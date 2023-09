Nowy smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro będzie wspaniały, tylko ta cena…

Xiaomi podbija serca klientów na całym świecie przede wszystkim tańszymi, bardziej przystępnymi cenowo urządzeniami, jednak ma w swojej ofercie również wyżej pozycjonowane sprzęty. Nowy smartwatch będzie należał do tej ostatniej grupy i może zainteresować wiele osób za sprawą swojego wyglądu i możliwości.

Nowy smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro może zainteresować wiele osób

Chiński producent elektroniki użytkowej przygotowuje do wprowadzenia na rynek nowy model zegarka – Watch 2 Pro. Jeszcze przed jego oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał i co zaoferuje. Jeśli chodzi o design, jak najbardziej może się on spodobać klientom, ponieważ smartwatch prezentuje się na udostępnionych przedpremierowo w sieci renderach naprawdę atrakcyjnie.

Xiaomi Watch 2 Pro (źródło: MySmartPrice)

Widać, że będzie to smartwatch dla osób, które szukają przede wszystkim eleganckiego zegarka, pasującego również do oficjalnych, formalnych stylizacji. Oczywiście urządzenie zaoferuje też możliwość śledzenia aktywności fizycznej, lecz mimo wszystko Watch 2 Pro nie wygląda „typowo sportowo”, a na pewno nie w wersji ze skórzanym paskiem.

Już teraz, choć oficjalna premiera dopiero przed nami, wiemy, że Xiaomi Watch 2 Pro otrzyma wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i „wysokiej rozdzielczości” z funkcją always on display, na którym jego posiadacze będą mogli ustawić „ekskluzywne tarcze”. Obudowa smartwatcha ma być wykonana ze stali nierdzewnej, a na jej boku znajdzie się fizyczna koronka, ułatwiająca korzystanie z zegarka, tak samo jak dwa fizyczne klawisze po obu jej stronach.

Ponadto nowy smartwatch Xiaomi zaoferuje m.in. analizę składu ciała użytkownika oraz funkcję pomiaru SpO2 i monitorowania snu. To jednak „standard”, w przeciwieństwie do modułu 4G LTE, który ma być dostępny w wybranych modelach Watch 2 Pro.

Cena Xiaomi Watch 2 Pro może jednak zniechęcić wiele osób do zakupu smartwatcha

Według przedpremierowych informacji, nadchodzący smartwatch Xiaomi ma zadebiutować oficjalnie pod koniec października 2023 roku i kosztować w Europie ~400 euro, co jest równowartością ~1825 złotych. Nie jest to mała kwota – widać, że producent zamierza kierować ten model do zamożniejszych klientów (i prawdopodobnie posiadaczy jego high-endów).

Premiera pod koniec października wyklucza możliwość prezentacji nowego smartwatcha wraz ze smartfonami Xiaomi 13T i 13T Pro, bowiem ich premierę w Europie zapowiedziano na 26 września 2023 roku.