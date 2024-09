Jaką konsolę do gier kupić? Ranking 2024

Zastanawiasz się, jaką konsolę do gier warto kupić w 2024 roku? Wielkimi krokami zbliża się końcówka roku, święta Bożego Narodzenia, a także inne okazje, żeby sprezentować sobie lub komuś świetną konsolę dla graczy. Przejdźmy zatem do naszego rankingu konsol na 2024 rok!

Jaką konsolę wybrać?

W gruncie rzeczy wybór konsoli dla graczy w 2024 roku wcale nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Mamy na rynku dwóch głównych graczy, czyli PlayStation oraz Xboxa, ale oprócz tego można wybrać też np. konsole przenośne. Modeli pochodzących od różnych producentów jest po prostu bardzo dużo, a wybór powinien być podyktowany przede wszystkim potrzebami gracza.

Jeden będzie potrzebował mocnej konsoli, która uciągnie najnowsze hity AAA w 1080p i 60 klatkach lub 4K i 30 klatkach, a inny z kolei zadowoli się małym ekranem z joystickami po bokach do sterowania. W 2024 roku rynek odpowiada na potrzeby niemal każdego gracza, więc warto przejrzeć nasze zestawie podpowiadająće, jaką konsolę kupić.

Ranking konsol do gier 2024

Jeżeli chcesz ogrywać ekskluzywne tytuły w 1080p i 60 klatkach, zanim trafią na inne platformy, powinieneś sięgnąć np. po PlayStation 5. Z kolei jeżeli nie masz miejsca na konsolę lub jedyna chwila, gdy możesz grać, to ta spędzona w biegu, świetnym wyborem będzie handheld. W zasadzie to najwięcej różnych modeli jest właśnie z tego segmentu, a rynek przenośnych konsol powinien się ciągle rozwijać.

Zapraszam więc do rankingu konsoli do gier na końcówkę 2024 roku.

1. PlayStation 5 Slim

Zestawienie otwiera obecnie prawdopodobnie najlepsza konsola dla graczy na rynku, czyli PlayStation 5 Slim. To odświeżona wersja najnowszej generacji, która wyszła w dwóch wersjach, czyli Digital oraz Standard. Porty USB-A zamieniono na USB-C, a sam wygląd lekko zmodyfikowano. Konsola jest wydajna, jak na standardy tej generacji, oferując graczom możliwość grania nawet w 8K (4320p). Uczciwie mówiąc jednak nie wiem, jakie tytuły miałyby pójść w takiej rozdzielczości z przyzwoitą liczbą klatek na sekundę, skoro zarówno PS5, jak i Xbox Series X, mają problemy w nowych grach AAA, żeby utrzymać 60 klatek.

PlayStation 5 Slim pozwala zanurzyć się w świat gier z niespotykanym dotychczas poziomem immersji, ponieważ obsługuje technologię Ray Tracingu. Promienie światła są indywidualnie symulowane, tworząc realistyczne cienie i odbicia w obsługiwanych grach.

Warto również wspomnieć o niezawodnym DualSense oraz DualSense Edge. Już pierwszy z tych kontrolerów skradł serca milionów graczy, oferując np. wibracje odruchowe, akcelerometr i żyroskop. Jego lepsza wersja, DualSense Edge, ma m.in. jeszcze lepsze efekty dotykowe czy adaptacyjne spusty.

PlayStation 5 Slim można kupić już za 2688 złotych w zestawie z kontrolerem DualSense oraz dyskiem twardym o pojemności 1 TB. Uczciwie mówiąc, jest to świetny wybór dla gracza i warto się nad nim zastanowić. Szczególnie że przecież można po czasie sięgnąć jeszcze po szereg akcesoriów dla graczy, zaczynając od dedykowanego hubu do ładowania, przez słuchawki, aż po jedną z przenośnych „konsol” (a raczej ekranu do odtwarzania rozgrywki), czyli PS Portal.

PlayStation 5 Slim – specyfikacja (z napędem Blu-ray):

wymiary: około 358 x 92 x 216 mm,

waga: około 3,2 kg,

CPU: AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 16 watków 3,5 GHz),

GPU: AMD Radeon RDNA 2 (2,23 GHz, 10,3 TFLOPS),

pamięc RAM: GDDR6 16 GB,

dysk SSD: 1 TB (5,5 GB/s),

czytnik płyt: Ultra HD Blu-ray,

łączność: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, LAN 10/100/1000 Mbps,

wyjście wideo: HDMI 2.1 (wsparcie dla 4K, 120 Hz),

Render promujący PlayStation 5 Slim (źródło: PlayStation)

2. Xbox Series X

Xbox Series X w obecnej generacji konsol nie cieszy się aż tak dużym powodzeniem, na jakie liczył Microsoft. Wynika to trochę z tego, że konsola nie ma ekskluzywnych tytułów, które można by było ograć tylko na niej. Jeżeli już wychodzą jakieś gry niedostępne na PlayStation 5, można je ograć zazwyczaj na PC. Po co więc Xbox Series X? Wbrew pozorom nie jest to aż tak beznadziejny sprzęt, jak mogłoby się wydawać! W naszym rankingu konsol dla graczy nie bez powodu zajął drugie miejsce.

Konsola, działająca w oparciu o układ graficzny AMD RDNA 2.0 i AMD Ryzen Zen 2, radzi sobie całkiem nieźle. Jeżeli nie masz miejsca lub budżetu na komputer do grania, Xbox Series X będzie świetnym wyborem. W końcu w cenie około 2399 złotych otrzymujemy sprzęt najnowszej generacji, który – podobnie jak PlayStation 5 Slim – zazwyczaj pozwoli odpalić najnowsze gry AAA w 1080p w 60 klatkach (tryb wydajność) lub 30 klatkach (tryb jakość).

To, co warto podkreślić, to że w zestawie – oprócz kontrolera Xbox – dostajemy również dysk twardy o pojemności 1 TB. Na konsoli Microsoftu możemy również skorzystać z dostępu do gier zawartych w abonamencie Xbox Game Pass. W cenie od 29 złotych (najtańszy pakiet) do 73,99 złotych (najdroższy pakiet) dostajemy dostęp do pokaźnej biblioteki gier, a także szeregu różnych, innych benefitów, jak np. abonament EA Play (Xbox Game Pass Ultimate), sieciowa rozgrywka (każdy Xbox Game Pass) czy też różnego rodzaju okazje bądź zniżki.

Xbox Series X – specyfikacja (z napędem Blu-ray):

wymiary: około 301 x 151 x 151 mm,

waga: około 4,4 kg,

CPU: AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 16 watków 3,8 GHz),

GPU: AMD Radeon RDNA 2 (1825 MHz, 12,15 TFLOPS),

pamięc RAM: 16 GB GDDR6,

dysk SSD: 1 TB (5,5 GB/s),

czytnik płyt: Ultra HD Blu-ray,

łączność: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, LAN 10/100/1000 Mbps,

wyjście wideo: HDMI 2.1.

Xbox Series S|X (źródło: Xbox)

3. Steam Deck OLED

Steam Deck autorstwa Valve jest kultową konsolą przenośną dla graczy, która podbiła serca milionów fanów cyfrowej rozrywki. Urządzenie oparte o architekturę AMD (4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor Zen 2 oraz GPU RDNA 2) i 16 GB pamięci RAM LPDDR5 może się pochwalić świetnymi osiągami, jak na swoje rozmiary. To, co jednak wyróżnia Steam Deck, to dostęp do biblioteki gier dostępnych na platformie Steam. Ograłeś jakiś tytuł na PC poprzez Steama, ale chciałbyś raz jeszcze, np. leżąc w łóżku? Nie ma problemu, Steam Deck wychodzi Ci naprzeciw!

Steam Deck jest całkowicie zintegrowany z ekosystemem Valve, a to oznacza, że umożliwia dostęp do zapisów z chmury, osiągnięć, a także funkcji społecznościowych. To, co również jest ciekawe w przypadku tego handhelda, to posiadanie przycisków typu grip, do których można przypisać dowolne działania, a także wyprofilowane plecy. Projektanci podeszli do tworzenia tej konsoli w przemyślany sposób, dzięki czemu jest ona ergonomiczna.

Warto jednak podkreślić, że na rynku dostępne są różne wersje Steam Decka, ale niezależnie od tego, na którą z nich się zdecydujesz, pamiętaj, że najlepiej jest go kupić z oficjalnej strony Valve (link wyżej).

Najtańsza wersja zaczyna się od 1899 złotych, ale oferuje jedynie dysk o pojemności 256 GB oraz 7-calowy ekran LCD. Droższa wersja, kosztująca 2599 złotych, to ekran OLED o przekątnej 7,4 cala (co robi ogromną różnicę) oraz 512 GB pamięci na dane. Najdroższy pakiet za 3099 złotych zawiera jeszcze futerał, ekskluzywny motyw, jeszcze lepszy ekran (antyrefleksyjne szkło) oraz przede wszystkim 1 TB pamięci.

Steam Deck – specyfikacja OLED 1 TB:

wymiary: 298 mm × 117 mm × 49 mm,

waga: około 640 g,

CPU: AMD Ryzen Zen 2 (4 rdzenie, 8 watków od 2,4 do 3,5 GHz),

GPU: AMD Radeon RDNA 2 (1,6 GHz, 1,6 TFLOP FP32),

pamięc RAM: 16 GB LPDDR5,

dysk SSD: 1 TB,

wyświetlacz: 7,4-calowy OLED, 1280 x 800, HDR, 90 Hz częstotliwość odświeżania,

łączność: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3.

Steam Deck (fot. Jakub Malec | Tabletowo)

4. Nintendo Switch OLED

Dla wielu osób, które cenią sobie gry indie oraz inne tytuły, niedostępne na PlayStation/Xbox czy PC, świetnym wyborem będzie Nintendo Switch OLED. Umówmy się jednak, w przypadku tej konsoli jedynym słusznym wyborem będzie wersja OLED, ponieważ jest ona znacznie lepsza od zwykłego Switcha. Modele podstawowy oraz Lite mają o wiele gorszy ekran, z mniejszymi kontrastami i gorszymi kolorami niż pełnoprawny OLED.

W konsoli mamy więc 7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1280×720 pikseli i odświeżaniu 60 Hz, 64 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia za pomocą karty, a także pojemniejszą baterię, pozwalającą grać bez przerwy od 4,5 do 9 godzin. Dla kogo jest ta konsola do gier? Zdecydowanie dla fanów produkcji z segmentu indie, czy też kultowych klasyków, których próżno szukać gdzieś indziej. Tutaj wymienić można m.in.:

Super Mario Bros,

Mario Kart,

The Legend of Zelda,

Pokemon Legends,

Prince of Persia,

Xenoblade Chronicles.

Nintendo Switch OLED – specyfikacja:

wymiary: 102 x 242 x 13,9 mm,

waga: około 320 g,

CPU: ARM Cortex A57 max 2 GHz,

GPU: zmodyfikowany procesor NVIDIA Tegra max 1 GHz,

pamięc RAM: 4 GB,

dysk: 64 GB,

wyświetlacz: 7-calowy OLED, 1280 x 720,

łączność: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.1.

Nintendo Switch OLED (źródło: Nintendo)

5. Lenovo Legion Go

W rankingu konsol do grania nie mogę po prostu nie wspomnieć o przedstawicielu handheldów, który ma nieco inne podejście niż SteamDeck czy Nintendo Switch. Pierwszy z nich służy do ogrywania tytułów z biblioteki platformy Valve, a drugi w większości do innego rodzaju gier.

Na rynku mamy jednak dostępne jeszcze urządzenia pokroju Lenovo Legion Go, które mają pełen dostęp do systemu operacyjnego Windows, a to oznacza, że można na nich odpalić również produkcje niedostępne np. na Steam.

To jest jedna z ogromnych zalet Lenovo Legion Go. Handheld oferuje zaawansowany system chłodzenia, dedykowaną systemową nakładkę czy też wreszcie system Dual Array, zapewniający jeszcze lepsze wrażenia audio. Urządzenie Lenovo jest opare o AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni, 16 wątków), układ graficzny AMD RDNA 3.0, a także 16 GB LPDDR5X pamięci RAM.

To, co go jeszcze wyróżnia, to 8,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 i jasności 500 nitów. Ma również stuprocentowe pokrycie palety barw DCI‑P3, co sprawia, że będzie świetnym wyborem do grania w prawie każdych warunkach. Warto również podkreślić, że gracze do wyboru mają tryb wydajności z odświeżaniem ekranu na poziomie 144 Hz oraz tryb oszczędzania z 60 Hz.

Lenovo Legion Go – specyfikacja:

wymiary: 102 x 242 x 13,9 mm,

waga: około 320 g,

CPU: AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni, 16 wątków, od 3,3 do 5,1 GHz),

GPU: AMD RDNA 3.0 (2700 MHz),

pamięc RAM: 16 GB LPDDR5X,

dysk SSD: 512 GB,

wyświetlacz: 8,8-calowy IPS, rozdzielczość 2560 x 1600, odświeżanie 60 lub 144 Hz,

łączność: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2.

(Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

6. PlayStation 5 Pro

Na sam koniec zestawienia umieściłem PlayStation 5 Pro. Pod kątem cena/jakość zdecydowanie nie jest to najlepsza konsola do grania. To, co zaprezentowało Sony, było zdecydowanie poniżej oczekiwań. Co prawda dostaniemy wydajniejszy sprzęt, a gracze wreszcie nie będą musieli iść na kompromis pomiędzy trybami wydajność i jakość, ale cena w okolicach 3499 złotych za konsolę bez napędu, to zdecydowanie za dużo.

Warto jednak podkreślić, że gdyby udało się dorwać najnowsze dziecko Sony w okolicach 2999 złotych, byłby to już całkiem niezły deal. W przypadku PlayStation 5 Pro mówimy w końcu o konsoli oferującej o 67% więcej jednostek obliczeniowych niż PS5 oraz mającej o 28% szybszą pamięć. Producent zamontował również dysk na dane o pojemności 2 TB, a do zestawu dołączono kontroler DualSense i zainstalowaną na konsoli kopię Astro’s Playroom.

Przewagi hardware’owe to jedno, ale nie można zapomnieć również o tych technologicznych. PS5 Pro ma mieć zaawansowanie technologie do śledzenia promieni oraz PlayStation Spectral Super Resolution, czyli ichniejszą odpowiedź na FSR od AMD i DLSS od Nvidii. Cena może przytłaczać, ale jeżeli w Twoim wypadku nie gra ona roli, to PlayStation 5 Pro będzie dobrą konsolą do grania (prawdopodobnie najlepszą na rynku).

PlayStation 5 Pro – specyfikacja:

CPU: AMD Ryzen Zen 2 (8 rdzeni, 16 watków 3,9 GHz),

GPU: AMD Radeon RDNA 3 (33,5 TFLOPS),

pamięc RAM: 16 GB GDDR6 ,

dysk SSD: 2 TB,

czytnik płyt: brak,

łączność: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, LAN 10/100/1000 Mbps,

wyjście wideo: HDMI 2.1 (wsparcie dla 4K, 120 Hz).

PlayStation 5 Pro będzie można zamówić od 26 września 2024 roku. Sugerowana cena detaliczna to 799,99 euro, co w przybliżeniu daje nam kwotę około 3420 złotych, ale zapewne będzie to bliżej 3499 złotych.

9 Ocena

Dlaczego konsola, a nie komputer do gier?

Na koniec warto jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy wybrać konsolę dla graczy, a kiedy komputer do gier? Pierwszy z tych wypadków jest dla osób ceniących sobie wygodę. Klikasz jeden przycisk na kontrolerze, pobierasz grę na dysk i gotowe – możesz cieszyć się wybranym tytułem. Często jest to jednak okupowane gorszą grafiką czy wydajnością, natomiast – oprócz TV – konsole nie potrzebują dodatkowej przestrzeni.

Zupełnie inaczej jest w przypadku PC. Tutaj musisz mieć już biurko, miejsce, żeby pomieścić PC, a do tego monitor, klawiaturę, myszkę i słuchawki lub głośniki. Jest to również nieco większy wydatek niż takie PlayStation 5 Slim czy Xbox Series X, co również trzeba wziąć pod uwagę.

Jeżeli wolisz budżetową wersję lub nie masz miejsca na biurko, sięgnij po konsolę. Jeżeli jednak nie interesują Cię kompromisy, wtedy prawdopodobnie lepszym wyborem będzie PC dla graczy.