Jaki smartfon gamingowy w 2025 roku? Wybierz najlepszy smartfon do gier

Marzy Ci się smartfon gamingowy? Ranking, w którym polecam najlepsze smartfony do gier, może pomóc Ci w wyborze optymalnego modelu dla siebie, jeśli szukasz potężnego urządzenia, radzącego sobie nawet z najbardziej wymagającymi tytułami mobilnymi.

Najlepszy smartfon do gier

Jeśli smartfon to dla Ciebie nie tylko urządzenie do dzwonienia, korzystania z internetu, słuchania muzyki czy robienia zdjęć, ale – przede wszystkim – maszynka do grania, to smartfon gamingowy może być dokładnie tym, czego szukasz. Mowa o sprzęcie, który zapewnia płynną rozgrywkę, stabilne połączenie z siecią i ultraszybką reakcję na dotyk.

Znajdziesz tu najlepsze smartfony do 2000 złotych, 3000 złotych, 4000 złotych, a nawet droższe niż 5000 złotych – takie, które zostały zaprojektowane z myślą o graczach i właśnie w grach pokazują pełnię swoich możliwości. Zestawienie przedstawia się następująco…

Jaki smartfon gamingowy? Ranking 2025:

Co powinien mieć dobry smartfon do gier w 2025 roku?

Prawda jest taka, że nawet tani smartfon pozwala grać w mobilne gierki, ale – nie oszukujmy się – to nie czyni z niego jeszcze smartfona gamingowego. Aby można było o nim mówić, musi on spełnić kilka konkretnych wymagań.

Przede wszystkim musi mieć chipset, który dobrze radzi sobie zarówno z procesami obciążającymi zarówno jeden, jak i wiele rdzeni, a do tego zapewnia wydajne przetwarzanie grafiki. Dlatego właśnie wzrok należy kierować na urządzenia wyposażone w topowe procesory (jak Qualcomm Snapdragon 8 Elite czy MediaTek Dimensity 9400) lub ich starsze generacje albo też układy SoC plasujące się odrobinę niżej, czyli Snapdragony z 7 w nazwie lub Dimensity serii 8000.

Z procesorem musi współpracować szybka pamięć – zarówno operacyjna (najlepiej LPDDR5X), jak i masowa (tutaj optymalnym formatem będzie UFS 4.0). Konieczny jest również zaawansowany układ chłodzenia, dzięki któremu smartfon nie osiągnie temperatury wrzenia pod obciążeniem. Za dopełnienie całości w tym kontekście należy natomiast uznać akumulator, którego pojemność powinna być wyższa niż typowe 5000 mAh.

Dobry smartfon do gier musi mieć także nieprzeciętny wyświetlacz. Kluczowe są takie parametry, jak częstotliwość odświeżania (minimum 120 Hz), wysoka rozdzielczość oraz jasność – ta ostatnia szczególnie wtedy, gdy zamierzasz grać także poza domem. Bardzo ważna jest również częstotliwość rejestrowania dotyku – powinna być możliwe jak najwyższa. Cennym dodatkiem jest też technologia optymalizująca odczytywanie dotyku mokrymi palcami. Wszak rozgrywka potrafi czasem być bardzo intensywna.

Wybieramy najlepszy smartfon gamingowy

W rankingu znajdziesz urządzenia, które spełniają wszystkie wyżej wspomniane wymogi (lub przynajmniej ich większość). Na główną część zestawienia składa się sześć modeli w cenach od niespełna 2000 do ponad 5000 złotych – tak brzmi bowiem odpowiedź na pytanie, ile kosztuje dobry smartfon gamingowy w 2025 roku.

I, choć wierzę, że wśród tych propozycji znajdziesz coś dla siebie, to poniżej głównego rankingu zawarłem też kilka dodatkowych polecajek. Ale od początku…

Zaczynamy!

Poco X7 Pro – dobry i (stosunkowo) tani smartfon do gier

Jeśli faktycznie celujesz w smartfon do gier, to naprawdę tanie modele odpadają. Da się jednak kupić dobry gamingowy smartfon do 2000 złotych, a świetnym na to przykładem jest Poco X7 Pro. To sprzęt wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 12 GB RAM typu LPDDR5X oraz 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.0. Krótko mówiąc: szybkość jest jego mocną stroną.

Nie zawodzi także pod względem ekranu. Ma bowiem 6,67-calowy panel AMOLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dotyk rejestruje zaś z szybkością 2560 Hz, więc reakcja jest właściwie natychmiastowa. Szczytowa jasność, dochodząca do 3200 nitów, pozwala natomiast na komfortową rozgrywkę także poza domem, w słoneczny dzień. Miłośnicy intensywnej rozgrywki docenią zaś technologię optymalizującą rejestrowanie dotyku mokrymi palcami.

Szybkie połączenie z internetem umożliwiają moduły Wi-Fi 6 oraz 5G, a za zarządzanie temperaturą odpowiadają technologie 3D IceLoop i LiquidCool 4.0. Nie musisz też obawiać się o wyczerpanie się akumulatora w najmniej odpowiednim momencie, ponieważ cechuje się on pojemnością 6000 mAh. Dodatkowo, dzięki szybkiemu ładowaniu z mocą 90 W, stówkę osiąga w mniej niż trzy kwadranse.

Do tego dochodzą głośniki stereo oraz dwa aparaty z tyłu: główny 50 Mpix (f/1.5) oraz ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2). Całość zamknięta jest w obudowie o grubości 8,3 mm, spełniającej wymogi normy pyło- i wodoszczelności IP68.

Najważniejsze cechy smartfona Poco X7 Pro:

procesor: MediaTek Dimensity 8400 Ultra

pamięć: 12 GB RAM (LPDDR5X) + 512 GB (UFS 4.0)

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 120 Hz, 2712×1220 pikseli

akumulator: 6000 mAh (ładowanie do 90 W)

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszeroki), 20 Mpix z przodu

łączność: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

system: Android 15 / HyperOS 2

wymiary i waga: 160,8 x 75,2 x 8,3 mm / ok. 195 g

cena i dostępność:

Poco F6 Pro – smartfon gamingowy do 3000 złotych

Poco F6 Pro plasuje się poziom wyżej. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, z którym współpracuje 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz 1 TB pamięci na pliki w formacie UFS 4.0. Urządzenie ma też wyśmienity wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1440p, częstotliwości odświeżania 120 Hz, częstotliwości rejestrowania dotyku 2160 Hz i jasności sięgającej 4000 nitów.

Jego akumulator jest nieco mniej pojemny – ma standardowe 5000 mAh – ale za to można go ładować z mocą 120 W. Uzupełnianie energii od 0% do 100% potrafi zająć mniej niż 20 minut, więc nawet gdy bateria się wyczerpie, to po kolacji możesz wracać do rozgrywki. Producent nie zapomniał też o zaawansowanym układzie chłodzenia LiquidCool 4.0 z systemem 3D IceLoop.

Kosztujący niespełna 3000 złotych smartfon Poco F6 Pro otrzymał także trzy aparaty z tyłu: główny 50 Mpix (f/1.6), ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2) oraz makro 2 Mpix (f/2.4). Ten z przodu cechuje się zaś rozdzielczością 16 Mpix. Łączność 5G i Wi-Fi 7 stanowią dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy smartfona Poco F6 Pro:

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5X) + 1 TB (UFS 4.0)

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 120 Hz, 3200×1440 pikseli

akumulator: 5000 mAh (ładowanie do 120 W)

aparaty: 50 Mpix + 8 Mpix (ultraszeroki) + 2 Mpix (makro), 16 Mpix z przodu

łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

system: Android 14 / HyperOS

wymiary i waga: 160,9 x 75 x 8,2 mm / ok. 210 g

cena i dostępność:

Realme GT 7 Pro – gamingowy smartfon z dobrym aparatem

Realme GT 7 Pro to rasowy smartfon gamingowy, ale z gatunku tych, które i poza grami mają wiele do zaoferowania. Wśród jego atutów znajduje się system aparatów z głównym sensorem Sony IMX 906 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.56) oraz peryskopowym teleobiektywem IMX 882 o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.65), oferującym 3-krotny zoom optyczny.

Jego OLED-owy wyświetlacz cechuje się również wysoką rozdzielczością (1,5K) przy przekątnej 6,78 cala, częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz rejestrowaniem dotyku z częstotliwością 2600 Hz.

O odpowiednią wydajność dba tu topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, któremu towarzystwa dotrzymuje 12 GB pamięci operacyjnej w formacie LPDDR5X oraz 512 GB pamięci masowej (UFS 4.0). Na uwagę zasługuje też akumulator o pojemności 6500 mAh, obsługujący w dodatku ładowanie z mocą 120 W.

Co jeszcze docenią gracze? Ano zaawansowany układ antenowy, poprawiający stabilność połączenia z internetem, regulowany system wibracyjny, układ chłodzenia z podwójną komorą parową (choć nie radzi sobie tak dobrze, jak byśmy tego chcieli) oraz technologię GT Boost, optymalizującą parametry pod kątem rozgrywki. Wszystko to zaś zamknięte zostało w konstrukcji spełniającej wymogi najwyższej klasy wodoszczelności: IP69.

Najważniejsze cechy smartfona Realme GT 7 Pro:

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

pamięć: 12 GB RAM (LPDDR5X) + 512 GB (UFS 4.0)

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 120 Hz, 2780×1264 pikseli

akumulator: 6500 mAh (ładowanie do 120 W)

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (ultraszeroki), 16 Mpix z przodu

łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

system: Android 15 / Realme UI 6.0

wymiary i waga: 162,5 x 76,9 x 8,6 mm / ok. 225 g

cena i dostępność:

Asus ROG Phone 9 – dobry smartfon gamingowy do 5000 złotych

Kolejny w rankingu jest Asus ROG Phone 9, a więc smartfon, który został zaprojektowany konkretnie z myślą o miłośnikach elektronicznej rozrywki. Widać to na każdym etapie: od ekranu, przez bebechy, aż po design.

Wykorzystuje procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite i sztuczną inteligencję optymalizującą parametry pod kątem gier. Ma 12 GB RAM typu LPDDR5X i 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.0. Jest też wyposażony w zaawansowany układ chłodzenia z dużą komorą parową i grafitową podkładką termiczną. Ponadto pozwala na skorzystanie z dotykowych triggerów na krawędzi urządzenia i podłączenie akcesoriów dodających fizyczne przyciski.

6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 185 Hz, wysokiej rozdzielczości i jasności sięgającej 2500 nitów również jest jego atutem. Podobnie jak akumulator o pojemności 5800 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 65 W i ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W.

Najważniejsze cechy smartfona Asus ROG Phone 9:

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

pamięć: 12 GB RAM (LPDDR5X) + 256 GB (UFS 4.0)

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 185 Hz, 2400×1080 pikseli

akumulator: 5800 mAh (ładowanie do 65 W)

aparaty: 50 Mpix + 13 Mpix (ultraszeroki) + 5 Mpix (makro), 32 Mpix z przodu

łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

system: Android 15

wymiary i waga: 163,8 x 77 x 8,9 mm / ok. 225 g

cena i dostępność:

Redmagic 10 Pro – gamingowy smartfon z dużą baterią

Na miano rasowego smartfona gamingowego, a zarazem na to, by się nim poważnie zainteresować, zasługuje również Redmagic 10 Pro. Najnowszy flagowiec w ofercie Nubii został wyposażony w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej i 512 GB na pliki. Jednym z jego niezaprzeczalnych atutów jest też akumulator o imponującej pojemności 7050 mAh, obsługujący ładowanie o mocy 100 W.

Obraz wyświetla na 6,85-calowym panelu AMOLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Zapewnia świetną płynność i błyskawicznie rejestruje dotyk, a do tego cechuje go jasność dochodząca do 2000 nitów. Zaawansowany system zarządzania zasilaniem i temperaturą (z technologią chłodzenia ciekłym metalem na czele) gwarantuje zaś komfortowe warunki do rozgrywki.

Redmagic 10 Pro (fot. Nubia)

Poza tym Redmagic 10 Pro może pochwalić się niezłym zestawem aparatów, najnowszymi standardami łączności bezprzewodowej i oryginalnym designem, który powinien przypaść do gustu wielu miłośnikom gier w mobilnym wydaniu.

Najważniejsze cechy smartfona Redmagic 10 Pro:

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5X) + 512 GB (UFS 4.1)

wyświetlacz: 6,85 cala, AMOLED, 144 Hz, 2688×1216 pikseli

akumulator: 7050 mAh (ładowanie do 100 W)

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszeroki) + 2 Mpix (makro), 16 Mpix z przodu

łączność: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

system: Android 15 / Redmagic OS 15

wymiary i waga: 163,4 x 76,1 x 8,9 mm / ok. 230 g

cena i dostępność:

Oppo Find X8 Pro – gamingowy smartfon z procesorem MediaTek

Jeśli z jakiegoś powodu chipsety firmy MediaTek cenisz wyżej niż te, które produkuje Qualcomm, to świetną alternatywą dla modelu powyżej może okazać się Oppo Find X8 Pro – to potężny smartfon z Dimensity 9400, wyposażony również w 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w formacie UFS 4.0.

Choć nie jest to jako tako smartfon gamingowy, jego specyfikacja w 100% pozwala go tak klasyfikować. Nie chodzi tylko o procesor i pamięć, ale też o 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów. Wprawdzie dotyk próbkuje jedynie z częstotliwością 240 Hz, ale w większości przypadków to i tak powinno wystarczyć.

W modelu tym zastosowany został również zaawansowany układ chłodzenia z warstwą grafitu i dużą komorą parową, a przysłowiową wisienką na torcie jest silnik dotykowy, zapewniający świetne wrażenia haptyczne. Producent postarał się także o potrójną antenę Wi-Fi oraz pojemny akumulator 5910 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W.

Smartfon dorzuca do tego jeszcze cztery aparaty o rozdzielczości 50 Mpix: główny f/1.6, ultraszeroki f/2.0, teleobiektyw f/2.6 oraz ultrateleobiektyw f/4.3. Kuba, który go u nas testował, napisał wprost: Oppo Find X8 Pro to kapitalny flagowiec i przyznał mu notę 8,9/10.

Najważniejsze cechy smartfona Oppo Find X8 Pro:

procesor: MediaTek Dimensity 9400

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5X) + 512 GB (UFS 4.1)

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 120 Hz, 2780×1264 pikseli

akumulator: 5910 mAh (ładowanie do 80 W)

aparaty: 50 Mpix + 50 Mpix (ultraszeroki) + 50 Mpix (teleobiektyw) + 50 Mpix (ultrateleobiektyw), 32 Mpix z przodu

łączność: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

system: Android 15 / ColorOS 15

wymiary i waga: 162,7 x 76,7 x 8,2 mm / ok. 215 g

cena i dostępność:

Flagowiec jako smartfon do gier

Główna część rankingu dobiega w tym miejscu końca, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że także inne flagowe smartfony są w stanie zaoferować komfortowe warunki do rozgrywki. Szczególnie warto zwrócić uwagę na modele, takie jak OnePlus 13, Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra oraz Samsung Galaxy S25+, a także wyraźnie tańszy Redmi Note 14 Pro+.

Jeśli nie interesuje Cię Android, w grach bardzo dobrze sprawdza się również iPhone 16 Pro Max. Liczne testy wykazały, że zdecydowanie zasługuje on na określenie świetny smartfon do gier, nawet jeśli nie jest gamingowy z definicji.

To wciąż nie to? Jeśli nadal nie udało Ci się znaleźć modelu dla siebie, to podziel się swoimi preferencjami w sekcji komentarzy, a być może uda się to zmienić.