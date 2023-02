T-Mobile już wkrótce pozbawi 12,5 mln klientów dostępu do 3G

Technika nieustannie idzie do przodu i zawsze przychodzi taki moment, gdy nowe musi odesłać do lamusa stare. Tak jest w tym przypadku – już wkrótce 12,5 mln klientów T-Mobile straci dostęp do technologii 3G, choć duża część już teraz nie może z niej korzystać. Operator nie zamierza przerwać procesu wyłączania przestarzałej sieci.

Ilu klientów ma T-Mobile?

W ciągu całego 2022 roku operator pozyskał aż 970 tysięcy nowych klientów, dzięki czemu zdołał przekroczyć liczbę 12,5 mln aktywnych kart SIM. Na koniec 2021 roku miał 11,54 mln klientów. Rok do roku liczba numerów na abonament wzrosła o 225 tysięcy, z 7,827 do 8,052 mln, natomiast na kartę aż o 745 tysięcy, do czego mocno przyczyniła się akcja rozdawania darmowych starterów uchodźcom z Ukrainy.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

T-Mobile poinformowało również, że na koniec 2022 roku zasięg oferty FTTH, tj. internetu światłowodowego, obejmował 5,6 mln gospodarstw domowych, czyli ~40% wszystkich gospodarstw domowych Polsce. Z usługi tej korzysta już ponad 154 tysięcy klientów. Duży zasięg FTTH pozytywnie wpłynął na bilans użytkowników więcej niż tylko jednej usługi operatora – ich liczba stale rośnie.

T-Mobile nie omieszkało też przypomnieć, że jako jedyny operator infrastrukturalny w Polsce zakończył 2022 rok z pozytywnym bilansem przenośności numerów – ponad 64 tysięcy, podczas gdy pozostali członkowie tzw. Wielkiej Czwórki w ciągu minionego roku więcej numerów stracili niż pozyskali. Na największym minusie – o ironio – był Plus, który stracił ponad 118,5 tys. numerów. Operatorowi udało się też utrzymać wysoki poziom lojalności klientów kontraktowych – średni miesięczny współczynnik churn w 2022 roku miał poziom 0,7.

T-Mobile ma jednak nie tylko powody do zadowolenia

Podczas podsumowania 2022 roku operator wspomniał, że w skali całego roku koszt energii wykorzystywanej przez T-Mobile Polska zwiększył się o niemal 100 mln złotych w porównaniu do 2021 roku, co stanowi wzrost o 70%, a w samym czwartym kwartale ub.r. wydatki na energię elektryczną były wyższe o ponad 140% rok do roku. Ponadto firma ponosi coraz większe koszty wynajmu gruntów na potrzeby sieci oraz powierzchni handlowych, w których są sklepy i salony sprzedaży.

Z drugiej strony operator chwali się, że już dziś 100% zużywanej przez niego energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pomaga w tym fakt, że na swoich stacjach bazowych umieszcza panele fotowoltaiczne – do tej pory dzięki nim udało się wyprodukować blisko 0,5 GW (pół gigawata) energii.

T-Mobile przyspiesza wyłączenie 3G

T-Mobile bardzo szybko przeprowadzi proces wyłączenia 3G. Oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie go we wrześniu 2022 roku i wówczas zapowiadano, że w ostatnich lokalizacjach technologia 3G przestanie działać do końca 2023 roku. Na początku tego roku poinformowano jednak o zmianie planów – operator całkowicie wyłączy 3G już w kwietniu 2023 roku, czyli osiem miesięcy wcześniej.

Mapa przedstawiająca etapy wyłączania sieci 3G w Polsce (źródło: T-Mobile)

Pozyskane dzięki temu pasmo 900 MHz zostanie przeznaczone na budowę sieci nowszych generacji. Jest to konieczne, ponieważ T-Mobile podaje, że w ciągu 12 miesięcy wolumen danych, przesyłanych w sieci mobilnej, wzrósł o 28%, a odsetek połączeń głosowych, realizowanych w technologiach VoWiFi oraz VoLTE, przekroczył 60%. Liczba transferowanych danych będzie tylko rosła – na szczęście ruszyła aukcja pasm dedykowanych 5G w Polsce, więc jeszcze w tym roku operatorzy uruchomić „prawdziwe 5G”.

Niektórzy używają takiego określenia, choć w rzeczywistości nie ma czegoś takiego, gdyż technologia nie jest „na sztywno” przypisana do danej częstotliwości – obecne ograniczenia wynikają przede wszystkim z faktu, że w Orange, Play i T-Mobile 5G musi współdzielić pasmo z 4G, co sprawia, że osiągane prędkości transmisji danych są dalekie od oczekiwanych. Faktem też jednak jest, że częstotliwość 3,6 GHz będzie bardziej pojemna i zapewni większe prędkości, przynajmniej do czasu, aż nie zostanie zapchana tak jak 4G.

Osoby, które posiadają telefony nieobsługujące sieci 4G i 5G, wciąż będą mogły rozmawiać i SMS-ować, ale korzystanie z internetu może być uciążliwe lub całkowicie niemożliwe, dlatego zaleca się wymianę urządzenia na nowsze, dzięki czemu klienci będą mogli korzystać z dobrodziejstw najnowszych technologii. T-Mobile przygotowało dedykowaną stronę, poświęconą wyłączeniu 3G, gdzie porusza i wyjaśnia najważniejsze kwestie z tym związane.