Orange wyłącza 3G. Sieć może zniknąć z Twojej okolicy już w tym roku

Operator sieci Orange o planach wyłączenia sieci 3G w Polsce informował już w 2021 roku, przedstawiając swoją strategię rozwoju na przyszłe lata. Firma podkreśla, że decyzja ta została podjęta ze względu na malejące zapotrzebowanie na usługi 3G oraz rosnące potrzeby klientów dotyczące 4G. Sieć może zniknąć z Twojej okolicy już w tym roku.

Orange rozpoczyna wyłączanie sieci 3G

Pomarańczowy operator ogłosił, że we wrześniu tego roku rozpocznie wyłączanie starszej sieci. W komunikacie firma podkreśla, że jest to krok, „którego potrzebujemy i chcemy, choć niekoniecznie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę”. Orange wylicza, że wyłączenie 3G jest konieczne, ponieważ zaczyna brakować pojemności sieci. Każdego roku zwiększa się liczba użytkowników sieci komórkowej – w 2022 roku wzrosła ona o 20%, w porównaniu do 2021 roku.

Orange zamierza rozpocząć proces refarmingu, czyli „przekazania danej częstotliwości, którą do tej pory wykorzystywaliśmy na inne potrzeby, do nowego zastosowania”. Oznacza to, że np. częstotliwość 900 MHz, którą w tej chwili zajmuje sieć 3G, posłuży jako dodatkowa częstotliwość pasma 4G, tym samym odciążając obecnie używane częstotliwości LTE. Operator przypomina, że podobny zabieg zastosował w 2021 roku, „refarmingując” w ten sposób pasmo 2100 MHz.

W praktyce wyłączenie sieci 3G oznacza, że osoby korzystające ze starszych kart SIM, które nie wspierają technologii LTE, stracą możliwość korzystania z internetu w standardzie 3G, a ich urządzenia automatycznie przełączą się na sieć 2G, w której załadowanie choćby najprostszej strony internetowej jest bardzo utrudnione.

Gdzie sieć zniknie na początku?

Proces wygaszania sieci 3G Orange rozpocznie się w drugiej połowie września tego roku od okolic Piły i Sieradza. Jako pierwsi z tym rodzajem sieci pożegnają się mieszkańcy powiatów: wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego oraz złotowskiego, a także częściowo powiatu pilskiego i wałeckiego.

W tych dwóch powiatach wyłączanie 3G zostanie dokończone w październiku. Wówczas sieć zniknie też w powiecie: sieradzkim, zduńskowolskim, łaskim, poddębickim, czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, obornickim i wągrowieckim.

Powiaty, w których sieć zostanie wyłączona w tym roku. (źródło: Orange)

Operator informuje, że kolejny etap prac związanych z wygaszaniem 3G na terenie Polski, firma Orange zaplanowała na 2024 rok. Całkowicie swoje 3G operator chce wyłączyć do końca 2025 roku. Warto przy tej okazji przypomnieć, że T-Mobile zrobi to już do końca tego roku.