PayPal nie odda Ci już pieniędzy. Sam będziesz musiał zapłacić

PayPal poinformował, że już niedługo sporo się zmieni w jednej z usług oferowanych przez serwis. Użytkownicy nie będą mogli otrzymać już zwrotu kosztów odesłania zakupów i będą musieli zapłacić za to z własnej kieszeni. Od kiedy zmiana wchodzi w życie?

PayPal – co to?

To system służący do płatności w internecie. Trzeba przyznać, ze ma sporo zalet: jest darmowy, prosty w obsłudze i bezpieczny, jednak to nie wszystko, co oferuje PayPal.

Warto docenić również zasięg tej metody płatności. Konto, które można założyć w serwisie w zaledwie kilku krokach, daje możliwość płacenia na ponad 200 zagranicznych rynkach oraz w 25 walutach. Funkcjonowanie PayPala można porównać do wirtualnego portfela – żeby z niego korzystać, należy doładować konto środkami. Podczas zakupów nie trzeba podawać swoich danych płatniczych, co zmniejsza ryzyko podczas realizacji transakcji. Do konta można podpiąć również kartę kredytową lub debetową.

Dodatkowo do bezpieczeństwa zakupów za pomocą tej metody przyczynia się fakt, że wszyscy sprzedawcy akceptujący płatności przez system PayPal muszą zostać zweryfikowani przez serwis. Jeśli jednak zakup opłacony przez PayPal nie zostanie dostarczony, a sprzedawca nie znajdzie rozwiązania tego problemu, to użytkownik może odzyskać nawet 100% straconych pieniędzy.

Za zwrot zakupów zapłacisz sam

Serwis wprowadził opcję zwrotu kosztów odesłania zakupionego przedmiotu kilka lat temu. Użytkownik, który zapłacił za zakupy przy pomocy PayPala, może uniknąć płacenia za zwrot przesyłki z własnej kieszeni, jeśli tylko spełni określone warunki.

Po pierwsze płatność za zakupy musi zostać zrealizowana za pomocą serwisu. Konieczna jest także wcześniejsza aktywacja usługi na stronie internetowej. Oczywiście, żeby otrzymać zwrot kosztów wysyłki, trzeba zwrócić towar w określonym terminie i zgodnie z ustalonymi przez sprzedającego warunkami. W ciągu roku każdy użytkownik serwisu ma możliwość skorzystać z tego rozwiązania 12 razy, a limit kwoty w ramach jednego żądania zwrotu to 120 złotych.

PayPal już jednak więcej nie zapłaci za Wasze zwroty. Zmiana wchodzi w życie już 27 listopada 2022 roku. Operator nie będzie dłużej przyjmować od klientów nowych żądań zwrotu pieniędzy za wysyłkę, jednak ci, którzy do tego dnia spełnią przedstawione powyżej warunki, mają otrzymać zwrot.

Szkoda, bo teraz taka usługa mogłaby zyskać na popularności, ponieważ coraz więcej sklepów internetowych nie oferuje darmowych zwrotów swoim klientom w związku z rosnącymi kosztami przesyłek.