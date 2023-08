Plush kusi abonamentem za 0 złotych, ale nie każdy się załapie

Jeżeli rozglądacie się za promocją na abonament komórkowy i liczycie, że zostaniecie potraktowani z należytym szacunkiem (w końcu każdy operator chętnie przyjmie Wasze pieniądze), to Plush przygotował ofertę, która ma Was nakłonić do skorzystania z jego propozycji.

Promocja na abonament za 0 złotych w Plushu

Nie jest rzadkością, że nie wszyscy mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert i nie inaczej jest w tym przypadku. Plush bowiem, owszem, kusi rabatem na abonament, ale mogą się na niego załapać wyłącznie klienci, którzy przeniosą numer z innej sieci. Ponadto zniżka nie będzie obowiązywała przez cały czas trwania umowy, a jedynie przez 3 miesiące. Nie jest to długi okres, ale zawsze kilkadziesiąt złotych zostanie w Waszej kieszeni.

źródło: Polkomtel

Trzeba jednak pamiętać, że z promocji mogą skorzystać wyłącznie klienci, którzy podpiszą umowę na czas określony, tj. na 24 miesiące, bo Plush ma w swojej ofercie także abonament z umową bezterminową, którą można wypowiedzieć bez konsekwencji w każdym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ta oferta nie bierze udziału w tej promocji.

Jak skorzystać z promocji Plusha dla przenoszących numer z innej sieci?

Jak zostało już wspomniane, operator da Wam 100% rabatu na abonament przez 3 miesiące, gdy przeniesiecie numer z innej sieci i wybierzecie ofertę z umową na 24 miesiące. Do wyboru są trzy taryfy: za 25, 30 i 50 złotych miesięcznie. Gdy jednak wybierzecie tę za 30 złotych, to przez pierwszy rok będziecie płacić 20 złotych, a dokładniej przez 9 miesięcy (od 4. do 12.), bo pierwsze trzy dostaniecie przecież za darmo.

W każdym abonamencie Plush daje nielimitowane minuty do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych oraz SMS-y i MMS-y bez limitu w kraju, a także pakiet internetu z dostępem do technologii 5G – 20 GB w ofercie za 25 złotych miesięcznie, 30 GB w opcji za 30 złotych miesięcznie i 60 GB w taryfie za 50 złotych miesięcznie. Po wykorzystaniu dostępnego pakietu gigabajtów prędkość transmisji danych ograniczana jest do 32 kb/s.

Ponadto wraz z abonamentem otrzymacie dostęp do serwisu VOD Disney+ za darmo na 12 miesięcy – później, przez następnych 12 miesięcy, będziecie musieli za niego płacić 28,99 złotych co miesiąc i nie ma możliwości rezygnacji – dopiero po upływie 24 miesięcy od podpisania umowy. Co ważne: taka cena zapisana jest w regulaminie promocji i taką kwotę zapłacicie, mimo że od 6 grudnia 2023 roku cena subskrypcji Disney+ wzrośnie do 37,99 złotych.

Regulamin promocji „PLUSH ABONAMENT 24 mies. 5.3.1” (PDF)