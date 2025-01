Jaki smartfon z dużą baterią? Te modele wytrzymują dłużej niż inne

Długi czas pracy to dla wielu osób jeden z priorytetów podczas wyboru smartfona. Niestety, w przypadku większości dostępnych na rynku urządzeń codzienne ładowanie jest koniecznością przy nieco bardziej intensywnym użytkowaniu. Są jednak także modele wyposażone w akumulatory o dużej pojemności i właśnie im poświęcony jest ten ranking. Jaki smartfon z dużą baterią warto kupić w 2025 roku?

Dobry smartfon z dużą baterią, a właściwie z pojemnym akumulatorem

Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem w pełni świadomy tego, że stwierdzenie duża bateria jest w tym kontekście nieprecyzyjne, a wręcz nieprawidłowe. W tej publikacji używam go, gdy mam na myśli akumulator o dużej pojemności. Robię to z prostego powodu – właśnie z takiego zwrotu korzystają sami użytkownicy, a to dla nich (dla Was) powstał ten poradnik. Niemniej chciałbym, żeby było to jasne – smartfon ma akumulator, nie baterię, i chodzi o to, by był pojemny, a nie duży.

Przejdźmy tymczasem do konkretów, a więc do zestawienia najlepszych smartfonów z dużymi bateriami. Za reprezentantów tej kategorii uznaję modele wyposażone w akumulatory o pojemności co najmniej 6000 mAh. Zwykle pozwalają one na ładowanie telefonu co drugi dzień. W rankingu nie brakuje też jednak urządzeń z akumulatorami o pojemności 10000 czy nawet 20000 mAh, choć tego typu baterie mają jedynie tzw. pancerne smartfony, które – ze względu na gabaryty – nie każdemu przypadną do gustu.

W rankingu polecam 7 urządzeń: 4 to standardowe modele, a 3 cechują się właśnie zwiększoną wytrzymałością. Są tu zarówno tanie smartfony, jak i reprezentanci średniej czy wysokiej półki. Cena najtańszego to nieco ponad 500 złotych, najdroższy zaś kosztuje ponad 4000 złotych. Wierzę, że taka różnorodność pozwoli Ci znaleźć sprzęt dostosowany do Twoich potrzeb i preferencji.

Jaki smartfon z dużą baterią? Ranking 2025:

Nie ma co przedłużać, bo konkrety przedstawiam już w opisach poszczególnych modeli. Dlatego też…

Zaczynamy!

Motorola Moto G24 Power – tani smartfon z dużą baterią

Zestawienie otwiera dobry i tani smartfon z dużą baterią. Za długi czas działania wcale bowiem nie trzeba płacić nie wiadomo jak dużych pieniędzy. Model Motorola Moto G24 Power – choć kosztuje niewiele ponad 500 złotych – ma konkretnie akumulator o pojemności 6000 mAh, co jest jedną z jego niezaprzeczalnych zalet.

Nie jest przy tym jedynym atutem, bo Moto G24 Power może też pochwalić się przyzwoitą płynnością działania, dzięki procesorowi MediaTek Helio G85 i 8 GB pamięci operacyjnej. Oddaje również użytkownikom sporo pamięci na pliki (256 GB) i 6,56-calowy wyświetlacz, choć o rozdzielczości HD+.

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że jest to smartfon klasy podstawowej i nie zapewni komfortowych warunków do pracy przy bardziej skomplikowanych zadaniach. Jego aparat robi co najwyżej akceptowalne zdjęcia, a o łączności 5G nie ma co marzyć. Niemniej dla osoby, która nie ma wygórowanych oczekiwań, może okazać się strzałem w dziesiątkę, bo to po prostu bardzo fajny telefon.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Moto G24 Power:

wyświetlacz: 6,56 cala, IPS, 1612×720 pikseli, 90 Hz

procesor: MediaTek Helio G85 (do 2,0 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+2 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, 4G / LTE

akumulator: 6000 mAh / ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 14

wymiary i waga: 163 × 75 × 8,99 mm, ok. 196 g

Słówkiem chciałbym też wspomnieć o modelu Motorola Moto G54 Power Edition. Kosztuje niewiele więcej, a może pochwalić się wyraźnie lepszą specyfikacją. Ma lepszy procesor i wyświetlacz Full HD+, a do tego obsługuje 5G i robi lepsze zdjęcia. Niestety, ma jeden poważny minus – jego system nie doczeka się kolejnej aktualizacji i utkwi na etapie Androida 14, stąd nie trafił do głównego rankingu.

Samsung Galaxy M35 5G – dobry smartfon o długim czasie pracy

Jeśli oczekujesz czegoś więcej i też możesz nieco więcej wydać, koniecznie rzuć okiem na smartfon Samsung Galaxy M35 5G. Pozwala liczyć na niezłą wydajność, nie tylko w tych absolutnie podstawowych zastosowaniach. Jest tak za sprawą procesora Exynos 1380 i 6 GB pamięci operacyjnej.

Po stronie plusów model ten może sobie zapisać także 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1000 nitów. Jego atutem jest również fajny zestaw aparatów, tworzony przez główny sensor 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, ultraszeroką kamerę 8 Mpix oraz dodatkowe oczko o rozdzielczości 2 Mpix do fotografii makro.

Samsung Galaxy M35 5G (fot. Samsung)

Długi czas działania zapewnia z kolei akumulator o pojemności 6000 mAh. Energię w nim można uzupełniać za pomocą szybkiej ładowarki o mocy 25 W, ale musisz mieć świadomość, że trzeba ją dokupić osobno.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy M35 5G:

wyświetlacz: 6,6 cala, Super AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: Samsung Exynos 1380 (do 2,4 GHz)

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50+8+2 Mpix z tyłu / 13 Mpix z przodu

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

akumulator: 6000 mAh / ładowanie maks. 25 W

system operacyjny: Android 14

wymiary i waga: 162,3 × 78,6 × 9,1 mm, ok. 222 g

Cubot King Kong X Pro – pancerny smartfon z dużą baterią

Naprawdę pojemne akumulatory to domena tzw. pancernych smartfonów, czyli urządzeń o zwiększonej wytrzymałości. Za przykład może posłużyć Cubot King Kong X Pro oferowany w podobnej cenie, co wyżej wspomniany model Samsunga.

King Kong ma akumulator o pojemności aż 10200 mAh, dzięki czemu jest w stanie działać naprawdę długo między jednym ładowaniem a drugim. Dodatkowo obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W. Tak duża bateria sprawia jednak, że urządzenie ma prawie 18,5 mm grubości i waży blisko 400 g.

Jeśli zaś chodzi o podstawowe parametry, sercem smartfona jest bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 8200 współpracujący z 12 GB RAM. Obraz wyświetlany jest na 6,72-calowym ekranie IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Z tyłu znajduje się jeszcze dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 1,85 cala – tuż obok podwójnego aparatu 100 + 5 Mpix.

Najważniejsze cechy smartfona Cubot King Kong X Pro:

wyświetlacz: 6,72 cala, IPS, 2400×1080 pikseli, 144 Hz + 1,85 cala z tyłu

procesor: MediaTek Dimensity 8200 (do 3,1 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 100+5 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

akumulator: 10200 mAh / ładowanie maks. 33 W

system operacyjny: Android 14

wymiary i waga: 175,9 × 83,3 × 18,4 mm, ok. 392 g

Hammer Construction 2 Thermal – wielofunkcyjny pancerniak z dużą baterią

Hammer Construction 2 Thermal to kolejny pancerniak, któremu warto dać szansę. Cechuje go bowiem duża wytrzymałość, ale jego akumulator nie jest już aż tak pojemny (ma mianowicie 6500 mAh), dzięki czemu grubość to tylko 13,5 mm, a waga nie przekracza 300 g. Dodatkowo obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W, jak również – ciekawostka – ładowanie indukcyjne z mocą 15 W.

Poza tym ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 6300, 8 GB RAM, 128 GB pamięci masowej oraz podwójny aparat. Główny sensor ma 108 Mpix, dodatkowy zaś jest w rzeczywistości kamerą termowizyjną. Ot, kolejna ciekawostka.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, to jest to 6,58-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dodatkowo chroniony jest szkłem Gorilla Glass 5, a o wytrzymałości całego urządzenia świadczą certyfikaty MIL-STD-810H oraz IP69.

Najważniejsze cechy smartfona Hammer Construction 2 Thermal:

wyświetlacz: 6,58 cala, IPS, 2408×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: MediaTek Dimensity 6300 (do 2,4 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 108+8 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

akumulator: 6500 mAh / ładowanie maks. 33 W (indukcyjne 15 W)

system operacyjny: Android 14

wymiary i waga: 172 × 80 × 13,5 mm, ok. 290 g

Doogee V Max Plus 5G – wytrzymały smartfon z bardzo dużą baterią

Kończąc już temat pancerniaków, chciałbym jeszcze wyróżnić model Doogee V Max Plus 5G. Przede wszystkim ze względu na prawdziwie nieprzeciętny akumulator o pojemności aż 22000 mAh. Podobnie jak wcześniej wymienione smartfony obsługuje on szybkie ładowanie z mocą 33 W.

To też po prostu bardzo dobry smartfon do zastosowań wszelakich. Bazuje na procesorze MediaTek Dimensity 7050, z którym współpracuje 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki. Oferuje łączność Wi-Fi 6 i 5G, a treści wyświetla na 6,58-calowym ekranie IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Na plecach ma trzy aparaty: główny sensor o rozdzielczości 200 Mpix, dodatkowe oczko 8 Mpix z funkcją makro oraz kamerę noktowizyjną 20 Mpix, pozwalającą uzyskiwać dobre zdjęcia także po zmroku. Przy tym wszystkim cechuje go pyło- i wodoszczelność w klasach IP68 i IP69.

Najważniejsze cechy smartfona Doogee V Max Plus 5G:

wyświetlacz: 6,58 cala, IPS, 2408×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: MediaTek Dimensity 7050 (do 2,6 GHz)

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki

aparaty: 200+20+8 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

akumulator: 22000 mAh / ładowanie maks. 33 W

system operacyjny: Android 14

wymiary i waga: 178,5 × 83,1 × 26,3 mm, ok. 533 g

Jeśli akumulator o pojemności 22000 mAh robi na Tobie wrażenie, wiedz, że możesz znaleźć go także w tańszych smartfonach pancernych. Rzuć okiem na modele Oukitel WP33 Pro oraz Ulefone Armor 24 – jeden i drugi kosztuje ~1500 złotych.

Realme GT 7 Pro – flagowy smartfon z dużą baterią i dobrym aparatem

Wracamy do standardowych smartfonów, ale przechodzimy na znacznie wyższą półkę. Jako pierwszy w tym rankingu reprezentuje ją Realme GT 7 Pro wyposażony w akumulator o pojemności 6500 mAh, w którym energię uzupełniać możesz z mocą aż 120 W – trwa to więc mniej niż trzy kwadranse. Niestety, ładowarkę trzeba dokupić osobno. Nie ma też opcji ładowania indukcyjnego.

Poza tymi dwoma faktami Realme GT 7 Pro to jednak naprawdę dobry smartfon dla osób o nieco wyższych wymaganiach. Obok długiego czasu działania jego największymi atutami są: rewelacyjny wyświetlacz, wyśmienita wydajność i wysoka jakość zdjęć.

Konkretnie urządzenie ma panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2780×1264 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesor Snapdragon 8 Elite i 12 GB RAM oraz potrójny aparat: główny 50 Mpix, ultraszeroki 8 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym.

Najważniejsze cechy smartfona Realme GT 7 Pro:

wyświetlacz: 6,78 cala, AMOLED, 2780×1264 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (do 4,32 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+8+50 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

akumulator: 6500 mAh / ładowanie maks. 120 W

system operacyjny: Android 14

wymiary i waga: 162,5 × 76,9 × 8,6 mm, ok. 223 g

Nubia RedMagic 9 Pro – gamingowy smartfon z dużą baterią

Pojemny akumulator przydaje się także graczom. I to z myślą o nich właśnie powstał smartfon Nubia RedMagic 9 Pro. Jego bateria ma konkretnie 6500 mAh. Szybkie ładowanie z mocą 80 W sprawia zaś, że uzupełnianie energii odbywa się błyskawicznie.

Jak na gamingowy smartfon przystało, oferuje on bardzo wysoką wydajność. Zapewnia ją procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sparowany z 16 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej w formacie UFS 4.0. Producent postarał się też o zaawansowany układ chłodzenia, no i nie bez znaczenia jest obecność świetnego, 6,8-calowego wyświetlacza AMOLED o wysokiej rozdzielczości.

Nubia RedMagic 9 Pro (fot. Nubia)

Poza tym RedMagic może jeszcze pochwalić się dwoma aparatami 50 Mpix z tyłu oraz kamerą 16 Mpix do selfie. Dopełnieniem całości są natomiast głośniki stereo z DTS:X Ultra.

Najważniejsze cechy smartfona Nubia RedMagic 9 Pro:

wyświetlacz: 6,8 cala, AMOLED, 2480×1116 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (do 3,3 GHz)

pamięć: 16 GB RAM, 512 GB na pliki

aparaty: 50+50 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

akumulator: 6500 mAh / ładowanie maks. 80 W

system operacyjny: Android 14

wymiary i waga: 164 × 76,4 × 8,9 mm, ok. 229 g

Na koniec jeszcze słówkiem chciałbym wspomnieć o modelu Oppo Find X8 Pro, który jest naprawdę świetnym smartfonem, a do tego dysponuje całkiem pojemnym akumulatorem. Konkretnie ma ona 5910 mAh – minimalnie więc, ale nie spełnia podanego kryterium, stąd jego brak w tym zestawieniu.

Nadciąga fala smartfonów z pojemnymi akumulatorów

Jeśli chcesz kupić smartfon z dużą baterią, a nie spieszy Ci się jakoś szczególnie, możesz też zaczekać parę miesięcy. Wygląda na to, że w 2025 roku na rynku pojawi się wiele modeli wyposażonych w akumulatory o pojemności 6000 mAh lub większej.

Inna sprawa, że dokonujący się rozwój technologiczny sprawia, że potrzeba coraz więcej energii, by w ogóle utrzymać dotychczasowy czas pracy, możliwe więc, że już niebawem smartfon z akumulatorem 6000 mAh wcale nie będzie uznawany za taki, który ma dużą baterię. Ale to jeszcze nie teraz.