Jaki smartfon do 2000 złotych wybrać? To królowie średniaków w 2024 roku

Najlepsze smartfony do 2000 złotych to urządzenia, które potrafią zadowolić przeciętnego użytkownika wydajnością, możliwościami fotograficznymi i jakością wykonania. Dlatego właśnie nazywam je „królami średniaków”. Oto 6 modeli, które – moim zdaniem – stanowią najbardziej opłacalne opcje na rok 2024.

Jaki smartfon do 2000 złotych kupić? Warto się dobrze zastanowić

Średnia półka jest bardzo obszerna. Do miana „dobrego średniaka” pretendują i smartfony do 1000 złotych, i modele do 1500 złotych, i właśnie te, których cena dobija do granicy 2000 złotych. W tym zestawieniu koncentruję się na tych ostatnich, wśród których niejeden ma argumenty, by nazywać go „królem” tego segmentu.

Jednak mając do dyspozycji dwa tysiaki, warto dobrze się rozejrzeć, przed podjęciem decyzji o zakupie. Raz, że to sporo kasy, dwa – nie brakuje modeli, za które po prostu możesz przepłacić.

Do tego rankingu wybrałem najbardziej opłacalne, a przy tym po prostu najlepsze smartfony do 2000 złotych. Jedne cechują się większą wydajnością, inne – nieprzeciętnymi możliwościami foto, a jeszcze inne mogą pochwalić się solidnymi konstrukcjami.

Oto urządzenia, które polecam.

Najlepszy smartfon do 2000 złotych – ranking 2024:

Sony Xperia 10 V – najlepszy mały smartfon do 2000 złotych

– najlepszy mały smartfon do 2000 złotych Motorola Edge 40 Neo – prawie doskonały średniak

– prawie doskonały średniak Redmi Note 13 Pro 5G – smartfon z dobrym aparatem do 2000 złotych

– smartfon z dobrym aparatem do 2000 złotych Poco X6 Pro – najlepszy smartfon Xiaomi do 2000 złotych

– najlepszy smartfon Xiaomi do 2000 złotych OnePlus Nord 3 – najlepsza specyfikacja za tę cenę

– najlepsza specyfikacja za tę cenę Samsung Galaxy A55 5G – po prostu dobry smartfon na lata

Co oferują najlepsze smartfony do 2000 złotych w 2024 roku?

Jak widzisz, na ranking składa się 6 smartfonów. Ich ceny rozpoczynają się nieco powyżej 1500 złotych i kończą w okolicach 2000 złotych. Pod koniec wspominam jeszcze o 6 alternatywnych modelach, ale skupmy się póki co na rdzeniu zestawienia.

Smartfony, które tu opisuję, dobrze odpowiadają na pytanie o to, czego można oczekiwać, gdy chce się wydać 2000 złotych lub nieco mniej. Każdy z nich oferuje łączność 5G i Wi-Fi 5 lub 6, każdy ma co najmniej dobry wyświetlacz Full HD+, nierzadko pokryty szkłem Gorilla Glass i każdy też jest w stanie robić bardzo dobre zdjęcia (przynajmniej w sprzyjających warunkach).

Oczywiście w tej cenie możesz też oczekiwać wysokiej wydajności. Pomijając jeden wyjątek, za minimum należałoby tu uznać 8 GB pamięci RAM, a liczyć możesz nawet na dwa razy więcej.

Jeśli zaś chodzi o procesory, aktualnie ranking od najwydajniejszego przedstawiałby się mniej więcej tak: MediaTek Dimensity 8300, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, Dimensity 9000, Google Tensor G2, Dimensity 7200, Samsung Exynos 1480, Snapdragon 7s Gen 2, Snapdragon 6 Gen 1, Dimensity 7030/7050 (ten drugi sprawdza się nieco lepiej w grach) i na końcu Snapdragon 695.

Szybkie ładowanie to kolejny element, który na tej półce cenowej należy uznać za standard. Podobnie jak pyło- i wodoszczelne konstrukcje.

Skoro omówienie podstaw mamy za sobą, czas zaczynać!

Sony Xperia 10 V – najlepszy mały smartfon do 2000 złotych

Stosunkowo mały smartfon z Androidem to coś, co w przyrodzie prawie już nie występuje. Kłopot ze znalezieniem takiego urządzenia może być jeszcze większy, jeśli oczekujesz przy tym wysokiej jakości. Sony Xperia 10 V to jeden z niewielu modeli, który – pomimo niewielkich gabarytów – jest w stanie sprostać wymaganiom wielu użytkowników.

O jakim konkretnie rozmiarze jest mowa? Ano Xperia 10 V ma 6,1-calowy wyświetlacz. Jest to panel typu OLED o rozdzielczości Full HD+, więc szczegółowość i przestrzeń robocza nie należą do małych. Szkoda trochę, że częstotliwość odświeżania wynosi tylko 60 Hz, no ale nie można mieć wszystkiego. Na uwagę zasługuje za to fakt, że został on pokryty szkłem Gorilla Glass Victus, chroniącym go przed zarysowaniami i upadkami.

fot. producenta

Jeszcze bardziej szkoda, że producent postawił na procesor Qualcomm Snapdragon 695 – naprawdę niezły, ale raczej do smartfona za tysiaka. Dodam od razu, że towarzystwa dotrzymuje mu 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci na pliki, a także akumulator o pojemności 5000 mAh. Trójka aparatów z tyłu – 48+8+8 Mpix – nie robi szału, ale dobrze sprawdza się na co dzień (i w nocy zresztą też).

Kolejnym atutem tego modelu są głośniki stereo, a za przysłowiową wisienkę na torcie można by uznać jego wyjątkową lekkość. Smartfon waży mniej niż 160 gramów.

Najważniejsze cechy smartfona Sony Xperia 10 V:

wyświetlacz: 6,1 cala, OLED, 2520×1080 pikseli, 60 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Qualcomm Snapdragon 695 5G (do 2,2 GHz)

pamięć: 6 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 48+8+8 Mpix z tyłu / 8 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 5G, USB-C, mini jack, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 21 W

system operacyjny: Android 13

odporność: IP68

wymiary i waga: 155 × 68 × 8,3 mm, ok. 160 g

ile kosztuje? ok. 1700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Orange

fot. producenta

Motorola Edge 40 Neo – prawie doskonały średniak

Jedną z najciekawszych propozycji na średniej półce cenowej jest Motorola Edge 40 Neo. Ma swoje braki (m.in. nie oferuje ładowania indukcyjnego i nie ma mini jacka, a czas pracy między ładowaniami mógłby być nieco dłuższy), ale poza tym to właściwie smartfon kompletny.

Jego sercem jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 7030, z którym współpracuje 12 GB pamięci RAM. Do wydajności i kultury pracy trudno mieć jakieś zastrzeżenia. W dodatku na pliki mamy tu 256 GB, więc brak slotu na karty microSD nie powinien stanowić kłopotu. Wśród największych atutów urządzenia należałoby też wymienić 6,55-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz.

fot. producenta

Motka ma też głośniki stereo, obsługuje wirtualne karty eSIM i umożliwia ładowanie z mocą nawet 68 W (w dodatku samą ładowarkę znajdziemy w pudełku sprzedażowym). Całość jest też pyło- i wodoszczelna (klasa IP68).

A jak radzi sobie ze zdjęciami? Też nieźle. Z przodu producent zainstalował aparat 32 Mpix, a z tyłu znajduje się duet 50 Mpix + ultraszeroki 13 Mpix. Cała trójka dobrze wypada w akcji. Nikogo nie powinna więc dziwić nota 8/10, jaką Kasia wystawiła modelowi Edge 40 Neo w recenzji.

Najważniejsze cechy smartfona Motorola Edge 40 Neo:

wyświetlacz: 6,67 cala, OLED, 2400×1080 pikseli, 144 Hz, Gorilla Glass 3

procesor: MediaTek Dimensity 7030 (do 2,5 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+13 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 68 W

system operacyjny: Android 13

odporność: IP68

wymiary i waga: 159,6 × 72 × 7,9 mm, ok. 172 g

ile kosztuje? ok. 1600 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Media Markt, Morele, OleOle, Orange, Plus, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Redmi Note 13 Pro 5G – smartfon z dobrym aparatem do 2000 złotych

Ciekawą alternatywą dla wyżej wymienionej Motki jest Redmi Note 13 Pro 5G. To aktualnie jeden z najlepszych smartfonów w rodzinie Xiaomi, a jego największym atutem jest wyśmienity aparat 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Wprawdzie towarzyszące mu oczka nie trzymają tak wysokiego poziomu, ale i tak możliwości fotograficzne ma w swojej kategorii nieprzeciętne.

Na tym jego zalety się nie kończą. Urządzenie może też pochwalić się bardzo dobrym procesorem Qualcomm Snapragon 7s Gen 2 oraz obsługą szybkiego ładowania z mocą 67 W (pozwalającą na uzupełnienie energii do 100% w mniej niż trzy kwadranse).

fot. producenta

Na pochwałę zasługuje również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2712×1220 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz jasności dochodzącej do 1800 nitów. Panel został dodatkowo pokryty pancernym szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Komplet współczesnych modułów bezprzewodowych, zaawansowane technologie odblokowywania palcem i twarzą oraz solidna konstrukcja stanowią dopełnienie całości.

Najważniejsze cechy smartfona Redmi Note 13 Pro 5G:

wyświetlacz: 6,67 cala, OLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (do 2,4 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 200+8+2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, USB-C, mini jack

akumulator / ładowanie: 5100 mAh / ładowanie maks. 67 W

system operacyjny: Android 13

odporność: IP54

wymiary i waga: 161,2 × 74,2 × 8 mm, ok. 187 g

ile kosztuje? ok. 1600 złotych

gdzie kupić? Komputronik, Media Expert, Media Markt, Mi-Home, Morele, OleOle, Orange, Plus, RTV EURO AGD

fot. producenta

Poco X6 Pro – najlepszy smartfon Xiaomi do 2000 złotych

Za najlepszy smartfon Xiaomi do 2000 złotych uznałbym jednak model Poco X6 Pro z 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej oraz procesorem MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Pod względem wydajności reprezentuje naprawdę wysoki poziom.

Jednak nie tylko w tym kontekście warto się nim zainteresować. Smartfon cechuje się również wyśmienitym wyświetlaczem AMOLED, oferującym żywe kolory, wysoką jasność i pierwszorzędną płynność. Do tego dochodzą szerokie opcje szybkiej łączności bezprzewodowej (5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4) oraz głośniki stereo zgodne ze standardem Hi-Res Audio.

fot. producenta

Kolejnym atutem jest dobry zestaw aparatów – ten główny (64 Mpix) robi świetne zdjęcia o każdej porze dnia, a do tego umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K. Pozostałe dwa także dają radę, a przednia kamera 16 Mpix ze swojego zadania wywiązuje się absolutnie bez zarzutu.

Czy ma więc jakieś minusy? Cóż, procesorowi – pomimo bardzo wysokiej wydajności – zdarza się złapać zadyszkę, a konstrukcja nie jest tak wytrzymała, jak można by sobie tego życzyć. Użytkownicy mogą też skarżyć się na niemałą liczbę „śmieci” zainstalowanych w systemie smartfona.

Najważniejsze cechy smartfona Poco X6 Pro:

wyświetlacz: 6,67 cala, OLED, 2712×1220 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass 5

procesor: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (do 3,35 GHz)

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB na pliki

aparaty: 64+8+2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 67 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP54

wymiary i waga: 160,5 × 74,3 × 8,3 mm, ok. 186 g

ile kosztuje? ok. 1700 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Mi-Home, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. producenta

OnePlus Nord 3 – najlepsza specyfikacja za tę cenę

Gdyby spojrzeć tylko na suchą specyfikację, OnePlus Nord 3 deklasuje rywali w segmencie smartfonów do 2000 złotych. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że jego sercem jest topowy procesor MediaTek Dimensity 9000, a wespół z nim działa aż 16 GB pamięci RAM (i to w formacie LPDDR5X). I dobrze jest nie tylko na papierze – wydajność to wielki atut tego modelu.

Nord może też pochwalić się świetnym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,74 cala i bardzo wysokiej rozdzielczości. Do tego producent dorzucił akumulator 5000 mAh, w którym energię uzupełnia się w mgnieniu oka, dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 80 W.

fot. producenta

Smartfon ma też bardzo dobry aparat główny – to sensor Sony IMX890 o rozdzielczości 50 Mpix. Robi świetne zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych, ma optyczną stabilizację obrazu i nagrywa filmy w jakości 4K 60 FPS. Pozostałe aparaty nie robią już tak dużego wrażenia, ale zdecydowanie nie można ich nazwać złymi.

Minusy? Przy większym obciążeniu urządzenie lubi się nagrzać, a jego konstrukcja ogólnie jest podatna na zabrudzenia. I na dobrą sprawę to tyle. Zamiast tego wspomnę więc o jeszcze jednym plusie: producent oferuje trzy aktualizacje Androida i 4-letnie wsparcie techniczne.

Najważniejsze cechy smartfona OnePlus Nord 3:

wyświetlacz: 6,74 cala, OLED, 2772×1240 pikseli, 120 Hz, szkło pancerne

procesor: MediaTek Dimensity 9000 (do 3,05 GHz)

pamięć: 16 GB RAM, 256 GB na pliki

aparaty: 50+8+2 Mpix z tyłu / 16 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 80 W

system operacyjny: Android 13

odporność: brak

wymiary i waga: 162,6 × 75,1 × 8,2 mm, ok. 194 g

ile kosztuje? ok. 1800 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

OnePlus Nord 3 5G – (fot. Katarzyna Pura)

Samsung Galaxy A55 5G – po prostu dobry smartfon na lata

Samsung Galaxy A55 5G to zupełnie inny przypadek od poprzedniego. Zerknięcie na jego specyfikację nie powoduje takiego efektu wow, a jednak sam smartfon wypada w akcji bardzo dobrze.

Na przykład dobry ekran i świetnie grające głośniki zapewniają razem wyśmienite warunki do oglądania filmów i seriali, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Niemałe znaczenie w tym kontekście ma również długi czas działania między jednym ładowaniem a drugim (choć samo ładowanie właśnie mogłoby być nieco szybsze).

fot. producenta

„Jaki jest ten Samsung Galaxy A55 5G? Odpowiadając na powyższe pytanie – po prostu dobry. (…) Większość aspektów wypada całkiem dobrze, dobrze, a niekiedy nawet bardzo dobrze, a mało jest takich, które należałoby jednoznacznie skarcić” – napisał Jakub w recenzji tego modelu. Poza wspomnianym ekranem, docenił między innymi wydajność i kulturę pracy, a także główny aparat.

To wszystko razem składa się na porządny smartfon, który można kupić z myślą o tym, by używać go latami. Szczególnie że producent obiecuje cztery aktualizacje Androida i pięcioletnie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy smartfona Samsung Galaxy A55 5G:

wyświetlacz: 6,6 cala, OLED, 2340×1080 pikseli, 120 Hz, Gorilla Glass Victus+

procesor: Samsung Exynos 1480 (do 2,75 GHz)

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB na pliki

aparaty: 50+12+5 Mpix z tyłu / 32 Mpix z przodu

łączność / złącza: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, USB-C, microSD

akumulator / ładowanie: 5000 mAh / ładowanie maks. 25 W

system operacyjny: Android 14

odporność: IP67

wymiary i waga: 161,1 × 77,4 × 8,2 mm, ok. 213 g

ile kosztuje? ok. 1900 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, OleOle, Plus, RTV EURO AGD, Samsung, x-kom

fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Szukasz czegoś innego? Zerknij na to

Za około 2000 złotych możesz kupić także smartfon Google Pixel 7. To godna polecenia opcja z całkiem niewielkim ekranem (6,3 cala), niezłym procesorem i dobrym aparatem, a także czystym Androidem.

Na szybko wspomnę też jeszcze o modelach Honor 90, Realme 12 Pro i Oppo Reno 10. Moim zdaniem żaden z nich nie jest lepszy od smartfonów przedstawionych w rankingu, ale to wciąż wyśmienite urządzenia i może okazać się, że któryś przypadnie do gustu właśnie Tobie.

Jest też Nothing Phone (2a), o którym wspominałem już w zestawieniu modeli do 1500 złotych, ale dokładając kilka stówek, można kupić wariant z większą ilością pamięci.

A jeśli celem Twoich poszukiwań jest pancerny smartfon do 2000 złotych, to weź pod uwagę wybór modelu MyPhone Hammer Blade V. Jest w stanie wytrzymać wiele, a przy tym wcale nie jest toporny. Krótko mówiąc: interesująca opcja.

