdarzają się nawet urządzenia obsługujące moc 80 W.

Wszystkie smartfony w tym zestawieniu oddają do dyspozycji użytkowników porty USB-C oraz mini jack (słuchawkowe). Jeśli zaś chodzi o łączność bezprzewodową, to standardowy zestaw tworzą: Bluetooth, NFC, dwuzakresowe Wi-Fi i LTE. Niektóre modele dorzucają do tego jeszcze 5G, umożliwiając tym samym korzystanie z sieci nowej generacji.

Głośniki stereo, slot kart microSD i czytniki linii papilarnych to kolejne elementy, na których obecność możesz liczyć, dysponując budżetem na poziomie kilkuset złotych. Nie spodziewaj się za to ponadprzeciętnie wytrzymałych konstrukcji (choć zdarzają się) ani wybitnych aparatów. Te ostatnie są w stanie robić przyzwoite zdjęcia, ale szału raczej nie będzie.

Skoro podstawy mamy za sobą, przejdźmy do konkretów. Innymi słowy: zaczynamy przegląd.

Poco C75 – obecnie najlepszy smartfon do 500 złotych

Choć ranking skupia się smartfonach do 1000 złotych, to pierwsze dwa modele mogą skusić nawet osoby, dysponujące zaledwie połową tego budżetu. Musisz, oczywiście, mieć świadomość, że chcąc wydać 500 złotych, będzie trzeba pójść na spore kompromisy, ale jak najbardziej jest to wykonalne, by kupić sprzęt, który będzie po prostu OK.

Poco C75 ma duży, prawie 6,9-calowy wyświetlacz LCD o częstotliwości odświeżania 120 Hz, co na tej półce zdarza się niezwykle rzadko. Ma też całkiem spory akumulator (5160 mAh), co spokojnie wystarcza na dzień albo i dwa dni działania przy mniej intensywnym użytkowaniu. Minus jest taki, że ładować można go z mocą jedynie 18 W.

Urządzenie nie musi się też wstydzić swoich podstawowych bebechów. Dysponuje przyzwoitym procesorem MediaTek Helio G81, nierzadko montowanym nawet w droższych modelach, a także 8 GB pamięci operacyjnej. Możesz zatem oczekiwać nie najgorszej płynności działania. Jeśli zaś chodzi o zdjęcia robione jego aparatem o rozdzielczości 50 Mpix, to… nikt się nimi raczej nie zachwyci, ale nie jest to też jakość ziemniaka.

Najważniejsze cechy smartfona Poco C75:

wyświetlacz: 6,88 cala, IPS, 1640×720 pikseli, 120 Hz, do 600 nitów,

procesor: MediaTek Helio G81 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD,

akumulator / ładowanie: 5160 mAh, ładowanie maks. 18 W,

system operacyjny: Android 14 (HyperOS),

odporność: brak,

wymiary i waga: 171,9×77,8×8,2 mm, ~205 gramów,

cena i dostępność:

Redmi 13 – dobry i tani smartfon dla mniej wymagających osób

W podobnej cenie oferowany jest Redmi 13. To kolejny tani smartfon z ekosystemu Xiaomi, który może sprostać Twoim wymaganiom, jeśli tylko są one absolutnie podstawowe. Ma nieco mniejszy wyświetlacz (6,79 cala) i akumulator o odrobinę mniejszej pojemności (5030 mAh). Ekran oferuje za to wyższą rozdzielczość, a akumulator może być ładowany z większą mocą (33 W).

Ma też mniej RAM-u (6 GB), ale za to wydajniejszy procesor. Konkretnie jego sercem jest MediaTek Helio G91. Oferuje również szersze możliwości fotograficzne, dzięki zestawowi aparatów 108 + 2 Mpix (przy czym nadal w żadnym wypadku nie oczekuj nie-wiadomo-czego).

Redmi 13 (fot. Xiaomi)

Poza tym wszystkim, podobnie jak Poco, stanowi bardzo interesującą propozycję dla osób, które na smartfona chcą wydać mniej niż 1000 złotych, a już najlepiej połowę tej kwoty. To mogą być dobrze wydane pieniądze.

Najważniejsze cechy smartfona Redmi 13:

wyświetlacz: 6,79 cala, IPS, 2460×1080 pikseli, 90 Hz, do 550 nitów,

procesor: MediaTek Helio G91 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix + 2 Mpix (makro) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD,

akumulator / ładowanie: 5030 mAh, ładowanie maks. 33 W,

system operacyjny: Android 14 (HyperOS),

odporność: IP53,

wymiary i waga: 168,6×76,3×8,3 mm, ~205 gramów,

cena i dostępność:

Samsung Galaxy M35 5G – niedrogi smartfon z dużą baterią i 5G

Samsungiem Galaxy M35 5G przechodzimy w rankingu na odrobinę wyższy poziom. Tanie smartfony tego producenta wprawdzie nieczęsto zasługują na to, by polecić je z czystym sumieniem, ale ten akurat można – to wyjątkowo udany model.

Owszem, to już nie smartfon za 500, a za 800 złotych, ale w żadnym wypadku nie jest to sytuacja, w której dopłacamy za nic. Galaxy M35 ma niezły procesor (Exynos 1380), któremu towarzyszy 6 GB RAM. Dużym plusem jest też czas pracy, spokojnie sięgający 2 (a nawet 3) dni, dzięki akumulatorowi o pojemności 6000 mAh. Minus jest taki, że maksymalna moc ładowania wynosi 25 W, no ale to Samsung, więc zaskoczenia brak.

Samsung Galaxy M35 5G (fot. Samsung)

Urządzenie może się też pochwalić może nie wybitnym, ale przynajmniej wszechstronnym zestawem aparatów (główny + ultraszeroki + makro), a 6,6-calowy wyświetlacz został wykonany w technologii AMOLED, co wielu użytkownikom z pewnością przypadnie do gustu. Pomimo niewysokiej ceny oferuje też dostęp do sieci 5G.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy M35 5G:

wyświetlacz: 6,6 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz, do 1000 nitów,

procesor: Sasmung Exynos 1380 (5 nm, do 2,4 GHz),

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro) z tyłu / 13 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 25 W,

system operacyjny: Android 14 (One UI),

odporność: brak,

wymiary i waga: 162,3×78,6×9,1 mm, ~220 gramów,

cena i dostępność:

Infinix Note 40 – smukły, lekki i wydajny smartfon w dobrej cenie

Infinix Note 40 stanowi ciekawą alternatywę dla powyższego modelu. Choć ma wyraźnie większy ekran (6,78 cala), jest od niego węższy. Jest też smuklejszy i lżejszy (i to o ponad 30 gramów), a do tego jego konstrukcja – przynajmniej w teorii – powinna przetrwać więcej.

Wspomniany tu już ekran czyni z Infinixa dobry smartfon do oglądania filmów i seriali. Nie bez znaczenia w tym kontekście są też głośniki stereo dostrojone przez inżynierów JBL. Z drugiej strony mamy tu także przyzwoity zestaw aparatów, z głównym sensorem o rozdzielczości 108 Mpix na czele.

Infinix Note 40 (fot. Infinix)

Chociaż akumulator tego smartfona ma typowe 5000 mAh, warto zwrócić uwagę i na ten aspekt. A to dlatego, że obsługuje szybkie ładowanie z mocą aż 45 W, a nawet pozwala na ładowanie bezprzewodowe (do 20 W). Wreszcie, procesor MediaTek Helio G99 w parze z 8 GB zapewnia płynne działanie Androida i uruchamianych w nim aplikacji.

Najważniejsze cechy smartfona Infinix Note 40:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2436×1080 pikseli, 120 Hz, do 1300 nitów,

procesor: MediaTek Helio G99 (6 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 108 Mpix + 2 Mpix (wspomagający) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 45 W + ładowanie bezprzewodowe (do 20 W),

system operacyjny: Android 14 (XOS),

odporność: IP54,

wymiary i waga: 164,1×74,5×7,8 mm, ~190 gramów,

cena i dostępność:

Realme C75 – wytrzymały smartfon do 1000 złotych

Kolejna propozycja w rankingu – Realme C75 – może spełnić Twoje oczekiwania, jeśli marzy Ci się naprawdę wytrzymały smartfon. Jego konstrukcja spełnia wymogi norm IP68 i IP69, co stanowi aktualnie najwyższy standard pyło- i wodoszczelności (urządzeniu nie jest straszna ani stojąca woda, ani padająca na nie pod wysokim ciśnieniem).

Smartfon jest także zgodny z militarnym standardem MIL-STD-810H, a jego 6,72-calowy ekran IPS chroni szkło ArmorShell. Co ciekawe, wszystko to przy grubości na poziomie 8 mm i wadze poniżej 200 g.

Realme C75 (fot. Realme)

No dobrze, a co ma w środku? Nic, czego musiałby się wstydzić. Procesor MediaTek Helio G92, 8 GB RAM i akumulator o pojemności 5828 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Za największy minus można zaś uznać ubogi zestaw fotograficzny, tworzony przez główny sensor 50 Mpix i oczko 8 Mpix do selfie.

Najważniejsze cechy smartfona Realme C75:

wyświetlacz: 6,72 cala, IPS, 2400×1080 pikseli, 90 Hz, do 690 nitów,

procesor: MediaTek Helio G92 (12 nm, do 2,0 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 4G (LTE), Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5828 mAh, ładowanie maks. 45 W,

system operacyjny: Android 14 (Realme UI),

odporność: IP68/IP69, MIL-STD-810H,

wymiary i waga: 165,7×76,2×8 mm, ~195 gramów,

cena i dostępność:

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G – po prostu dobrze skrojony smartfon

Wśród smartfonów za około 800 złotych panuje obecnie naprawdę mocna konkurencja. OnePlus Nord CE 4 Lite 5G jest kolejnym modelem w tej cenie, który ma naprawdę sporo do zaoferowania.

Jego procesor (Qualcomm Snapdragon 695) wprawdzie nie należy do najmłodszych, ale wciąż radzi sobie świetnie, a do tego zawiera modem 5G. Nord dorzuca do niego 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB na pliki. Największe wrażenie robi jednak akumulator. Pojemność 5110 mAh może i nie brzmi wyjątkowo, ale możliwość uzupełniania energii z mocą 80 W już jak najbardziej tak.

Aparat 50 Mpix wypada przyzwoicie, a przysłowiową wisienką na torcie jest wyświetlacz. To 6,67-calowy panel AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 2100 nitów. Co tu dużo mówić? Konkret!

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus Nord CE 4 Lite 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, do 2100 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm, do 2,2 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 2 Mpix (czujnik głębi) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, mini jack, microSD,

akumulator / ładowanie: 5110 mAh, ładowanie maks. 80 W,

system operacyjny: Android 14 (OxygenOS),

odporność: IP54,

wymiary i waga: 162,9×75,6×8,1 mm, ~190 gramów,

cena i dostępność:

Motorola Moto G85 5G – zaskakująca specyfikacja za tysiaka

Procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB przestrzeni na pliki, aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) plus ultraszerokie oczko 8 Mpix i kamerka 32 Mpix do selfie, a do tego głośniki stereo. Czytając tę specyfikację trudno uwierzyć, że mówimy o smartfonie za mniej niż 1000 złotych. A jednak.

Jest to konkretnie Motorola Moto G85 5G, której atuty wcale nie kończą się tam, gdzie poprzedni akapit. Kolejnym jest delikatnie zakrzywiony po bokach wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyjątkowo smukła (7,59 mm) i lekka (171 gramów) konstrukcja – kolejnymi.

Motorola Moto G85 5G (źródło: Motorola)

Czy ma więc jakieś wady? Za jedną z nich można by uznać maksymalną moc ładowania wynoszącą tylko 30 W. Szkoda też, że obudowa nie jest jakoś wzmocniona. Ostatecznie można by też sobie życzyć pojemniejszego akumulatora (ma tylko 5000 mAh), ale to już chyba czepialstwo…

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G85 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, P-OLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, do 1600 nitów,

procesor: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm, do 2,3 GHz),

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix z OIS + 8 Mpix (ultraszerokokątny) z tyłu / 32 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth, NFC, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 14,

odporność: brak,

wymiary i waga: 161,9×73,1×7,6 mm, ~170 gramów,

cena i dostępność:

CMF Phone 1 – bardzo dobry smartfon do 1000 złotych

Ranking zamyka CMF Phone 1. Smartfon będący jednym z największych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Pozytywnym – dodajmy, choć jego obecność w tym miejscu czyni to chyba oczywistym.

Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 7300, który – w połączeniu z 8 GB RAM i czystym Androidem – zapewnia pierwszorzędną płynność. Producent postarał się też o świetny, 6,67-calowy wyświetlacz OLED, niezły aparat i akumulator o pojemności 5000 mAh, który wytrzymuje jednak zaskakująco długo.

CMF Phone 1 (źródło: Allegro)

Żeby nie było tak kolorowo, wypada wspomnieć o trzech brakach, które dla części użytkowników mogą być istotne. Pierwszy to NFC, drugi – OIS w aparacie głównym, trzecim zaś głośniki stereo. Poza tym to właściwie ideał.

Najważniejsze cechy smartfona CMF Phone 1:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, do 2000 nitów,

procesor: MediaTek Dimensity 7300 (4 nm, do 2,5 GHz),

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki,

aparaty: 50 Mpix + 2 Mpix (czujnik głębi) z tyłu / 16 Mpix z przodu,

łączność / złącza: Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth, USB-C, microSD,

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 30 W,

system operacyjny: Android 14 (Nothing OS),

odporność: brak,

wymiary i waga: 164×77×8,2 mm, ~200 gramów,

cena i dostępność:

Znasz już najlepsze smartfony do 1000 złotych. Teraz Twój ruch

W tym miejscu kończy się ranking smartfonów do 1000 złotych. Oczywiście istnieją też inne modele, które mogą sprostać Twoim wymaganiom, ale celem tego zestawienia było pokazanie, na co mniej więcej możesz liczyć i przedstawieniu kilku urządzeń, które mogą spodobać się możliwie szerokiemu gronu użytkowników.

Jeśli mimo to w Twojej głowie wciąż są jakieś pytanie, to – śmiało – zadaj je w sekcji komentarzy.