To może być mocna podstawa dobrego średniaka

Trafi do średniaków, by zapewnić ich użytkownikom wysoką wydajność. MediaTek Dimensity 7300 to nowy układ SoC w ofercie tajwańskiego producenta. W przeciwieństwie do kilku ostatnio prezentowanych chipsetów, ten stanowi naprawdę duży skok naprzód względem swoich poprzedników.

Nowy procesor MediaTek do smartfonów ze średniej półki

Na papierze chipset Dimensity 7300 wygląda jak swoiste połączenie dwóch innych układów z rodziny MediaTek, mianowicie Dimensity 7200 oraz Dimensity 7050. Tak jak pierwszy z tej dwójki, został wykonany w 4-nm procesie technologicznym, podobnie jak drugi jednak bazuje na rdzeniach Cortex-A78 i Cortex-A55. Jednych i drugich ma po cztery, a taktowanie wydajniejszych sięga 2,5 GHz.

Głównej jednostce towarzyszą jeszcze: procesor graficzny (GPU) Arm Mali-G615 MC2 oraz procesor sztucznej inteligencji: APU 655. Ten nowy układ SoC obsługuje także pamięć RAM typu LPDDR5 i LPDDR4X oraz pamięć wewnętrzną w formacie UFS 3.1.

źródło: producent

MediaTek Dimensity 7300 to także łączność 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4. Chipset radzi sobie również z aparatami o rozdzielczości do 200 Mpix i nagrywaniem wideo w jakości 4K/30fps. Jeśli zaś chodzi o wyświetlacze, to daje radę z panelami Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Nie bez powodu kończę opis właśnie na wyświetlaczach, ponieważ równocześnie w ofercie tajwańskiego producenta debiutuje chipset MediaTek Dimensity 7300X. Ma praktycznie bliźniaczą specyfikację, ale został zoptymalizowany pod kątem obsługi składanych smartfonów z dwoma ekranami.

Porównanie MediaTek Dimensity 7300 vs 7200 vs 7050

W porównaniu do poprzedniej generacji nowe układy SoC mają oferować o 25% niższe zużycie energii, o 20% lepszą płynność działania i wyraźnie szybsze przetwarzanie fotografii. Poniżej możesz zobaczyć porównanie z wymienionymi tu już wcześniej modelami 7200 i 7050:

Dimensity 7300/7300X Dimensity 7200 Dimenisty 7050 Proces technologiczny 4 nm 4 nm 6 nm Procesor główny (CPU) 4x Cortex-A78 (2,5 GHz)

4x Cortex-A55 (2 GHz) 2x Cortex-A715 (2,8 GHz)

6x Cortex-A510 (1,8 GHz) 2x Cortex-A78 (2,6 GHz)

6x Cortex-A55 (2 GHz) Procesor graficzny (GPU) Arm Mali-G615 MC2 Arm Mali-G610 MC4 Arm Mali-G68 MC4 Procesor sztucznej inteligencji (APU) 655 650 550 Obsługiwana pamięć LPDDR5 / LPDDR4x

UFS 3.1 LPDDR5 / LPDDR4x

UFS 3.1 LPDDR5 / LPDDR4x

UFS 2.1 Obsługiwane wyświetlacze Full HD+, 144 Hz Full HD+, 144 Hz Full HD+, 120 Hz Obsługiwane aparaty / nagrywanie wideo 200 Mpix

4K/30fps 200 Mpix

4K/30fps 200 Mpix

4K/30fps Łączność bezprzewodowa 5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.4 5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2 Kodeki wideo H.264, HEVC, VP-9 H.264, HEVC, VP-9 H.264, HEVC

Nie ujawniono jeszcze oficjalnie, jakie smartfony zostaną wyposażone w te procesory jako pierwsze. Najpoważniejszą kandydatką wydaje się jednak Motorola Razr 50 i jeśli rzeczywiście tak będzie, to najpierw w akcji ujrzymy właśnie wariant z literką „X” w nazwie.