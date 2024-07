Jaki tani smartfon kupić? Najlepsze opcje dla oszczędnych na 2024 rok

Ograniczony budżet to jeszcze nie powód, by męczyć się ze słabym telefonem. Wierzę, że dzięki temu rankingowi kupisz najlepszy tani smartfon, dobrze wywiązujący się z zadań, jakie przed nim postawisz. Oczywiście musisz liczyć się z tym, że konieczne będzie pójście na pewne kompromisy.

Dobry i tani smartfon – to niekoniecznie dwa różne urządzenia

Chcesz kupić dobry, a równocześnie tani smartfon? To wcale nie jest misja bez szans na powodzenie. Oczywiście, dysponując mocno ograniczonym budżetem, trzeba mieć świadomość tego, że nie można mieć wszystkiego. Niezależnie od tego jednak, czy zależy Ci na szybkim internecie, dobrym aparacie, długim czasie działania czy komfortowych warunkach do oglądania seriali, jesteś w stanie kupić coś dobrego za kilka stówek.

W tym rankingu znajdziesz dziewięć modeli kierowanych do osób o różnych wymaganiach i dysponujących różnymi budżetami. Najtańszy nie kosztuje nawet 300 złotych, najdroższy zaś dobija do tysiaka. Lista przedstawia się następująco…

Najlepszy tani smartfon – ranking 2024:

Co w 2024 roku oferują dobre smartfony do 300, 500, 700 lub 1000 złotych?

O tym, co oferują najlepsze smartfony do 1000 złotych, wraz z polecanymi modelami, pisałem już w innym artykule. W tym rankingu także znajdziesz kilka urządzeń z tej półki cenowej, ale schodzę również niżej: do progu 700, 500 czy nawet 300 złotych.

Decydując się na smartfon z takiej kategorii cenowej, musisz wybrać jedną cechę, na której zależy Ci najbardziej. To może być wyświetlacz AMOLED lub taki, który oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Może to być także dobry aparat, długi czas działania, szybkie ładowanie czy obecność łączności 5G.

Możesz także oczekiwać dobrej wydajności w podstawowych zadaniach, choć nie liczyłbym na komfortowe warunki do grania. Procesory, montowane w smartfonach za kilkaset złotych, nie są zbyt dobrze przystosowane do takiego zastosowania.

Do chipsetów klasy podstawowej (takich jak Qualcomm Snapdragon 695/680 lub MediaTek Helio G99/G91/G85 albo niżej Helio G36 lub Unisoc T606) producenci dorzucają od 3 do 12 GB pamięci RAM i od 64 do 256 GB pamięci masowej.

Do tego dochodzą akumulatory o pojemności oscylującej wokół 5000 mAh, które nierzadko można ładować z nieco większą mocą (np. 30 W). Jeśli zaś chodzi o możliwości fotograficzne, odpowiadają za nie raczej pojedyncze sensory (niekoniecznie niskiej jakości), wspierane czasem przez dodatkowe „oczka” do makro.

To tyle, jeśli chodzi o podstawy – reszty dowiesz się już z opisów poszczególnych modeli. Innymi słowy…

Zaczynamy!

Infinix Smart 8 – najtańszy smartfon godny polecenia

Zacznijmy od sytuacji, w której nasz budżet jest naprawdę ograniczony i mamy do wydania zaledwie 300 złotych. W takim przypadku naprawdę trudno o zakup smartfona, który można polecić z absolutnie czystym sumieniem. Jeśli jednak założona kwota jest niemożliwa do zwiększenia, radziłbym postawić na Infinix Smart 8.

Pod tą nazwą kryje się urządzenie wyposażone w budżetowy procesor Unisoc T606, który jest w stanie zapewnić przyzwoite działanie, ale tylko w tych absolutnie podstawowych zastosowaniach. Sytuacji nie poprawia fakt, że producent dorzuca do niego tylko 3 GB pamięci RAM, ale – znów – jeśli będziesz tylko przeglądać internet, słuchać muzyki, prowadzić rozmowy i robić zdjęcia – wystarczy.

fot. producenta

Skoro jesteśmy już przy zdjęciach, Infinix Smart 8 ma aparat 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Żaden z nich nie oferuje rewelacyjnej jakości, ale do utrwalania wspomnień z wakacji oba mogą okazać się wystarczające. Nie najgorzej prezentuje się też 6,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jedynie jasność na poziomie 500 nitów może okazać się zbyt niska w pełnym słońcu.

Dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 5000 mAh i pod tym względem nie można niczego zarzucić. Krótko mówiąc: jeśli Twoimi priorytetami są długi czas działania i niska cena, a przyzwoita wydajność na co dzień jest dla Ciebie wystarczająca, to jest to smartfon, który warto wziąć pod uwagę.

Najważniejsze cechy smartfona Infinix Smart 8:

wyświetlacz: 6,6 cala, IPS, 1612×720 pikseli, 90 Hz

procesor: Unisoc T606 (do 1,6 GHz)

pamięć: 3 GB RAM, 64 GB na pliki

aparaty: 13 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), Bluetooth, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 10 W

system operacyjny: Android 13

odporność: brak

wymiary i waga: 163,6×75,6×8,5 mm, 184 g

ile kosztuje? ok. 300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Tecno Spark 20C – najlepszy smartfon do 500 złotych

Na nieco więcej pozwala Tecno Spark 20C, ale jego zakup wiąże się też z nieco większym wydatkiem, przy czym nadal zdecydowanie mówimy tu o tanim smartfonie. Wariant z 4 GB pamięci RAM możesz kupić za niespełna 400 złotych, a model z 8 GB – za niecałe 500 złotych.

Poza RAM-em oba warianty mają taką samą specyfikację. Do dyspozycji użytkownika oddają 128 GB pamięci masowej, a moc obliczeniową, wystarczającą do podstawowych zastosowań, zapewnia procesor MediaTek Helio G36. Akumulator o pojemności 5000 mAh gwarantuje relatywnie długi czas działania, a obsługa szybkiego ładowania z mocą 18 W – niezbyt długie uzupełnianie energii.

Tecno Spark 20C (źródło: Tecno)

Z tyłu urządzenia znajduje się aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Z przodu zaś 8-megapikselowe „oczko” zabiera dla siebie nieco przestrzeni z 6,56-calowego wyświetlacza IPS o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ciekawostką może być obecność głośników stereo.

Ten tani smartfon ma także moduł NFC do płatności zbliżeniowych oraz czytnik linii papilarnych, umożliwiający wygodne odblokowywanie telefonu. Jak więc widzisz, nie jest to może wybitny model, ale jak na sprzęt za niespełna pół tysiaka, może pochwalić się naprawdę niezłą specyfikacją.

Najważniejsze cechy smartfona Tecno Spark 20C:

Poco C65 – dobry smartfon za nieduże pieniądze

Za Poco C65 trzeba już zapłacić ponad 500 złotych i zdecydowanie nie są to pieniądze wyrzucone w błoto. Smartfon naprawdę dobrze się prezentuje i może pochwalić się niezłą jakością wykonania. Do tego ma przyzwoity wyświetlacz IPS o przekątnej 6,74 cala, który jest w dodatku chroniony szkłem Gorilla Glass.

Stosunkowo wysoką wydajność zapewnia mu procesor MediaTek Helio G85, sparowany z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Akumulator o pojemności 5000 mAh oferuje zaś całkiem długi czas działania, choć samo ładowanie mogłoby być nieco szybsze.

POCO C65 (źródło: Xiaomi)

Kolejną mocną stroną urządzenia jest jego główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszy mu jeszcze kamerka makro 2 Mpix – wywiązuje się ze swojego zadania, choć nie ma co liczyć na imponujące efekty.

Warto też zwrócić uwagę na szerokie opcje łączności, pozytywnie wpływające na funkcjonalność urządzenia. Producent udostępnił już także aktualizację systemu, dzięki czemu można zainstalować na nim nowego Androida 14.

Najważniejsze cechy smartfona Poco C65:

fot. producenta

Oppo A78 – tani smartfon z dobrym ekranem i szybkim ładowaniem

Dla wielu osób granicą, do której można mówić o tanich smartfonach, jest kwota 700 złotych. Moim zdaniem najlepszym modelem, jaki możesz obecnie kupić, nie przekraczając tego progu, jest Oppo A78.

Wyróżnia go między innymi wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED – zapewniający wysokie nasycenie barw. Cechuje się on w dodatku rozdzielczością Full HD+, oferując wysoką szczegółowość obrazu. Nie trzeba też obawiać się o wydajność, bo procesor Snapdragon 680 wespół z 8 GB pamięci RAM robi całkiem dobrą robotę.

fot. producenta

To też dobry smartfon dla zabieganych, którzy docenią technologię szybkiego ładowania z mocą 67 W. Dzięki temu uzupełnianie energii do 100% zajmuje zaledwie 50 minut, co udało nam się potwierdzić podczas testów.

Szkoda, że nie ma 5G i lepszych głośników, ale i tak jest to produkt zdecydowanie godny polecenia. Także ze względu na wysoką kulturę pracy, dobre wykonanie i przyzwoity aparat główny. Za te pieniądze – warto bez dwóch zdań.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo A78:

wyświetlacz: 6,43 cala, AMOLED, 2412×1080 pikseli, 90 Hz, Gorilla Glass 5

procesor: Qualcomm Snapdragon 680 (do 2,4 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50+2 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Bluetooth, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 67 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Androida 14)

odporność: IPX4

wymiary i waga: 160×73,2×7,9 mm, 180 g

ile kosztuje? ok. 700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

Przyjemnie się ogląda treści na OPPO A78 (źródło: tabletowo.pl)

Infinix Hot 40 Pro – tani smartfon z dużym ekranem 120 Hz

Infinix Hot 40 Pro to smartfon oferowany w podobnej cenie i kolejny, w którym warto zwrócić uwagę na wyświetlacz. Choć nie jest to AMOLED, lecz IPS, to wyróżnia się częstotliwością odświeżania 120 Hz, zapewniając tym samym bardzo wysoką płynność. Cechuje go równocześnie rozdzielczość Full HD+.

Procesor MediaTek Helio G99 to solidna podstawa, do której producent dorzuca 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Z kolei szybkie ładowanie z mocą 33 W to akceptowalny wynik, podobnie jak jakość zdjęć, oferowana zarówno przez główny aparat 108 Mpix, jak i 32-megapikselowe „oczko” do selfie.

fot. producenta

To też model, który może zainteresować graczy, choć należy pamiętać o jego ograniczeniach. Krótko mówiąc: propozycja ta jest kierowana przede wszystkim do młodszych użytkowników.

Na plus można zaliczyć także design urządzenia, wyraźnie nawiązujący do nowych iPhone’ów. Minusem zaś ponownie można nazwać brak obsługi łączności 5G.

Najważniejsze cechy smartfona Infinix Hot 40 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, IPS, 2460×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: MediaTek Helio G99 (do 2,2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 108+2 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Bluetooth, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 33 W

system operacyjny: Android 13

odporność: brak

wymiary i waga: 168,6×76,6×8,3 mm, 199 g

ile kosztuje? ok. 700 złotych

gdzie kupić? Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Redmi 13 – tani smartfon z dobrym aparatem

Możliwości fotograficzne w smartfonach z tej niższej półki cenowej nigdy nie są jakoś szczególnie imponujące. Niemniej można, oczywiście, trafić lepiej lub gorzej. Jeśli zależy Ci na dobrym aparacie, ale masz mocno ograniczony budżet, postaw na Redmi 13.

„Trzynastka” może pochwalić się aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix, z przysłoną f/1,75. Dobrze radzi sobie z fotografią krajobrazową, jak i portretową, a i tryb nocny zasługuje na pochwałę. Jeśli zaś chodzi o zdjęcia z bliska, to do dyspozycji użytkowników oddany jest dodatkowy aparat makro 2 Mpix (f/2,4).

fot. producenta

Poza tym urządzenie zostało wyposażone w nie najgorszy procesor MediaTek Helio G91, 6 GB pamięci RAM i akumulator o pojemności 5030 mAh, który można ładować z mocą 33 W (szkoda, że nie ma więcej, ale dobre i to). Treści wyświetlane są zaś na dużym, bo 6,79-calowym ekranie IPS o rozdzielczości Full HD+.

Całość została zamknięta w stylowej, szklanej obudowie. Grubość smartfona wynosi 8,3 mm, a waga oscyluje wokół 205 g. Całość jest też odporna na zarysowania i zachlapania.

Najważniejsze cechy smartfona Redmi 13:

wyświetlacz: 6,79 cala, IPS, 2460×1080 pikseli, 90 Hz, Gorilla Glass

procesor: MediaTek Helio G91 (do 2 GHz)

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 108+2 Mpix z tyłu / 13 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Bluetooth, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5030 mAh, ładowanie maks. 33 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP53

wymiary i waga: 168,6×76,3×8,3 mm, 205 g

ile kosztuje? ok. 700 złotych

gdzie kupić? Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Motorola Moto G24 Power – tani smartfon z dobrą „baterią”

Trudno nie zauważyć, że dysponując budżetem w okolicach 700 złotych trzeba iść na pewne kompromisy i wybrać jeden element, na którym zależy nam najbardziej. Oppo A78 to smartfon oferujący szybkie ładowanie, Infinix Hot 40 Pro ma ekran 120 Hz, a Redmi 13 zapewnia niezłe możliwości fotograficzne. Dla kogo zatem jest Motorola Moto G24 Power?

Ta „Motka” to propozycja dla osób, dla których priorytetem jest długi czas działania. Urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 6000 mAh, dzięki czemu ładowanie może odbywać się rzadziej niż w konkurencyjnych modelach.

fot. producenta

Poza tym jest to też po prostu dobry sprzęt z przyzwoitym procesorem MediaTek Helio G85 i 8 GB pamięci RAM, wyświetlaczem IPS o częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz poprawnymi aparatami z tyłu i z przodu.

Moto G24 Power ma też głośniki stereo, skaner linii papilarnych, system Android 14 oraz solidną konstrukcję. Przy tym wszystkim dobrze leży w dłoni, dzięki czemu korzystanie z tego telefonu jest naprawdę wygodne.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G24 Power:

wyświetlacz: 6,56 cala, IPS, 1612×720 pikseli, 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G85 (do 2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+2 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 4G (LTE), NFC, Bluetooth, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP52

wymiary i waga: 163×75×9 mm, 196 g

ile kosztuje? ok. 700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Motorola Moto G34 5G – dobry, tani smartfon z 5G i dobrą wydajnością

Pozostańmy przy urządzeniach tego producenta, ale pójdźmy o jeden poziom wyżej. Motorola Moto G34 5G to wyjątkowo interesująca propozycja, między innymi dlatego, że za nieduże pieniądze pozwala korzystać z sieci 5G.

Na tym atuty tego modelu się nie kończą, bo może on pochwalić się także niezłym wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania 120 Hz, wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 695, dobrymi aparatami, głośnikami stereo oraz solidną, a przy tym stylową obudową.

fot. Motorola

„Moto G34 5G to telefon, który powstał po to, by uświetnić tańsze oferty operatorów telekomunikacyjnych. I, gdybym dzisiaj miał wziąć telefon na kartę czy abonament, i chciał na urządzenie przeznaczyć nie więcej niż tysiaka, to najprawdopodobniej postawiłbym właśnie na ten model” – tak pisałem o nim w marcu i kilka miesięcy później podtrzymuję tę opinię.

Szkoda tylko, że ekran nie jest nieco jaśniejszy, a ładowanie choć trochę szybsze. Nawet pomimo tych minusów polecam jednak ten smartfon z czystym sumieniem.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G34 5G:

wyświetlacz: 6,5 cala, IPS, 1600×720 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 (do 2,2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50+2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 5G, NFC, Bluetooth, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh, ładowanie maks. 18 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP54

wymiary i waga: 162,7×74,6×8 mm, 180 g

ile kosztuje? ok. 800 złotych

gdzie kupić? Allegro, Orange, Play

Motorola Moto G34 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Motorola Moto G54 5G Power – najlepszy smartfon do tysiaka

No i jest też Motorola Moto G54 5G Power, która łączy w sobie najlepsze cechy modeli Moto G34 5G i Moto G24 Power, a do tego dorzuca jeszcze coś do siebie. Efektem jest, moim zdaniem, najlepszy smartfon do 1000 złotych, jaki możesz obecnie kupić.

Tak jak Moto G24 Power, opisywana teraz „Motka” ma akumulator o pojemności 6000 mAh i umożliwia jego ładowanie z mocą 30 W. Z Moto G34 5G łączy ją natomiast obsługa 5G i 120-hercowy wyświetlacz, który to w dodatku cechuje się rozdzielczością Full HD+.

fot. producenta

Całość bazuje ponadto na wydajniejszym procesorze MediaTek Dimensity 7020, współpracującym z 12 GB pamięci RAM. Dopełnieniem całości jest zaś bardzo dobry, podwójny aparat z optyczną stabilizacją obrazu (OIS).

Oczywiście nie zabrakło także czytnika linii papilarnych, głośników stereo czy obudowy odpornej na zachlapania. Co tu dużo mówić – to kawał dobrego smartfona w zaskakująco wręcz dobrej cenie.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G54 5G Power Edition:

wyświetlacz: 6,5 cala, LTPS, 2400×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: MediaTek Dimensity 7020 (do 2,2 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256GB na pliki

aparaty: 50+8 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi, 5G, NFC, Bluetooth, USB-C, microSD

akumulator / ładowanie: 6000 mAh, ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Androida 14)

odporność: IP52

wymiary i waga: 161,6×73,8×8,9 mm, 196 g

ile kosztuje? ok. 1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Masz tysiaka do wydania? Zerknij więc jeszcze na te modele

Trochę się nam na koniec zrobiło monotonnie, ale moim zdaniem Motorola ma obecnie najlepszą ofertę w kategorii, którą można by nazwać „tanimi średniakami”. Jeśli jednak propozycje tej marki nieszczególnie Cię przekonują, rzuć też okiem na modele konkurencji. Wśród urządzeń za niespełna 1000 złotych, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę, znajdują się:

Oppo A79 5G z procesorem MediaTek Dimensity 6020, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 50 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 33 W,

z procesorem MediaTek Dimensity 6020, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 50 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 33 W, OnePlus Nord CE 3 Lite z procesorem Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 67 W,

z procesorem Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 67 W, Honor 90 Lite z procesorem MediaTek Dimensity 6020, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 100 Mpix i akumulatorem 4500 mAh z ładowaniem 35 W,

z procesorem MediaTek Dimensity 6020, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 100 Mpix i akumulatorem 4500 mAh z ładowaniem 35 W, Huawei Nova 12i z procesorem Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 40 W,

z procesorem Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 40 W, Realme C67 z procesorem Qualcomm Snapdragon 685, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 33 W,

z procesorem Qualcomm Snapdragon 685, 8 GB pamięci RAM, ekranem LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 33 W, Samsung Galaxy M34 5G z procesorem Samsung Exynos 1280, 6 GB pamięci RAM, ekranem AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 50 Mpix i akumulatorem 6000 mAh z ładowaniem 25 W,

z procesorem Samsung Exynos 1280, 6 GB pamięci RAM, ekranem AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 50 Mpix i akumulatorem 6000 mAh z ładowaniem 25 W, Redmi Note 13 z procesorem Qualcomm Snapdragon 685, 8 GB pamięci RAM, ekranem AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+, aparatem 108 Mpix i akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 33 W.

Oppo A79 5G, OnePlus Nord CE 3 Lite i Realme C67 to trzy bardzo dobre alternatywy dla modelu Moto G34 5G z rankingu. Samsung Galaxy M34 5G natomiast to kolejny tani smartfon z dobrym aparatem (niczym Redmi 13), a do tego z akumulatorem 6000 mAh, ale wolniejszym ładowaniem niż motorole z dopiskiem „Power”. W Redmi Note 13 można zaś upatrywać rywala dla Moto G54 5G Power – dla osób, którym bardziej niż na 5G i 12 GB pamięci RAM zależy na wyświetlaczu AMOLED i nieprzeciętnych aparatach.

