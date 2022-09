ZEN zmienia ceny usług. Już nie będzie tak korzystnie

ZEN zmienia warunki świadczonych usług. Z jednej strony fintech wprowadza plan Free dla tych, którzy tylko od czasu do czasu zaglądają do aplikacji i płacą specjalną kartą, a z drugiej – trzeba nastawić się na dodatkowe opłaty.

Zen wprowadza nowy cennik

Polski fintech ZEN ma dla swoich klientów informację o zmianach w cenniku. Użytkownicy platformy dostają na swoje skrzynki mailowe skrót najważniejszych nowości w usłudze. Jedni się ucieszą, inni – wręcz przeciwnie.

Plany finansowe Zen, wraz z nową opcją Free

Przede wszystkim, startuje nowa opcja Free. Za otwarcie i prowadzenie takiego planu ZEN nie pobierze opłaty w postaci subskrypcji. Może się ona jednak nie sprawdzić w przypadku tych, którzy i tak planują intensywnie korzystać z usług. Na przykład, pierwsza wirtualna karta jest darmowa, ale koszt każdej kolejnej to 5 euro. Do tego wypłaty gotówkowe z bankomatów nie są bezpłatne. Każdorazowo zapłacimy za to prowizję w wysokości 1,5%. Nawet na wymianę walut nałożona została prowizja w wysokości 0,5%.

Dalej jest jeszcze ciekawiej. W planie Gold co prawda opłata miesięczna spadnie do 4 złotych, ale pojawią się dodatkowe opłaty za transakcje. Jest wdrażana prowizja za przewalutowanie w wysokości 0,2%. Jeśli zechcemy dodać do konta środki za pośrednictwem BLIKA, Apple Pay, Google Pay czy kartą płatniczą, znów powita nas prowizja (0,3% wartości doładowania).

W planie Premium też nie będzie już tak różowo: opłata miesięczna wyniesie 30 złotych. Wlicza się w niego karta Zen Mastercard z cashbackiem (1%), ale do przelewów SWIFT, transferów kryptowalut czy wypłatach z bankomatów powyżej 800 euro znów doliczy się nam opłaty.

Różne terminy wprowadzania zmian

Zen informuje, że będzie stopniowo wprowadzał dodatkowe zmiany w regulaminach. Od 10 października planuje się:

wprowadzenie specjalnej edycji wirtualnej karty ZEN Mastercard z natychmiastowem zwrotem pieniędzy w wysokości 0,5%;

wprowadzenie dodatkowych opłat za realizację doładowań oraz przelewów przychodzących i wychodzących. Nadal będą dostępne możliwości wysyłania i otrzymywania pieniędzy za darmo;

wprowadzenie planu Free.

Z kolei od 27 listopada pojawią się zmiany:

wprowadzenie nowej opłaty za plan Gold (4 złote), ale jednocześnie uruchomienie w nim dodatkowych opłat za niektóre transakcje;

wprowadzenie nowej opłaty za plan Platinum (30 złotych) z nieograniczonymi darmowymi doładowaniami i wymianą walut oraz 1% zwrotu pieniędzy. Jednocześnie uruchomione zostaną dodatkowe opłaty za niektóre usługi, np. przelewy pieniężne.

ZEN zachęca do zapoznania się z nowymi warunkami na swojej stronie internetowej oraz w szczegółowym cenniku.