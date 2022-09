Procesory 13. generacji Intela osiągną 6 GHz!

Dzięki coraz niższym procesom litograficznym nowoczesne procesory cechują się wysokim maksymalnym taktowaniem w trybie boost. Jak się okazuje, Intel pójdzie o krok dalej i układy 13. generacji Raptor Lake będą miały naprawdę wysokie taktowanie bazowe. Co najmniej jeden model, bez żadnego podkręcania, osiągnie aż 6 GHz!

Taktowanie rdzenia 6 GHz bez podkręcania?

Wszystko wskazuje na to, że Raptory, które wkrótce Intel wypuści z klatki, będą bardzo szybkie. Układy z serii Raptor Lake cechować się będą wysokim bazowym taktowaniem: nawet 6 GHz prosto po wyciągnięciu z pudełka.

Co więcej, według dostarczonej przez Intela grafiki w ramach tegorocznego wydarzenia Technology Tour 2022, któryś z procesorów Raptor Lake po odpowiednim podkręceniu (OC) będzie mógł osiągnąć zegar nawet 8 GHz, a ten wynik robi już wrażenie.

fot. Intel via The Verge

6 GHz bez OC to naprawdę wysoka wartość, ale wydaje się możliwa. Najpotężniejszy z 12. generacji Intel Core i9-12900KS osiąga już maksymalnie 5,5 GHz. Ponadto AMD ogłosiło, że flagowy nadchodzący Ryzen 9 7950X wykonany w 5-nanometrowej litografii z rdzeniami Zen 4 ma uzyskiwać zegar do 5,7 GHz.

Co do 8 GHz w OC trzeba podejść nieco bardziej sceptycznie – nie wiemy, w jakich warunkach i przy użyciu jakiego zestawu chłodzenia uzyskano taką wartość.

Które procesory Intel Raptor Lake okażą się tak szybkie?

Jak na razie nie mamy informacji na ten temat. Spodziewamy się co najmniej jednego modelu – najpewniej będzie to flagowy Core i9-13900KS, czyli następca topowego i9-12900KS. Niemniej będzie to ważny krok – szczególnie w marketingu. Jednak czy będzie miał on realne przełożenie na wydajność jednostki, czas pokaże.

źródło: wccftech

Oczekuje się, że linia 13. generacji Intel Raptor Lake będzie jedynie odświeżeniem Alder Lake – chipy otrzymają więcej „małych” energooszczędnych rdzeni Gracemont, a także nowe wydajnościowe rdzenie Raptor Cove – i9-13900K zostanie wyposażony łącznie w 24 rdzenie i 32 wątki. Nowa architektura ma zapewnić 15% lepszą wydajność jednego wątku i nawet 41% w konfiguracji wielu wątków.

Premiera procesorów Raptor Lake odbędzie się 27 września, czyli w dniu, w którym w sklepach zadebiutują Ryzeny 7000.