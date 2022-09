Święto! Jakdojade nareszcie trafiło do Wrocławia

Jedną z najpopularniejszych aplikacji pozwalających na zakup biletów upoważniających do korzystania z komunikacji miejskiej jest Jakdojade. Opcja ta nie była jednak dotychczas dostępna w trzecim największym mieście Polski. Teraz się to zmienia – bilety MPK Wrocław kupicie również w apce Jakdojade.

Reklama

Jakdojade sprzeda bilety we Wrocławiu

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS w ramach Spisu Powszechnego 2021, Wrocław przegonił Łódź i stał się trzecim największym pod względem ludności miastem w Polsce, licząc 673 tysiące mieszkańców. Dziwi zatem fakt, że w tak wielkim mieście nie było można zakupić biletów do korzystania z komunikacji zbiorowej za pomocą apki Jakdojade.

Na szczęście twórcy aplikacji naprawili ten błąd i od teraz każdy może nabyć z jej użyciem bilety na przejazd komunikacją miejską w stolicy Dolnego Śląska. Do wyboru są bilety jednorazowe, ale również te okresowe.

Jak kupić bilet w Jakdojade?

Chętni na zakup biletu w Jakdojade muszą najpierw rzecz jasna pobrać aplikację na swoje urządzenie ze sklepu Google Play lub App Store. Następnie należy wybrać swoje miasto jako Wrocław, a po tym przejść do zakładki „Bilety” na pasku dolnym.

Tak wygląda interfejs zakupu biletów w aplikacji Jakdojade

Tam widnieją wszystkie opcje biletów na przejazd transportem publicznym. Można przełączać się pomiędzy biletami ulgowymi i normalnymi, a lista jest przewijalna. Wszystkie z nich są podzielone na kategorie, a więc te krótkoterminowe są w osobnej zakładce niż długoterminowe.

Po wybraniu biletu wystarczy w niego tapnąć, a w efekcie wyskoczy nam okno zakupu. Najpierw zapytani zostaniemy czy chcemy kupić jednorazowo bilet, czy może doładować konto, by móc szybko płacić za bilety następnym razem. Jeśli odrzucimy drugą opcję, to aplikacja przekieruje nas do okna wyboru płatności. Wówczas wystarczy wybrać BLIK (o ile nasz bank go obsługuje), tapnąć przycisk „Kup i skasuj bilet”, a następnie wprowadzić czterocyfrowy kod BLIKa.

Po zapłaceniu bilet pojawi się na liście, a do kontroli będziemy w stanie wyświetlić jego kod QR. Za bilety zapłacimy wyłącznie BLIKiem i Google Pay, przy czym ten drugi jest opcją dostępną tylko przy doładowywaniu wirtualnego portfela Jakdojade – za pojedyncze bilety możemy płacić jedynie BLIKiem.