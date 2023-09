Jak działa internet w Polsce? Bez zaskoczeń

Na wybór oferty konkretnego operatora najczęściej największy wpływ ma cena, jednak nie tylko ten aspekt biorą pod uwagę klienci. Ważne jest dla nich też to, jak szybki internet jest w stanie zapewnić dana sieć. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak to wygląda w poszczególnych przypadkach.

Jak szybki internet 5G zapewniają Orange, Play, Plus i T-Mobile? (ranking – sierpień 2023 roku)

RFBenchmark opublikował podsumowanie wyników testów prędkości internetu, przeprowadzonych przez użytkowników w sierpniu 2023 roku. Łącznie wykonali oni 418205 pomiarów, z czego 64049 podczas korzystania z technologii 5G, co stanowi 15,3%. Najczęściej testowano jednak internet 4G – 322773 testy (77,18%). Pozostałe 7,58% to pomiary przy połączeniu z siecią WCDMA, których RFBenchmark już nie podsumowuje, jako że T-Mobile wyłączyło na większości obszaru Polski 3G, a w trakcie tego procesu jest też Orange.

W przypadku technologii 5G najwyższą średnią prędkość pobierania odnotowano u Plusa – 140,9 Mbit/s. Pozostawił on konkurencję daleko w tyle, ponieważ u pozostałych operatorów była ona o ~60% niższa. W T-Mobile wyniosła 56,8 Mbit/s, w Play 55,7 Mbit/s, a w Orange 55,4 Mbit/s. Kolejność w przypadku średniej prędkości wysyłania jest już zupełnie inna – Play (36 Mbit/s), T-Mobile (35,7 Mbit/s), Orange (33,1 Mbit/s) i Plus (25,1 Mbit/s).

Podobną (ale jednak nie taką samą) obserwujemy w przypadku opóźnienia – Play (26,4 ms), T-Mobile (29,2 ms), Orange (30,9 ms) i Plus (34,6 ms). Tutaj trzeba zaznaczyć, że im niższa wartość pingu, tym lepiej.

Jak możecie zobaczyć, najwięcej testów prędkości internetu przeprowadzili w sierpniu 2023 roku klienci Play (21192). Plusa i Orange podobną (odpowiednio 16227 i 14447), zaś najmniej T-Mobile (12183).

Jak szybki internet 4G LTE zapewniają Orange, Play, Plus i T-Mobile? (ranking – sierpień 2023 roku)

Najwyższą średnią prędkość pobierania danych w technologii 4G LTE odnotowano w T-Mobile (46,8 Mbit/s). Na drugim miejscu znalazło się Orange (42,3 Mbit/s), na trzecim Play (41,9 Mbit/s), a na czwartym Plus (35,7 Mbit/s). Jeśli natomiast spojrzymy na średnią prędkość wysyłania danych, to tutaj wygrał Play (23 Mbit/s). Na następnych miejscach znalazły się kolejno T-Mobile (20 Mbit/s), Orange (19,8 Mbit/s) i Plus (17,1 Mbit/s).

W przypadku średniej wartości opóźnienia kolejność jest nieco inna – najniższe odnotowano w Play (29,3 ms). Dalej są Orange (32 ms), T-Mobile (33,1 ms) i Plus (38 ms). W oczy rzuca się również fakt, iż najwięcej testów przeprowadzili klienci Orange (117480) i Play (105155), podczas gdy Plusa i T-Mobile o około połowę mniej (odpowiednio 48097 i 52041).

Zarówno w przypadku internetu 5G, jak i 4G LTE nie widać zatem znacznych różnic względem wyników zanotowanych przez RFBenchmark w lipcu 2023 roku. Może się to zmienić dopiero po uruchomieniu tzw. „prawdziwego 5G”, czego spodziewamy się pod koniec 2023 roku.