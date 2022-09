Jaką pojemność ma akumulator w iPhone 14? My już to wiemy

Apple stroni od podawania dokładnej pojemności akumulatorów w swoich smartfonach, zamiast tego deklarując ich żywotność w odniesieniu do czasu odtwarzania wideo i dźwięku. My już jednak wiemy, jaką pojemność mają akumulatory w modelach z serii iPhone 14.

Znamy dokładną pojemność akumulatorów we wszystkich smartfonach z serii iPhone 14

Polityka Apple, dotycząca podawania żywotności akumulatorów w smartfonach firmy, sprawia, że zamiast poznać dokładną pojemność ogniw otrzymujemy deklarację czasu, przez który iPhone jest w stanie odtwarzać wideo i dźwięk na jednym ładowaniu.

Mimo tego dokładne dane o pojemnościach akumulatorach we wszystkich smartfonach z serii iPhone 14 ujrzały już światło dzienne. Wynika z nich, że żaden z nowych smartfonów Apple nie otrzyma ogniwa o pojemności większej niż miało to miejsce w przypadku iPhone’a 13 Pro Max.

Według Informacji z chińskiej bazy danych, poszczególne modele z serii iPhone 14 mają akumulatory o następujących pojemnościach:

iPhone 14: 3279 mAh,

iPhone 14 Plus: 4325 mAh,

iPhone 14 Pro: 3200 mAh,

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh.

Dla porównania, tak wyglądało to w poprzedniej generacji:

iPhone 13 mini: 2406 mAh,

iPhone 13: 3227 mAh,

iPhone 13 Pro: 3095 mAh,

iPhone 13 Pro Max: 4352 mAh.

Oznacza to zatem, że pojemność akumulatora w modelu Pro Max zmniejszyła się w tym roku o 29 mAh względem bezpośredniego poprzednika. Pozostałe warianty otrzymały już nieco pojemniejsze ogniwa. Należy jednak pamiętać, że wpływ na żywotność baterii w smartfonach Apple ma nie tylko pojemność, ale też oprogramowanie, które ma lepiej zarządzać energią.

Jak wygląda to w odniesieniu do zapewnień Apple?

Jak pisałem na początku, gigant z Cupertino podaje wytrzymałość akumulatora w postaci czasu, przez który smartfon jest w stanie odtwarzać wideo lub dźwięk. Poniżej zamieszczam tabelę, która obrazuje, jak wyglądało to w przypadku modeli z poprzedniej generacji w porównaniu do tegorocznych „Czternastek”.

Nazwa modelu Odtwarzanie wideo Odtwarzanie wideo (przesyłanego strumieniowo) Odtwarzanie dźwięku iPhone 13 mini Do 17 godzin Do 13 godzin Do 55 godzin iPhone 13 Do 19 godzin Do 15 godzin Do 75 godzin iPhone 13 Pro Do 22 godzin Do 20 godzin Do 75 godzin iPhone 13 Pro Max Do 28 godzin Do 25 godzin Do 95 godzin iPhone 14 Do 20 godzin Do 16 godzin Do 80 godzin iPhone 14 Plus Do 26 godzin Do 20 godzin Do 100 godzin iPhone 14 Pro Do 23 godzin Do 20 godzin Do 75 godzin iPhone 14 Pro Max Do 29 godzin Do 25 godzin Do 95 godzin (Źródło danych: Apple)

Wygląda więc na to, że choć akumulator w modelu iPhone 14 Pro Max jest o kilkadziesiąt mAh mniejszy od baterii w tym samym modelu z poprzedniej generacji, to jego żywotność jest taka sama, a w przypadku odtwarzania wideo offline nawet lepsza – o jedną godzinę. Udowadnia to kolejny raz, że do uzyskania lepszych czasów na jednym ładowaniu nie potrzeba wcale powiększać ogniw o setki mAh, a wystarczy lepiej optymalizować pracę urządzenia.

Bez niespodzianek jest natomiast w przypadku pozostałych modeli, które w każdym przypadku są w stanie wytrzymać tyle samo lub nieco więcej na jednym ładowaniu od swoich poprzedników. Mimo że nie uświadczymy znaczących wzrostów, to fani marki nie powinni się martwić – iPhone’y słyną z tego, że są w stanie pracować naprawdę długo na jednym ładowaniu, więc Apple prawdopodobnie uznało, że po co poprawiać w iPhone 14 coś, co już w poprzedniej generacji było dobre.

Wiemy też, ile RAM mają nowe iPhone’y 14

Poza informacjami o pojemności akumulatorów, dowiedzieliśmy się też, ile pamięci operacyjnej otrzymały poszczególne modele nowych smartfonów od Apple. Serwis MacRumors potwierdza, że każdy z nich będzie korzystał z takiej samej ilości RAM.

Przypomnijmy, że w przypadku poprzedniej generacji modele iPhone 13 mini i iPhone 13 miały po 4 GB RAM, a iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max po 6 GB. W tym roku wszystkie smartfony z serii iPhone 14 będą korzystać z 6 GB RAM, podobnie jak topowe modele „Trzynastek”.

Ponadto warto przypomnieć, iż jeszcze w marcu tego roku pojawiła się informacja, że Apple planuje zamontować w topowych modelach nowej generacji smartfonów szybsze pamięci RAM LPDDR5 – zamiast LPDDR4X, które to z kolei trafią do dwóch słabszych modeli. Taka sama informacja znalazła się w broszurze, która wyciekła do sieci dzień przed konferencją Apple, lecz nadal nie mamy potwierdzenia – zapewne pojawi się ono, gdy ktoś rozbierze najnowsze iPhone’y na części pierwsze.

Jeśli te informacje się potwierdzą, to choć iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max korzystać będą z takiej samej ilości RAM, co ich poprzednicy z kośćmi LPDDR4X, to z pewnością zapewnią wyższą wydajność za sprawą szybszej pamięci (w połączeniu z nowym, wydajniejszym procesorem Apple A16 Bionic).