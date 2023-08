T-Mobile przebiło Orange. Światłowód i TV przez nawet 2 lata za darmo, ale pod pewnym warunkiem

Jeszcze przez kilka dni możecie skorzystać z promocji Orange, dzięki której zostaniecie zwolnieni z opłaty abonamentowej przez (maksymalnie) pół roku. T-Mobile postanowiło przebić ofertę „pomarańczowego konkurenta”. Propozycja tego operatora wygląda bardzo kusząco.

Internet światłowodowy i telewizja od T-Mobile przez nawet 2 lata za darmo

Operator deklaruje, że dzięki jego nowej ofercie Magenta Dom klienci mogą zaoszczędzić nawet 1560 złotych w trakcie trwania umowy. Oszczędność o podobnej wysokości zadeklarowała niedawno też Vectra, zatem klienci mają się nad czym zastanawiać. Czym jednak będzie Was kusiło T-Mobile?

Zasady promocji są bardzo proste, a warunkiem skorzystania z niej jest przeniesienie numeru komórkowego z innej sieci lub podpisanie nowych umów w taryfach „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Im więcej numerów przeniesiecie albo dokupicie, tym więcej zaoszczędzicie na opłatach abonamentowych za internet światłowodowy i telewizję.

Dla przypomnienia, oferta „M Nielimitowana” kosztuje 70 złotych miesięcznie, a „L Nielimitowana” 90 złotych co miesiąc. W obu są rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez limitu danych (w taryfie „M Nielimitowana” jest ograniczenie prędkości do maksymalnie 30 Mbit/s, w „L Nielimitowana” go nie ma). Ponadto w cenie klient otrzymuje usługę dodatkową Rozrywka bez ograniczeń na 6 miesięcy za 0 złotych.

Jeśli podpiszecie umowę na jeden numer komórkowy, T-Mobile zwolni Was z opłaty abonamentowej za internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s i telewizję (Pakiet S – 61 kanałów) przez 12 miesięcy. W przypadku dwóch numerów ten okres wydłuży się do 18 miesięcy, a przy trzech umowach na abonament komórkowy do aż 24 miesięcy.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Nie potrzebujesz ani światłowodu, ani telewizji? T-Mobile przygotowało też promocję na sam abonament komórkowy

Operator zdaje sobie sprawę, że nie każdy klient może być zainteresowany ofertą internetu i telewizji, ale chciałby przenieść i mieć więcej numerów w T-Mobile. Dla takich osób też przygotowano specjalną promocję – 3 miesiące abonamentu za 0 złotych w taryfie „M Nielimitowana” po przeniesieniu numeru z innej sieci. Jeśli natomiast ktoś zdecyduje się przenieść bądź kupić dwa numery, za drugi nie zapłaci abonamentu przez 12 miesięcy.

W przypadku trzech numerów operator zwolni klienta z opłat abonamentowy za trzeci z nich przez 18 miesięcy, natomiast przy czterech czwarty będzie za darmo przez 24 miesięcy, czyli cały okres trwania umowy. Należy jednak pamiętać, że przy liczeniu numerów uprawniających do rabatu brane są pod uwagę wyłącznie te z aktywną taryfą „M Nielimitowana” i „L Nielimitowana”, a T-Mobile da 100% rabatu wyłącznie na numer z ofertą „M Nielimitowana”.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Jeżeli zdarzy się, że klient będzie miał na koncie same numery z taryfą „L Nielimitowana”, w takiej sytuacji opłata za numer uprawniony do rabatu będzie wynosiła 20 złotych miesięcznie (zamiast 90 złotych).