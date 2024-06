Jaki smartfon do 3000 złotych wybrać? Opcji jest wiele

Jaki smartfon do 3000 złotych warto wybrać w 2024 roku? Dobrych odpowiedzi na tak zadane pytanie jest co najmniej kilka. Taki budżet pozwala już bowiem rozejrzeć się za urządzeniami, które reprezentują naprawdę wysoki poziom i blisko im do flagowych modeli. Ten ranking – mam nadzieję – pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Jaki smartfon do 3000 złotych kupić? Wybór jest niemały

Dobre smartfony za mniej niż 1000 złotych można policzyć na palcach dwóch dłoni, najlepsze smartfony do 2000 złotych to jeszcze mniej liczna kategoria, ale już budżet na poziomie 3000 złotych otwiera drzwi do naprawdę obszernego katalogu godnych polecenia modeli.

Na ten ranking składa się 10 najbardziej opłacalnych, moim zdaniem, smartfonów, których ceny mieszczą się między 2 a 3 tysiącami złotych. To wyjątkowo zróżnicowane zestawienie, w którym znajdziesz i świetny smartfon fotograficzny, i model ze stosunkowo małym ekranem, i wydajnościową bestię, a nawet składaka. Słowem: jest tu coś dla każdego, choć oczywiście żaden model nie oferuje tego wszystkiego naraz.

Zanim przejdę dalej, rzućmy okiem na listę…

Najlepszy smartfon do 3000 złotych – ranking 2024:

Co w 2024 roku oferuje dobry smartfon do 3000 złotych?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na takie pytanie, bo – jak już wspominałem – jest to bardzo szeroka kategoria. To jednak, na co na pewno możesz liczyć, to nieprzeciętność. Ta może objawiać się w wydajności zapewnianej przez topowy procesor, świetnej jakości zdjęć dzięki wyśmienitym sensorom i obiektywom czy też nietuzinkowym designie.

Standardem na tej półce cenowej są: łączność 5G i Wi-Fi 6, szybkie ładowanie, co najmniej 8 GB pamięci RAM i wydajny procesor. Jeśli chodzi o ten ostatni, to od najwydajniejszego lista przedstawia się następująco: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Apple A15 Bionic, Snapdragon 8+ Gen 1, Google Tensor G3, Samsung Exynos 2200, MediaTek Dimensity 8200 Ultra i Dimensity 7200 Ultra, Snapdragon 7 Gen 1 oraz Snapdragon 7s Gen 2.

Poza tym możesz też spodziewać się szerokich możliwości fotograficznych: nie tylko wysokiej jakości zdjęć z głównego aparatu, ale też dodatkowych obiektywów, które wcale nie są dodane tylko po to, by były (jak to zwykle bywa w tańszych modelach). Optyczna stabilizacja obrazu, zoom optyczny czy pełnoprawny tryb nocny to niektóre z opcji, które nie powinny być dla Ciebie zaskoczeniem.

Wyświetlacze w smartfonach z tej półki to najczęściej panele AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 lub 144 Hz oraz maksymalnej jasności przekraczającej 1000 nitów. Ekrany te nierzadko są też chronione przez szkło Gorilla Glass, a całe urządzenia przeważnie cechują się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Czym jeszcze mogą pochwalić się najlepsze smartfony do 3000 złotych? Cóż, więcej na tej temat dowiesz się z opisów poszczególnych modeli. A skoro tak, to…

Zaczynajmy!

Apple iPhone 13 – najtańszy iPhone godny polecenia

Budżet na poziomie 3000, a nawet 2500 złotych, pozwala rozejrzeć się za smartfonem Apple. Oczywiście nie tym najnowszym, ale iPhone 13 jak najbardziej znajduje się już w naszym zasięgu. I to fakt, że ten model wszedł na rynek w 2021 roku, a więc trochę czasu minęło. Jednak urządzenia producenta z nadgryzionym jabłkiem w logo mają to do siebie, że nie starzeją się zbyt szybko.

Czy warto więc kupić Trzynastkę w 2024 roku? Jak najbardziej tak. Jej procesor, aparat i konstrukcja wciąż reprezentują wysoki poziom i model ten nie ma powodów do wstydu, gdy staje w szranki z aktualnymi flagowcami bazującymi na Androidzie. Apple zapewnia też aktualizacje systemu, włącznie z najnowszą wersją iOS 18.

fot. producenta

Urządzenie działa bardzo płynnie, robi naprawdę dobre zdjęcia, a głośniki stereo oferują przyzwoite brzmienie. Do tego dochodzi solidna konstrukcja.

Świetny jest także 6,1-calowy wyświetlacz, choć jednym z największym minusów zarówno jego, jak i całego smartfona, jest fakt, że częstotliwość odświeżania wynosi tylko 60 Hz. Za wadę można też uznać relatywnie krótki czas działania (codzienne ładowanie to norma), ale to już w sumie byłoby na tyle.

Najważniejsze cechy smartfona Apple iPhone 13:

wyświetlacz: 6,1 cala, OLED, 2532×1170 pikseli, 60 Hz

procesor: Apple A15 Bionic (do 3,2 GHz)

pamięć: 128 GB na pliki

aparaty: 12+12 Mpix z tyłu / 12 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G, Lightning

system operacyjny: iOS 15 (aktualizacja do iOS 17)

odporność: IP68

wymiary i waga: 146,7 × 71,5 × 7,65 mm, ok. 175 g

ile kosztuje? ok. 2600 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

Google Pixel 8 – świetny smartfon z czystym Androidem

Google Pixel 8 to model, który należałoby uznać za bezpośredniego rywala iPhone’a. Choćby z tego powodu, że tak jak iPhone jest smartfonem z czystym iOS (a więc systemem Apple), tak Pixel ma czystego Androida (czyli system firmy Google).

To nie jest telefon doskonały, ale nie brakuje mu cech prawdziwego flagowca. Może pochwalić się wyśmienitą jakością wykonania, jak również pierwszorzędną ergonomią.

fot. producenta

Wyróżnia go także stosunkowo mały wyświetlacz (6,2 cala), dzięki któremu całość jest bardzo poręczna. Ekran oferuje równocześnie wysoką jasność i żywą kolorystykę. Do tego producent dorzuca jeszcze wydajny procesor i bardzo dobry aparat główny.

Jeśli chodzi o minusy, to zdarza mu się rozgrzać, a do tego czasem występują problemy z oprogramowaniem. Te ostatnie powinno się jednak udać wyeliminować w ramach aktualizacji. A skoro już przy tym jesteśmy, nie można by nie wspomnieć o fakcie, że w przypadku Pixela firma Google oferuje aż 7-letnie wsparcie techniczne.

Najważniejsze cechy smartfona Google Pixel 8:

wyświetlacz: 6,2 cala, OLED, 2400×1080 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Google Tensor G3 (do 3 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50+12 Mpix z tyłu / 10,5 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 4575 mAh / ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP68

wymiary i waga: 150,5 × 70,8 × 8,9 mm, ok. 190 g

ile kosztuje? ok. 2900 złotych

gdzie kupić? Komputronik, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD

fot. producenta

Asus Zenfone 10 – dobry, mały smartfon (poniżej 6 cali)

Marzy Ci się dobry, a przy tym mały smartfon do 3000 złotych? Jeśli tak, skieruj wzrok na model Asus Zenfone 10. Podczas gdy producenci coraz rzadziej schodzą poniżej 6,4/6,5 cala, ten tutaj ma wyświetlacz o przekątnej jedynie 5,9 cala. Bez wątpienia wyróżnia go to na tle konkurencji, a wcale nie jest to jego jedyny atut.

O kapitalną wydajność dba procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – najlepszy, jaki można spotkać na tej półce cenowej. Towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM. Producent postarał się też o bardzo dobre głośniki i długi czas działania, choć ładowanie mogłoby być nieco szybsze.

fot. producenta

Zenfone na pewno nie ma też najlepszego aparatu w swojej kategorii, choć w żadnym razie nie oznacza to, że robi złe zdjęcia. Nic z tych rzeczy.

Aktualne technologie łączności bezprzewodowej i solidna, wodoszczelna konstrukcja, to kolejne plusy. Na koniec wrócę jeszcze na moment do ekranu, bo warto dodać, że jest to panel typu AMOLED o rozdzielczości Full HD+, jasności przekraczającej 1000 nitów i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Najważniejsze cechy smartfona Asus Zenfone 10:

wyświetlacz: 5,9 cala, AMOLED, 2400×1080 pikseli, 144 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (do 3,2 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+13 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C, mini jack

akumulator / ładowanie: 4300 mAh / ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Android 14)

odporność: IP68

wymiary i waga: 146,5 × 68,1 × 9,4 mm, ok. 170 g

ile kosztuje? ok. 3000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, x-kom

ASUS Zenfone 10 (fot. Tabletowo)

Motorola Razr 40 – stosunkowo tani smartfon składany

Skoro jesteśmy już przy kompaktowych konstrukcjach, nie sposób nie wspomnieć o modelu Motorola Razr 40. Aktualnie jest to najtańszy składak na rynku (spośród tych, które odgrywają jakąś rolę), a że przy tym to też naprawdę dobry smartfon, to zdecydowanie zasługuje na miejsce w tym rankingu, nawet pomimo kilku minusów.

Razr to potężny smartfon z klapką. Po złożeniu oferuje 1,5-calowy ekran, a po rozłożeniu oczom użytkownika ukazuje się duży wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 144 Hz. Szczególnie ten drugi wypada wyśmienicie. Trudno też zarzucić coś temu modelowi pod względem jakości wykonania czy możliwości fotograficznych (pamiętając, z jakim urządzeniem mamy do czynienia).

fot. producenta

Na czym więc polegają jego minusy? Przede wszystkim wydajność mogłaby być nieco wyższa, ale Snapdragon 7 Gen 1 ostatecznie daje radę, o ile tylko za bardzo się go nie obciąży. Niezaprzeczalną wadą jest też brak wodoodporności. No ale chcąc zawalczyć ceną, trzeba iść na pewne kompromisy.

„Koniec końców, jeśli zawsze patrzyliście z podziwem na składane smartfony, ale były one dla Was za drogie, to Motorola Razr 40 może być dla Was” – tak Jakub pisał o nim w recenzji.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Razr 40:

wyświetlacz: wewnętrzny: 6,9 cala, pOLED, 2640×1080 pikseli, 144 Hz zewnętrzny: 1,5 cala, OLED, 194×368 pikseli, 60 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (do 2,4 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 64+13 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 4200 mAh / ładowanie maks. 30 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Android 14)

odporność: IP52

wymiary i waga: rozłożony: 170,8 × 74 × 7,35 mm złożony: 88,2 × 74 × 15,8 mm waga: ok. 190 g

ile kosztuje? ok. 2500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Samsung Galaxy S23 FE – prawie jak flagowiec

Taki budżet pozwala kupić ubiegłorocznego lub kilkuletniego flagowca (jak na przykład iPhone 13), ale można też skusić się na „prawie-flagowy” model, taki jak Samsung Galaxy S23 FE. Do podstawowego Galaxy S23 brakuje mu niewiele, a równocześnie pozwala co nieco zaoszczędzić.

Podobnie jak z Motką opisywaną powyżej, tak i z tym urządzeniem Jakub miał okazję spędzić kilka tygodni. Po testach bardzo pozytywnie wypowiadał się o procesorze Exynos 2200, stanowiącym tutaj bazę, a także o głośnikach i wyśmienitym ekranie Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,4 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności dochodzącej aż do 1450 nitów.

fot. producenta

„I, generalnie, wszystko stoi tutaj bardzo dobrym, bądź dobrym poziomie. Aparat robi bardzo dobre zdjęcia, […] bateria pozwala nam na użytkowanie telefonu co najmniej przez cały dzień od rana do wieczora. Zaplecze komunikacyjne jest kompletne, a jakość wykonania wysoka” – pisał Jakub.

Jeśli chodzi o minusy, jednym z największych jest wolne ładowanie (ale to u Samsunga niestety standard). Dodatkowo smartfonowi zdarza się też za bardzo rozgrzać, ale ma to miejsce tylko przy dużym obciążeniu.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy S23 FE:

wyświetlacz: 6,4 cala, AMOLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass 5

procesor: Samsung Exynos 2200 (do 2,8 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50+12+8 Mpix z tyłu / 10 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 4500 mAh / ładowanie maks. 25 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP68

wymiary i waga: 158 × 76,5 × 8,2 mm, ok. 210 g

ile kosztuje? ok. 2700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Markt, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, Samsung, x-kom

Samsung Galaxy S23 FE (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Xiaomi 13T – fotograficzny smartfon do 3000 złotych

Jeśli smartfon to dla Ciebie przede wszystkim aparat, to jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, jest ta o zakupie modelu Xiaomi 13T. Kamerę tworzą tu: główna matryca 50 Mpix, ultraszerokie „oczko” 12 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix. Cała trójka spisuje się po lepiej niż dobrze.

Główny aparat zapewnia wysoki poziom szczegółowości i przyjemną dla oka kolorystykę. Radzi sobie zarówno w słoneczne dni, jak i przy nie najlepszej pogodzie czy też po zmroku. Ma w dodatku optyczną stabilizację obrazu. Pozostałym dwóm kamerom również nie można zbyt wiele zarzucić.

fot. producenta

Jednak Xiaomi 13T to nie tylko dobry aparat. Smartfon został także wyposażony w bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra i szkoda, że towarzyszy mu tylko 8 GB pamięci RAM, ale i tak zestaw ten zapewnia płynne działanie w najrozmaitszych zadaniach.

Do tego dochodzą przyzwoite głośniki stereo, niezły ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz solidna, wodoszczelna konstrukcja. Jakieś minusy? Cóż, przede wszystkim nieco rozczarowujący aparat do selfie oraz brak obsługi ładowania bezprzewodowego.

Najważniejsze cechy smartfona Xiaomi 13T:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 144 Hz, Gorilla Glass 5

procesor: MediaTek Dimensity 8200 Ultra (do 3,1 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+50+12 Mpix z tyłu / 20 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 67 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Android 14)

odporność: IP68

wymiary i waga: 162,2 × 75,7 × 8,6 mm, ok. 190 g

ile kosztuje? ok. 2300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Mi-Home, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Redmi Note 13 Pro+ – dobry smartfon Xiaomi do 3000

Pozostańmy jeszcze w obozie Xiaomi, bo Redmi Note 13 Pro+ także zasługuje na to, by dać mu szansę. Czym do siebie przyciąga? Ano chociażby wyśmienitym aparatem głównym o rozdzielczości 200 Mpix. To wszechstronne oczko, które radzi sobie w każdych warunkach, a do tego oferuje optyczną stabilizację obrazu i 4-krotny zoom.

Pozostałe dwa aparaty (ultraszeroki 8 Mpix i makro 2 Mpix) wyraźnie odstają od tego pierwszego, ale nie są w stanie zatrzeć po nim dobrego wrażenia. Na uwagę zasługuje również ultraszybkie ładowanie z mocą 120 W, choć niestety po raz kolejny brak jest tu opcji ładowania bez kabelka.

fot. producenta

Sercem smartfona jest nieco słabszy, choć wciąż rewelacyjny procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra. W dodatku ma do pomocy aż 12 GB pamięci RAM. Za wisienkę na torcie można by zaś uznać dobry, 120-hercowy ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala.

Propozycja marki Redmi ma kilka nie tyle wad, co braków. Poza wspomnianym już ładowaniem bezprzewodowym, nie uświadczymy tu także prawdziwego trybu Always-on, mini jacka czy slotu na kartę microSD. Przy 512 GB pamięci masowej ten ostatni wydaje się jednak zbędny.

Najważniejsze cechy smartfona Redmi Note 13 Pro+:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: MediaTek Dimensity 7200 Ultra (do 2,8 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki

aparaty: 200+8+2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 120 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Android 14)

odporność: IP68

wymiary i waga: 161,4 × 74,2 × 8,9 mm, ok. 205 g

ile kosztuje? ok. 2300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Mi-Home, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Poco F6 Pro – bardzo dobry smartfon gamingowy

I jeszcze jeden, ostatni już smartfon z rodziny Xiaomi w tym rankingu. Musi się tu pojawić, bo Poco F6 Pro to naprawdę jedno z najlepszych urządzeń, jakie da się obecnie kupić za mniej niż 3000 złotych.

Największym atutem tego smartfona jest jego procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Świetnie radzi sobie praktycznie we wszystkich zastosowaniach, w tym także w grach. Miłośnicy elektronicznej rozrywki docenią też obecność 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz pamięć masową w formacie UFS 4.0.

fot. producenta

Do tego dochodzi technologia WildBoost, optymalizująca działanie pod kątem gier, a rozwiązanie LiquidCool 4.0 dba o to, by nawet pod dużym obciążeniem smartfon nie nagrzewał się zbyt mocno. Nic też nie stanie się, gdy pod wpływem emocji na Twoich palcach pojawi się pot – technologia Wet Touch zapewnia poprawne rozpoznawanie dotyku nawet gdy masz mokre ręce.

Skoro jesteśmy już przy ekranie, warto dodać, że jest to panel AMOLED o rozdzielczości 3200×1440 pikseli, przekątnej 6,67 cala, odświeżaniu 120 Hz i jasności dochodzącej do 4000 nitów. Dużo dobrego można by też napisać o głównym aparacie 50 Mpix z OIS i szybkim ładowaniu z mocą 120 W. Żeby nie było tak różowo, wspomnę też o nie najlepszych kamerach dodatkowych oraz nieco cichych głośnikach.

Najważniejsze cechy smartfona Poco F6 Pro:

wyświetlacz: 6,67 cala, AMOLED, 3200×1440 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (do 3,2 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki

aparaty: 50+8+2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 120 W

system operacyjny: Android 14

odporność: brak

wymiary i waga: 160,9 × 75 × 8,2 mm, ok. 210 g

ile kosztuje? ok. 2500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Mi-Home, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Realme 12 Pro+ – nieprzeciętny smartfon z dobrym aparatem

Realme 12 Pro+ to intrygujący smartfon, który z czystym sumieniem mogę nazwać nieprzeciętnym. Choć na rynku (i nawet w tym zestawieniu) są modele oferujące wydajniejsze procesory, lepsze aparaty główne i szybsze ładowanie, to jednak Dwunastka z plusem wyróżnia się i to pozytywnie.

Czym? Ano między innymi nowoczesnym, niezwykle zjawiskowym designem. Jego estetyka przykuwa wzrok i cieszy oko, a aparaty umieszczone w centralnej wyspie radzą sobie bardzo dobrze (na uwagę zasługuje przede wszystkim teleobiektyw oferujący 3-krotny zoom optyczny i 120-krotny zoom cyfrowy).

Realme 12 Pro+ 5G (fot. producenta)

Z przodu mamy zaś wyświetlacz zajmujący aż 95% powierzchni całego frontu. Jest to konkretnie wysokiej jakości panel OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Oferuje wyśmienite kolory i za ewentualny minus można uznać jedynie maksymalną jasność, która nie jest niska, ale nie jest też godna flagowca.

Kultura i czas pracy to kolejne atuty tego smartfona, który w naprawdę fajny sposób łączy w sobie nietuzinkowy styl i przyzwoitą specyfikację. To sprzęt godny polecenia.

Najważniejsze cechy smartfona Realme 12 Pro+:

wyświetlacz: 6,7 cala, AMOLED, 2412×1080 pikseli, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (do 2,4 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki

aparaty: 64+50+8 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 67 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP65

wymiary i waga: 161,5 × 74 × 8,8 mm, ok. 195 g

ile kosztuje? ok. 2500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

Nothing Phone (2) – po prostu „fajny smartfon”

„Nothing Phone (2) przekonał mnie do siebie doskonałym wyświetlaczem i czasem pracy, bardzo dobrą kulturą pracy i wydajnością, jak i głośnikami, które są zaskakująco dobre, ale też… swoim interfejsem Nothing OS, który geekom i wielbicielom elektroniki wszelakiej powinien przypaść do gustu. Jest spójny i ciekawy, a przy tym lekki i funkcjonalny”.

Powyższy cytat pochodzi z recenzji smartfona Nothing Phone (2). Kasia, która miała okazję spędzić z nim kilka tygodni, z każdym kolejnym przekonywała się do niego coraz bardziej i ostatecznie nazwało go po prostu „fajnym smartfonem”.

fot. producenta

Biorąc pod uwagę jego możliwości, trudno się z tym nie zgodzić. Dzięki procesorowi Snapdragon 8+ Gen 1 i 12 GB pamięci RAM oferuje świetną wydajność, czas pracy i ładowanie bezprzewodowe to kolejne atuty, a i aparat radzi sobie całkiem nieźle. Do tego dochodzi nietuzinkowy design (choć w zupełnie innym stylu niż w wyżej wspomnianym Realme).

A minusy? Tu znów oddam głos Kasi: „mobilne granie ograniczone do 60 FPS, brak eSIM, tylko IP54, brak teleobiektywu oraz brak slotu kart microSD i gniazda jack 3,5 mm”. Przy tych wszystkich atutach myślę, że jednak można mu to wszystko wybaczyć.

Najważniejsze cechy smartfona Nothing Phone (2):

wyświetlacz: 6,7 cala, OLED, 2412×1080 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (do 3 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+50 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 4700 mAh / ładowanie maks. 45 W

system operacyjny: Android 13 (aktualizacja do Android 14)

odporność: IP54

wymiary i waga: 162,1 × 76,4 × 8,6 mm, ok. 200 g

ile kosztuje? ok. 2500 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Szukasz, szukasz i nie znajdujesz?

Opisy dziesięciu modeli tworzących ten ranking już za nami. Mam nadzieję, że udało Ci się znaleźć wśród nich ten idealny dla siebie. Jeśli nie i w związku z tym masz jakieś dodatkowe pytania, to – jak zwykle – zachęcam do zostawienia komentarza (spróbujemy wówczas coś na to zaradzić)!