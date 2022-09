PKO Bank Polski zamieni Twój smartfon w terminal płatniczy. Ile za to zapłacisz?

Smartfon to dla wielu osób nieodłączny element pracy. Teraz, dzięki rozwiązaniu, wprowadzonym przez PKO BP, wielu przedsiębiorców będzie mogło wykorzystać smartfony jako terminal płatniczy. To nie pierwszy polski bank, który zaproponował takie rozwiązanie. Wcześniej zrobił to też Millennium Bank.

LikePOS od PKO BP

Bank udostępnił swoim klientom biznesowym możliwość przekształcenia swojego smartfona w terminal płatniczy. To wszystko jest możliwe dzięki aplikacji LikePOS. To program stworzony przez firmę eService. O planowanym wprowadzeniu tej usługi do naszego kraju informowaliśmy Was już na początku lipca.

Teraz jednak stało się to faktem. Klienci biznesowi banku mogą korzystać z aplikacji pod warunkiem, że posiadają smartfon lub tablet z systemem Android 8.1 Oreo lub nowszym, który obsługuje komunikację NFC. Urządzenia, które nie spełniają tych wymagań, nie są kompatybilne z LikePOS.

Każdy, kto zdecyduje się na wybór tego rozwiązania, musi liczyć się z kosztami. Te wyniosą miesięcznie 4,99 złotych. Bank informuje, że w przypadku używania smartfona jako terminala, prowizja od transakcji pobierana jest podobnie jak w przypadku standardowych terminali płatniczych.

Stawiamy na pierwszym miejscu klienta, a oferowanie nowoczesnych i przyjaznych w codziennym użytkowaniu rozwiązań jest dla nas priorytetem. Dlatego jestem przekonany, że wielu przedsiębiorców będzie chętnie korzystało z aplikacji, która zapewnia wygodę i bezpieczeństwo, a także pozwala przyjmować płatności bezgotówkowe w dowolnym miejscu i czasie, na atrakcyjnych dla firmy warunkach finansowych. To praktyczne i użyteczne rozwiązanie, które z pewnością świetnie sprawdzi się w każdym biznesie. Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu PKO BP

Jakie formy płatności przyjmuje LitePOS od PKO BP?

PKO Bank Polski informuje, że aplikacja w zasadzie niczym nie ustępuje standardowym terminalom płatniczym. Rozwiązanie obsługuje transakcje realizowane za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych Visa oraz Mastercard, a także ich wirtualnych nośników. Można więc zapłacić za pomocą usług Portfel Google (wcześniej Google Pay), Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY! i BLIKA zbliżeniowego, wykorzystując do tego smartfon lub smartwatch.

źródło: PKO BP

Ciekawą funkcją, jaką oferuje LikePOS, jest możliwość wysłania potwierdzenia transakcji na adres e-mail użytkownika karty. PKO BP zapewnia, że płatności wykonane za pomocą aplikacji są bezpieczne. Dotyczy to też transakcji, których wykonanie, ze względu na kwotę, trzeba potwierdzić kodem PIN. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii Visa – Tap to Phone (TTP), gwarantującej najwyższe standardy bezpieczeństwa, niezbędne do procesowania transakcji z użyciem autoryzacji za pomocą PIN.

LikePOS od PKO BP powinno działać bez zarzutów, ponieważ wcześniej aplikacja przeszła pilotaż na rynku czeskim. Szczegółowe informacje na temat tej usługi znajdują się na stronie internetowej Banku (w tym dotyczące dofinansowania w tamach programu Polska Bezgotówkowa). Aplikację można pobrać bezpłatnie ze Sklepu Google Play.