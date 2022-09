Google łamie własne zasady i zmienia wygląd Gmaila na Androidzie

Zasady modyfikacji wyglądu aplikacji na Androida, zgodne z wytycznymi stylu Material You, potrafią być bardzo konkretne. Są tak konkretne, że nawet samo Google nie zawsze się do nich stosuje, co widać na przykładzie Gmaila.

Reklama

Google porządkuje aplikację Gmail

Odkąd Gmail działa w odmienionym wyglądzie na systemie Android, większość użytkowników aplikacji widzi na głównym ekranie aplikacji dolny pasek skrótów do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Pasek ten ulegał już modyfikacjom – na przykład swego czasu był znacznie „grubszy”, a teraz jego wysokość wyraźnie się zmniejszyła. Ponadto pod ikonami skrótów widniały etykiety tekstowe, które teraz stamtąd znikają.

Całość zaczyna bardziej przypominać wersję aplikacji dostępną na iOS. Ciekawostką jest jednak, że Google dokonując kolejnych modyfikacji, ignoruje niektóre wskazówki dla deweloperów, które firma umieściła na blogu dla deweloperów tworzących programy na Androida.

„Rób to, co mówię, a nie to, co robię”

Wytyczne dotyczące projektowania interfejsów w aplikacjach na Androida są dość złożone. Material 3, który zgodnie z wymaganiami Google obecnie jest wprowadzany przez deweloperów aplikacji, potrafi być bardzo zniuansowany. W tych detalach mogą się zgubić nawet… twórcy tych instrukcji.

9.1 Ocena

Wystarczy spojrzeć na wygląd Gmaila na Androida, by zorientować się, że Google w niektórych wypadkach samo zignorowało niektóre swoje wymogi.

Na przykład dolny pasek nawigacyjny zawsze powinien być domyślnej grubości. Ten, który spotykamy w Gmailu ma jednak w nowej wersji niestandardową wysokość i odbiega od innych aplikacji.

Oprócz tego, Google wymaga, by pasek nawigacyjny w ogóle się nie pojawiał, jeśli znajdowałyby się na nim tylko dwa skróty. Trzy to minimum. To teraz zobaczcie, jak na moim smartfonie wygląda obecnie Gmail:

W momencie, gdy skróty do Chat i Spaces są wyłączone, dolny pasek Gmaila wręcz zieje pustką. Ma to sens i wygląda schludnie, ale stoi w sprzeczności z zasadami, które ustala samo Google.

Z pewnością Google wkrótce zaktualizuje albo Gmaila, albo zasady tworzenia aplikacji dostępne dla deweloperów. Wszak taki gigant oprogramowania nie może pozwolić sobie na jakąkolwiek niekonsekwencję w tym temacie, prawda? Prawda..?