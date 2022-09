Nowy producent czytników ebooków wchodzi z impetem do Polski. Zagrozi Amazonowi?

Konkurencja zawsze jest dobrym zjawiskiem… przynajmniej dla konsumentów, bo dla rywalizujących już niekoniecznie. Amazon i inni producenci czytników ebooków nie mogą zbagatelizować tego ruchu – kolejna marka oficjalnie weszła do Polski ze swoimi czytnikami. Co oferuje klientom w Polsce?

Amazon i inni producenci czytników e-booków muszą mieć się na baczności

Jak zauważył Robert Drózd z serwisu Świat Czytników, oficjalna strona internetowa marki Kobo jest już dostępna również w języku polskim – można zamówić na niej kilka modeli czytników, a także znaleźć Warunki i zasady ograniczonej gwarancji po polsku.

Na stronie marki Kobo dostępne są również ebooki w języku polskim (zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów) oraz audiobooki czytane po polsku. Klient dostaje zatem pełną ofertę – wszystko, co niezbędne, może kupić w jednym miejscu. To bardzo wygodne i zdecydowanie jest mocną stroną sklepu internetowego Kobo.

Co ważne, wysyłka jest bezpłatna w przypadku wszystkich zamówień, a sklep deklaruje, że paczka dotrze do klienta w ciągu 7-10 dni roboczych, z wyjątkiem sytuacji niezależnych od niego (na przykład opóźnień pocztowych).

Czytnik ebooków Kobo – oferta w 2022 roku

9 września 2022 roku ruszyła przedsprzedaż najnowszego czytnika ebooków marki Kobo – Clara 2E, który promowany jest jako bardziej przyjazny środowisku, ponieważ do jego produkcji wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu. Urządzenie ma 6-calowy ekran HD E Ink Carta 1200 z technologią ComfortLight PRO oraz 16 GB wbudowanej pamięci i funkcję odtwarzania audiobooków na podłączonym przez Bluetooth urządzeniu (na przykład słuchawkach czy głośniku). Do tego jest wodoodporne. Cena tego modelu to 699 złotych.

źródło: Rakuten Kobo

Ponadto w sklepie Rakuten Kobo można znaleźć czytnik ebooków:

Kobo Nia z 6-calowym ekranem (212 ppi) z regulacją jasności, procesorem 900 MHz, 256 MB RAM, 8 GB pamięci wbudowanej, WiFi i micro USB za 469 złotych,

Kono Clara HD z 6-calowym wyświetlaczem HD E Ink (300 ppi) z ComfortLight PRO, procesorem 1 GHz, 512 MB RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej, WiFi i micro USB za 649 złotych,

Kobo Libra 2 z 7-calowym ekranem E Ink Carta 1200 (300 ppi) z ComfortLight PRO, procesorem 1 GHz, 32 GB wbudowanej pamięci, WiFi, Bluetooth (odtwarzanie audiobooków na innych urządzeniach) i USB-C oraz wodoodporną obudową (IPX8) za 879 złotych,

Kobo Sage z 8-calowym wyświetlaczem E Ink Carta 1200 (300 ppi) z ComfortLight PRO i wsparciem dla obsługi rysikiem Kobo Stylus (sprzedawany oddzielnie), czterordzeniowym procesorem 1,8 GHz, 32 GB pamięci wewnętrznej, WiFi, Bluetooth i USB-C oraz wodoodporną obudową (IPX8) za 1349 złotych,

Kobo Elipsa Pack z 10,3-calowym ekranem E Ink Carta 1200 (227 ppi) z ComfortLight i wsparciem dla rysika Kobo Stylus (w zestawie), czterordzeniowym procesorem 1,8 GHz, 512 MB RAM, 32 GB pamięci wbudowanej, WiFi i USB-C za 1849 złotych (konkurencja dla Amazon Scribe i Huawei MatePad Paper).

Jak widać, oferta marki Rakuten Kobo jest bogata i producent ma w niej czytniki w różnych cenach i o funkcjonalnościach – każdy może znaleźć urządzenie odpowiednie do swoich preferencji oraz spełniające jego oczekiwania i wymagania. Co ważne, czytniki Kobo mają menu w języku polskim (w przeciwieństwie do Kindle Amazonu) i aktualizację, która je wprowadza, dostają też starsze modele firmy.