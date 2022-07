InPost Fresh już dostępny w czterech miastach na Górnym Śląsku

InPost rozszerza dostępność swojej usługi zakupów z dostawą na kolejne lokalizacje. Od teraz produkty spożywcze i nie tylko mogą zamawiać pod swoje drzwi mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Czeladzi i Mysłowic. Co i skąd można zamówić oraz jak zrobić zakupy przez aplikację? Ile kosztuje dostawa? Czy jest jakaś promocja na start?

Usługa InPost Fresh w nowych lokalizacjach

Dostępna dotychczas w Warszawie, Krakowie i Łodzi usługa InPost Fresh rozszerzyła się na cztery kolejne miasta. Dzięki temu mieszkańcy konurbacji górnośląskiej mogą zamawiać zakupy spożywcze i nie tylko prosto pod swoje drzwi na terenie Katowic, Sosnowca, Czeladzi i Mysłowic.

Aplikacja InPost Fresh pozwala użytkownikom zaplanować dostawę wybranych przez siebie produktów nawet na następny dzień. Są one dostarczane przez kurierów od poniedziałku do soboty specjalnym transportem z kontrolowaną temperaturą. Zachowanie takich warunków podczas transportu zapewnia, że wszystkie produkty spożywcze, w tym mrożonki, dotrą do klienta w nienaruszonym stanie.

fot. InPost

Mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Katowic, Sosnowca, Czeladzi i Mysłowic mogą wybierać spośród ponad 11 tysięcy produktów znajdujących się w asortymencie sieci Carrefour. Jest to nieco więcej niż w przypadku sieci Makro, która oferuje przeszło 9800 produktów w Warszawie i Łodzi.

Wśród dostępnych produktów znajdują się m.in. świeże warzywa i owoce, pieczywo, mięso, ryby, dania gotowe, artykuły dla zwierząt, środki czystości czy chemia domowa. Klienci mogą wybierać spośród wielu różnych producentów w kilkunastu kategoriach. Oferta w nowych miastach obejmuje również produkty marki własnej Carrefour oraz szereg asortymentu z certyfikatami BIO.

Jak zamówić zakupy w aplikacji?

Aby złożyć zamówienie przez InPost Fresh, należy dodać do koszyka produkty o minimalnej wartości 100 złotych. Choć wydaje się to wysoką kwotą – w przypadku nieco większych zakupów przebicie tej kwoty nie powinno stanowić problemu. Dodatkowo klienci zamawiający produkty z sieci Carrefour mogą obecnie skorzystać z darmowej dostawy.

Usługa dostępna jest wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej, dostępnej bezpłatnie w Sklepie Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu wystarczy się zarejestrować, podać swój kod pocztowy i wybrać termin dostawy zakupów.

W przypadku miast obsługiwanych zarówno przez Makro, jak i Carrefoura należy jeszcze wybrać, w którym z nich klient chce zrobić zakupy – wtedy zostanie przeniesiony do oferty wskazanego sklepu. Po skompletowaniu koszyka wystarczy sfinalizować zamówienie, wybierając formę płatności – przelew, BLIK lub kartą u kuriera.