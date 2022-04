Teraz wszyscy kupią bilet na komunikację miejską w aplikacji Moje ING

Dla niektórych jazda komunikacją miejską jest przyjemnością, a dla innych koniecznością, choć obiektywnie jest ona o wiele bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód (a w obecnych warunkach również znacznie ekonomiczniejszym). Od teraz klienci ING Banku Śląskiego mogą kupić bilety komunikacyjne w aplikacji Moje ING bez konieczności korzystania z innych programów.

Reklama

Bilety na komunikację miejską dostępne w aplikacji Moje ING dla wszystkich klientów banku

Bilety komunikacji miejskiej można kupić w wielu różnych, popularnych programach, m.in. mPay, SkyCash i moBILET, a także JakDojadę. Ponadto podobną możliwość oferują też wybrane banki, m.in. Bank Millennium i PKO BP, a inne – jak mBank – zapowiedziały wdrożenie takiego rozwiązania w niedalekiej przyszłości.

Dziś ING Bank Śląski poinformował, że już wszyscy jego klienci mogą kupić bilet na komunikację miejską z poziomu aplikacji Moje ING na urządzenia mobilne. Usługa ta została udostępniona w wersji programu na system Android już w pierwszym kwartale 2022 roku, a teraz także dla posiadaczy smartfonów z iOS.

W obu przypadkach funkcja zakupu biletu na komunikację miejską jest dostępna w aplikacji w wersji 4.4.0 lub nowszej. Większość osób ma włączone automatyczne aktualizacje, ale jeśli ktoś nie ma jeszcze dostępu do tej opcji, powinien zajrzeć do Sklepu Google Play (Android) lub Apple App Store (iOS) i sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja programu.

Aby kupić bilet komunikacji miejskiej, należy w aplikacji Moje ING wybrać opcję Mój transport na ekranie przed zalogowaniem, a później Bilety komunikacyjne. Następnie trzeba zaakceptować regulamin, wybrać miasto oraz środek transportu, a także kategorię biletu i uzupełnić jego szczegóły.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Po potwierdzeniu zakupu biletu PIN-em do aplikacji, zostanie on automatycznie skasowany. Nie dotyczy to jednak ZTM Warszawa – w tym przypadku trzeba zeskanować kod QR. W przypadku kontroli wystarczy, że klient ING Banku Śląskiego pokaże aktywny bilet-kod QR na ekranie smartfona.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Funkcja kupowania biletów komunikacji miejskiej została wdrożona we współpracy z operatorem aplikacji moBILET – na jego stronie można zobaczyć listę miast, w których dostępna jest możliwość kupienia biletu w programie Moje ING.