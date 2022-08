TikTok dodaje możliwość zakupu biletów w serwisie Ticketmaster. Jak to działa?

Od teraz twórcy mogą dodawać do swoich filmów na TikToku linki do wydarzeń, na które możemy zakupić bilety za pośrednictwem Ticketmaster. Czy to ruch mający coś wspólnego z nowym serwisem streamingowym?

Współpraca z Ticketmaster

Jak donosi TechCrunch, właśnie doszło do połączenia sił TikToka z Ticketmaster, aby pozwolić użytkownikom na łatwiejsze odkrywanie wydarzeń i koncertów ich ulubionych twórców poprzez popularną aplikację. Dzięki wprowadzeniu nowej, wbudowanej funkcji do TikToka, oglądający krótkie filmiki artystów użytkownicy będą w stanie zakupić bilety na ich wydarzenia bezpośrednio przez tę aplikację.

Ticketmaster informuje, że na start funkcji dodania możliwości zakupu biletów będzie mogła użyć jedynie wybrana garstka twórców, ale ich lista ma się z czasem wydłużać. Będą oni w stanie połączyć publikowany film ze swoim wydarzeniem przez nową opcję „Ticketmaster” w zakładce „Dodaj łącze”. Link do wydarzenia pojawi się wówczas w lewym dolnym rogu filmiku, a tapnięcie go pozwoli na zakup biletów bezpośrednio przez wbudowany w aplikację interfejs.

Ekspansja Ticketmaster w mediach społecznościowych

Firma zajmująca się sprzedażą biletów nie ukrywa, że takie współprace mają na celu dotrzeć do fanów przez aplikacje, w których spędzają najwięcej czasu. Uważa ona także, że tego typu kooperacje wspomogą organizatorów wydarzeń w docieraniu do potencjalnych klientów na nowe sposoby.

Według przekazanych informacji, wielu twórców już zapisało się do korzystania z nowej funkcji wbudowanej w aplikację TikTok. Na liście znaleźć można Demi Lovato, OneRepublic, Ushera, Backstreet Boys, WWE i innych – informuje Ticketmaster.

Wcześniej w tym roku Ticketmaster nawiązał współpracę ze Snapchatem, dając tamtejszym użytkownikom nowy sposób na odkrywanie wydarzeń. Funkcja ta łączy ludzi z wydarzeniami, którymi mogą być oni zainteresowani, bazując na ich preferencjach. Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz następnie zakupić bilety na dopasowane wydarzenie, aczkolwiek funkcja zakupu nie została wbudowana w aplikację Snapchat. Zamiast tego użytkownik zostaje przeniesiony do strony serwisu Ticketmaster, na której kupi bilet.

TikTok i muzyka

Ciekawym zbiegiem okoliczności jest to, że ogłoszenie tej współpracy ma miejsce kilka dni po ukazaniu się doniesień, jakoby firma ByteDance, będąca właścicielem TikToka, miała niebawem uruchomić kolejną aplikację, która oferowałaby funkcję serwisu streamującego muzykę. Czy zatem kooperacja z Ticketmaster jest jednym z przygotowań do tego celu? Służyć ma ona w końcu m.in. do zakupu biletów na koncerty muzyków i zespołów muzycznych.

Być może podobna funkcja pojawi się i tam, w nowej aplikacji ByteDance. Według zgłoszenia patentowego ma ona przecież pozwalać na kupowanie muzyki, więc kupowanie biletów na wydarzenia muzyczne mogłoby być tylko dodatkowym atutem. Rzecz jasna, o ile TikTok Music kiedykolwiek się pojawi.