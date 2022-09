Dojazdolator pokaże Ci, ile zaoszczędzisz, jeżdżąc komunikacją miejską

Warszawski Transport Publiczny na każdym kroku stara się udowadniać, że jego usługi opłacają się bardziej niż jazda samochodem. Kolejnym ruchem w tym kierunku jest utworzenie narzędzia Dojazdolator, które pozwala obliczyć koszty dojazdu do pracy samochodem i porównać je z kosztami korzystania z komunikacji miejskiej.

Dojazdolator – kalkulator kosztów dojazdu do pracy

Nowe narzędzie, które znajdziemy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, działa na bazie wprowadzonych przez nas danych i na ich podstawie oblicza miesięczny koszt dojazdów do pracy i powrotów z niej. Do grona potrzebnych informacji należą: spalanie naszego samochodu, długość trasy w obie strony, koszt parkingu oraz obecna cena paliwa.

Po kliknięciu w przycisk „Przelicz” skrypt oblicza, ile dziennie zapłacimy za dojazdy do miejsca pracy i powroty z niej, a następnie mnoży tę kwotę dwudziestokrotnie, aby przedstawić miesięczny koszt – w założeniu, że pracujemy 20 dni w miesiącu.

Niżej z kolei narzędzie pokazuje cenę biletu miesięcznego z uprawnieniami warszawianki/warszawiaka. Kosztuje on 98 złotych i pozwala na korzystanie z komunikacji miejskiej do woli w obu strefach, bez limitu dziennych przejazdów czy długości trasy.

Na samym dole strona informuje jeszcze, ile dokładnie pieniędzy zaoszczędzilibyśmy po przesiadce z samochodu do transportu publicznego. Warto zauważyć, że kalkulator ten nie bierze pod uwagę ceny samochodu, jak i jego utrzymania, które przecież też musimy zapłacić, by korzystać z pojazdu.

Czy komunikacja miejska jest bardziej opłacalna?

Skoro WTP oferuje takie narzędzie, to sprawdźmy, czy rzeczywiście korzystanie z transportu publicznego jest bardziej opłacalne od dojeżdżania do pracy samochodem. Domyślnie strona wypełnia okienka następującymi wartościami:

spalanie – 10 litrów na 100 km,

długość trasy w obie strony – 25 km,

koszt parkingu pod miejscem pracy – 30 złotych za dzień roboczy,

aktualny koszt paliwa – 6,50 złotych za litr.

Jeśli wciśniemy przycisk „Przelicz” z takimi wartościami, to naszym oczom ukaże się łączny koszt dzienny 46 złotych, co daje 920 złotych miesięcznie, jeśli pracujemy 20 dni w miesiącu. W tej sytuacji o wiele bardziej opłaca się korzystanie z transportu publicznego, gdyż bilet miesięczny kosztuje 98 złotych, a więc 822 złote mniej.

Postanowiłem jednak wypełnić okienka samodzielnie bardziej rzeczywistymi wartościami, które dadzą wiarygodniejszy wynik. Nie każdy przecież jeździ do pracy w obie strony 25 kilometrów i nie każdy ma samochód, który spala 10 litrów na 100 km.

Wprowadziłem więc w pola następujące wartości:

spalanie – 6 litrów na 100 km,

długość trasy w obie strony – 20 km,

koszt parkingu pod pracą – 30 złotych za dzień roboczy,

aktualny koszt paliwa – 6,21 złotych za litr.

Dane te bazują na średnim spalaniu silnika w popularnym samochodzie Toyota Yaris, odległości pomiędzy miastem Ząbki i centrum Warszawy oraz aktualnych cenach benzyny Pb95 w województwie mazowieckim.

Jeżeli musimy płacić 30 złotych dziennie za miejsce parkingowe pod pracą, to koszt miesięczny wyniesie aż 740 złotych. Jeśli natomiast mamy darmowy parking, to kwota ta jest zredukowana do 140 złotych. Należy więc zauważyć, że bez względu na to, czy płacimy za parking, czy też nie – komunikacja miejska będzie bardziej opłacalna.

Warto jednak pamiętać, że jeśli polegamy na transporcie publicznym, to musimy liczyć się z rozkładem jazdy, który niekoniecznie musi nam pasować. Ponadto najbliższy przystanek nie musi wcale być blisko naszego miejsca zamieszkania, a połączenie komunikacyjne nie musi nas łatwo dowieźć do miejsca pracy. Dlatego też warto wziąć pod uwagę o wiele więcej czynników niż wyłącznie koszty. Jeśli natomiast chcecie spróbować obliczyć swoje koszty dojazdu do pracy, to skorzystajcie z narzędzia Dojazdolator, dostępnego na stronie WTP.