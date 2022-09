Klienci nju mobile w końcu będą mogli korzystać z 5G. Od kiedy, za ile i w jakich ofertach?

Pierwsi klienci Orange mają dostęp do technologii 5G już od drugiej połowy 2020 roku, kiedy operator oficjalnie ogłosił uruchomienie #hello5G. Użytkownicy ofert nju mobile cały czas na to czekają, jednak już niedługo – sieć oficjalnie potwierdziła, że wkrótce i oni będą mogli korzystać z 5G.

Wszystko idzie nie tak

Rozwój sieci 5G w Polsce nie przebiega tak, jak oczekiwali tego operatorzy. Pomijamy tu karygodne promowanie technologii LTE Advanced jako 5G Ready przez Play, natomiast faktem jest, że przez brak aukcji częstotliwości dla 5G operatorzy zostali wręcz zmuszeni do uruchomienia 5G na pasmach, dotychczas wykorzystywanych przez inne technologie. Mimo wszystko, wbrew temu, co mówią niektórzy, to też jest „prawdziwe 5G”, bowiem nie ma czegoś takiego jak „nieprawdziwe 5G”.

Prawdopodobnie chodzi tu jednak o zastrzeżenia w stosunku do prędkości, jakie można obecnie osiągnąć w sieciach 5G, ponieważ faktem jest, że jedynie 5G Plusa jest w stanie zapewnić satysfakcjonujące (aczkolwiek wciąż dalekie od najwyższych, dostępnych w technologii 5G) prędkości. Plus jako jedyny operator w Polsce wydzielił dla 5G dedykowaną częstotliwość 2600 MHz, podczas gdy u pozostałych (tj. Orange, Play i T-Mobile) 5G współdzieli pasmo z 4G, w związku z czym nie jest w stanie zapewnić bardzo wysokich prędkości transmisji danych.

Faktem też jest, że dopiero częstotliwości od początku do końca dedykowane sieci 5G umożliwią rozwinięcie skrzydeł tej technologii. Zanim to się jednak stanie, jeszcze wiele wody upłynie w Wiśle. Obecnie nie ma bowiem terminu rozpoczęcia aukcji pasma 3,6 GHz (a dokładniej zakresu 3,4-3,8 GHz). Ponadto w przyszłości na potrzeby 5G zostaną wykorzystane też częstotliwości 700 MHz i 26 GHz. Ta pierwsza zapewni duży zasięg (dobry również wewnątrz budynków), zaś druga wysoką przepustowość (kosztem zasięgu).

Od kiedy 5G w nju mobile?

Dostęp do 5G nie jest czymś powszechnym w Orange. Mogą z niego korzystać wyłącznie wybrani klienci, tj. ci, którzy wykupią odpowiednią ofertę na abonament lub Orange Flex. W taryfach na kartę można go sobie bezpłatnie włączyć do końca listopada 2022 roku, wyrażając zgody marketingowe lub aktywując odpowiedni pakiet. Darmowy dostęp do 5G w pre-paidach będzie jednak możliwy tylko do końca 2022 roku.

W przypadku nju mobile obecnie nie ma rozróżnienia, ponieważ w żadnej ofercie nie ma dostępu do 5G. To się jednak wkrótce zmieni – na stronie sieci pojawił się bowiem komunikat o bezpłatnym dodaniu technologii 5G do usługi „wszystko za nie więcej niż 29 zł” w nju na kartę. Ponadto rzecznik Orange potwierdził, że klienci abonamentowi też będą mogli korzystać z 5G. Szczegóły mają zostać podane 22 września br.

źródło: nju mobile

Mimo że – jak napisał rzecznik Orange – szczegóły poznamy dopiero za 10 dni, to w już dostępnym komunikacie na stronie sieci jest wytłumaczone, jak to będzie wyglądać przynajmniej w ofertach na kartę. Otóż dostęp do 5G zostanie automatycznie i bezpłatnie dodany klientom, posiadającym aktywną usługę „wszystko za nie więcej niż 29 zł” w nju na kartę. Aby z niej skorzystać, klient musi mieć urządzenie obsługujące technologię 5G i znajdować się w jej zasięgu (zob. mapa zasięgu Orange).

Bezpłatne dodanie technologii 5G do usługi”wszystko za nie więcej niż 29 zł” w nju na kartę (PDF)