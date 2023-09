Wielki powrót darmowego ziemniaka i bonusów dla studentów w Orange Flex

Orange postanowiło ożywić nieco początek września, uruchamiając dwie promocje, o których mogliśmy już kiedyś słyszeć, a może i nawet z nich korzystać. Dotyczą abonamentu w nju mobile oraz oferty Flex dla studentów.

Drugi raz ziemniaka, poproszę

Poniższą promocję nju mobile nazywa swoją „najlepszą”, co brzmi dość nieskromnie, ale z drugiej strony rzeczywiście może spodobać się osobom rozważającym zmianę operatora sieci komórkowej.

Otóż niezależnie od tego, jaką formę abonamentu wybierzemy, przenosząc swój numer do nju mobile, dostaniemy 3 miesiące usługi bez opłat. Tu nie ma żadnych skomplikowanych warunków do spełnienia. Nawet nie ma żadnego limitu czasowego, bo regulamin promocji wspomina o tym, że oferta obowiązuje do odwołania. Oczywiste jest jednak, że to ulga przeznaczona dla nowych klientów nju, a nie obecnych.

By sprecyzować, promocja obejmuje oferty na abonament:

solo (19 złotych, 29 złotych, 39 złotych, 49 złotych);

w parze (29+9 złotych, 39+9 złotych, 49+9 złotych);

w trio (29+19+9 złotych, 39+19+9 złotych, 49+19+9 złotych);

dokupowanych numerów dodatkowych za 9 złotych i 19 złotych do wcześniej posiadanych ofert solo lub w parze.

Nawet nie trzeba kupować dodatkowych numerów jednocześnie. Można je nabyć także w trzech różnych zamówieniach, np. najpierw kupując nju podstawowy, po tygodniu nju dodatkowy 9 złotych, a po 3 tygodniach nju dodatkowy 19 złotych.

Powrót promocji dla studentów w Orange Flex

A teraz coś dla klientów Orange Flex, cieszących się obecnie ze studenckich wakacji. By wesprzeć studentów podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w październiku, Pomarańczowi postanowili ulżyć nieco ich wydatkom na internet.

Od 1 września aż do 29 lutego 2024 roku studenci korzystający z oferty Flex mogą w aplikacji pobrać kod promocyjny, za pomocą którego włączą sobie darmowy pakiet 6x 50 GB. Dzięki temu co miesiąc do podstawowego planu dodadzą dużą paczkę internetu, bez żadnych dopłat.

Plan aktywacji jest prosty i łatwy do spamiętania. W aplikacji wystarczy wejść w zakładkę Odkryj, wybrać promocję dla studentów, a następnie wypełnić i wysłać formularz. Po pozytywnej weryfikacji, można aktywować pakiet GB w Klubie Flex.

Przy okazji warto wspomnieć, że w Sklepie Flex da się skorzystać z rabatów na zakupy urządzeń Samsunga. Różne modele zegarków Galaxy Watch 6 i tabletów Galaxy Tab S9 potrafią być tańsze nawet do 500 złotych. Promocja trwa do 10 września, ale można ją też łączyć z cashbackiem Samsunga na smartowatche, który trwa do 3 września.