Dwa lata czekania. Dysk Google umożliwia dostęp do wszystkich plików w trybie offline

Praca na dokumentach z użyciem aplikacji Google to zwykle przyjemna sprawa, ale w specyficznych okolicznościach uderzał nas brak niektórych funkcji. Na przykład dopiero teraz Dysk Google umożliwia użytkownikom Google Workspace przeglądanie wszystkich plików bez dostępu do internetu.

Dysk Google bardziej przyjazny offline

Jak dotąd, Dysk Google umożliwiał dostęp do plików nawet wtedy, gdy użytkownik nie był podpięty do żadnej sieci, ale tylko do tych, które były tworzone przez Google. Trzeba było więc zapomnieć o widoczności dokumentów .doc czy .pdf, jeśli straciliśmy zasięg lub po prostu z wyboru pracujemy offline.

Teraz funkcja przeglądania plików offline, dostępna w kanale beta Dysku Google od 2019 roku, zostaje wdrażana globalnie. Zgodnie z opisem na blogu Google Workspace, by mieć dostęp do poszczególnych plików na Dysku bez łączenia się z internetem, należy opatrzyć je odpowiednim atrybutem, za pomocą oznaczenia nową funkcją.

Najbardziej zyskają na wspomnianej nowości właściciele chromebooków. Do plików można mieć teraz dostęp z każdego miejsca w Chrome OS, a nie tylko z aplikacji Dysku Google czy Dokumentów.

Kiedy skorzystamy z nowej opcji?

Jak wskazuje Google, wdrażanie dostępu offline dla wszystkich plików na Dysku Google już się rozpoczęło, jednak pełna widoczność funkcji może pojawić się u niektórych nawet po 15 dniach. W pewnych okolicznościach proces ten może przedłużyć się do końca września. Wszystko zależy od rodzaju wykorzystywanego pakietu Google Workspace – bo nowość dostępna będzie dla jego abonentów.