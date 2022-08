Specyfikacja UFS 4.0 zatwierdzona. Przygotujcie się na piekielnie szybkie pamięci w smartfonach!

Samsung już jakiś czas temu zapowiedział opracowanie nowej wersji pamięci, która znajdzie zastosowanie w smartfonach. Dopiero teraz jednak stowarzyszenie JEDEC Solid State Technology Association ogłosiło zatwierdzenie specyfikacji pamięci UFS 4.0 – jest to więc już oficjalny standard pamięci, który ma już niedługo zagościć w smartfonach obsługujących technologię 5G, poprawiając ich osiągi.

Na ile UFS 4.0 poprawi wydajność smartfonów?

JEDEC, czyli światowy lider w opracowywaniu standardów dla przemysłu mikroelektronicznego, zatwierdził specyfikację techniczną Universal Flash Storage 4.0 (JESD220F) i UFSHCI 4.0 (JESD223E). Standard pamięci UFS 4.0, który właśnie został zatwierdzony, sporo różni się od stosowanego obecnie UFS 3.1.

Zdecydowanie najważniejszą zmianą, w porównaniu z używanym obecnie standardem, jest naprawdę spory wzrost maksymalnej prędkości zapisu i odczytu danych. Prędkość odczytu sekwencyjnego wynosi do 4,2 GB/s – to znaczny wzrost w porównaniu z 2,9 GB/s w UFS 3.1. Zapis sekwencyjny osiąga maksymalnie wartość 2,8 GB/s.

Ponadto UFS 4.0 obsługuje do 23,2 Gb/s na linię – jest to więc podwojenie osiągów jego poprzednika. Wprowadzenie tak wysokich prędkości odczytu i zapisu znacznie skróci czas ładowania aplikacji i gier, a także ma poprawić wydajność energetyczną urządzeń.

Samsung UFS 4.0 (źródło: Samsung Semiconductor)

Szybkość to nie wszystko

Dobrą informacją jest to, że ze znacznym wzrostem prędkości odczytu i zapisu danych w parze idzie również obniżenie napięcia zasilania nowego interfejsu pamięci. W UFS 4.0 zostało obniżone do 2,5 V, w porównaniu z 3,3 V w UFS 3.1 Dzięki temu zabiegowi pamięci nie będą się już tak mocno nagrzewać oraz przełoży się to na lepszy czas pracy smartfona na jednym ładowaniu.

Jednocześnie USF 4.0 ma zachować pełną kompatybilność wsteczną z UFS 3.1 i 3.0, aby umożliwić stosowanie w smartfonach mieszanych systemów pamięci. Samsung zapowiedział, że ich wersja nowego standardu pamięć będzie mieć wymiary 11x13x1 mm i oraz różne pojemności – maksymalnie do 1 TB.

Południowokoreański producent zapowiedział, że pierwsze pamięci USF 4.0 trafią do masowej produkcji już jesienią tego roku, więc całkiem niedługo. W jakich smartfonach możemy się jej spodziewać? Na początek zapewne przede wszystkim w nadchodzącej serii Galaxy S23.