Play ogłosił oficjalny, definitywny koniec UPC. Znana marka odchodzi do historii

UPC to teraz Play – w taki właśnie sposób operator rozpoczyna informację o połączeniu dotychczas odrębnych spółek. Co to oznacza dla klientów UPC? Co się dla nich zmieni? Czy muszą coś w związku z tym zrobić?

Operator sieci Play, spółka P4, przejęła UPC Polska 1 kwietnia 2022 roku. Kilka tygodni później ogłoszono pierwszą, wspólną ofertę, w ramach której klienci mogli zyskać nawet dwa lata abonamentu za darmo w Play lub UPC. Była to naprawdę atrakcyjna propozycja, choć i teraz można zyskać abonament za 0 złotych na 24 miesiące, aczkolwiek tutaj mowa o najnowszej promocji T-Mobile.

Przez długi czas Play utrzymywał, że nie zamierza wygaszać marki UPC, bowiem – jak twierdził – jest ona znana i zakorzeniona w świadomości polskich klientów. Już pod koniec zeszłego roku dało się jednak zauważyć, że marka UPC jest znacznie mniej eksponowana niż jej nowy właściciel, również w reklamach, w których promowano usługi dostarczane przez UPC (tj. telewizję i internet).

Od początku 2023 roku sporo mówiło się o przyszłości marki UPC, a w czerwcu dowiedzieliśmy się o masowym zamykaniu salonów UPC w całej Polsce. Dziś stało się to, co musiało się stać – spółki P4 i UPC Polska zostały prawnie połączone, co jest ostatnim, formalnym etapem integracji obu podmiotów. Od dziś, tj. 31 sierpnia 2023 roku, UPC to teraz Play, choć nieformalnie UPC „umarło” już w maju 2023 roku, wraz z prezentacją nowej oferty z Telewizją Nowej Generacji.

Co połączenie spółek P4 i UPC Polska oznacza dla klientów tego ostatniego? Właściwie to nic, ponieważ nic się dla nich nie zmienia – czas trwania umów, wysokość opłat za usługi i numery rachunków bankowych do dokonywania wpłat pozostają niezmienione. Klienci UPC Polska nie muszą nic robić, a najpewniej już wiedzą, że ich obsługą zajmą się pracownicy Play.

Play chwali się liczbą klientów (już w pełni) swoich usług

Operator poinformował, że po drugim kwartale 2023 roku liczba raportowanych klientów mobilnych (z wyłączeniem M2M) wyniosła blisko 17 mln (wzrost o 2,8% rok do roku), natomiast liczba aktywnych klientów mobilnych 12,9 mln (+1,7% r/r). Ponadto miał on ponad 2 mln abonentów usług stacjonarnych i domowych (+7,8% r/r), a także już 10939 stacji bazowych, choć niedawno pochwalił się uruchomieniem stacji numer 11000.