iOS 16 niczym Android. Aplikacje Google wpychają się na ekran blokady

Trzeba przyznać, że Google chętnie korzysta z nowych możliwości oferowanych przez systemy operacyjne Apple. Firma z Mountain View wprowadzi bowiem własne widżety na ekran blokady w iOS 16.

iPhone prawie jak smartfon z Androidem

Wiemy, że „prawie” robi wielką różnicę, ale należy zauważyć, że przesiadka z Androida na iOS zdecydowanie nie oznacza rozstania się z usługami i aplikacjami Google. Co więcej – zdarzało się już, że firma z Mountain View nowe funkcje w aplikacjach wprowadzała w pierwszej kolejności właśnie na iPhone’ach, a dopiero później nowości trafiały do użytkowników urządzeń z Androidem.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że Google chętnie korzysta z nowych możliwości, które Apple zapewnia deweloperom w nowych wydaniach systemów operacyjnych. Dwa lata temu, gdy zespół Tima Cooka wydał iOS 14 z przeprojektowanymi widżetami, to właśnie Google jako jedna z pierwszych firm zdecydowała się wprowadzić stosowne zmiany w aplikacjach. Szybko pojawił się m.in. widżet wyszukiwarki.

Najwidoczniej podobnie będzie w przypadku iOS 16. Google właśnie zapowiedziało, że doda własne widżety na ekran blokady. Na ten sam ekran blokady, który i tak już mocno przypomina to, co od dawna widzimy na Androidzie.

Aplikacje Google dostosowane do iOS 16

Wśród aplikacji Google, których widżety niebawem pojawią się na ekranach blokady w iPhone’ach, znajdzie się wyszukiwarka. Widżet apki Google, co chyba nie będzie żadnym zaskoczeniem, zapewni przede wszystkim szybki dostęp do wyszukiwarki. Będzie można go spersonalizować, wybierając spośród dostępnych skrótów – np. wyszukiwanie za pomocą głosu lub aparatu czy wyszukiwanie zakupów.

Własnego widżetu w iOS 16 doczeka się jeszcze Google Chrome. Użytkownicy będa mogli szybko uruchomić przeglądarkę internetową, rozpocząć wyszukiwanie czy jednym kliknięciem przejść do trybu incognito.

Z kolei widżet Dysku Google zapewni wygodny i szybki dostęp do plików trzymanych w chmurze, a także opcji otworzenia sugerowanego pliku oraz plików i folderów oznaczonych gwiazdką. Dodatkowo będzie on wyświetlał ostatnio edytowane dokumenty.

Na liście aplikacji nie mogło zabraknąć Map Google, czyli jeden z najpopularniejszych nawigacji, niezależnie od platformy. Tutaj użytkownicy będą otrzymywać informacje o ruchu drogowym i szacowanym czasie podróży do domu, pracy i innych miejsc. Z poziomu widżetu będzie można jeszcze uruchomić samą aplikację i sprawnie przejść do wyszukiwania restauracji czy sklepów w okolicy.

Widżet Gmaila będzie wyświetlał liczbę nieodczytanych wiadomości na ekranie blokady w iOS 16. Ponadto zapewni on kilka opcji personalizacji, pozwalających wybrać, jakie kategorie wiadomości mają być uwzględniane w liczniku nieodczytanych.

Ostatnia z zapowiedzianych aplikacji to Wiadomości Google. Użytkownik, po ustawieniu widżetu, otrzyma prosty podgląd najciekawszych informacji i wiadomości ze świata, które mogą go zainteresować.

Google nie podało szczegółowego harmonogramu prac. Dowiedzieliśmy się tylko, że widżety, dostosowane do ekranu blokady w iOS 16, zostaną wprowadzone do wymienionych aplikacji w ciągu najbliższych tygodni.