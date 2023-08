Play ma bardzo ciekawą ofertę na internet dla studentów (i nie tylko)

Jako że nieuchronnie zbliża się rok szkolny, jak również akademicki 2023/2024, wiele osób może myśleć o zakupie dostępu do szerokopasmowego internetu. Play przygotował ofertę, która jak najbardziej może zainteresować klientów, ponieważ wygląda ona bardzo atrakcyjnie.

Oferta Play na internet światłowodowy dla studentów i nie tylko

Choć niniejszą ofertę stworzono przede wszystkim z myślą o studentach, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystały z niej również osoby, które już zakończyły edukację, ale z jakichś powodów nie chcą wiązać się z operatorem umową długoterminową. W tym przypadku bowiem okres zobowiązania to zaledwie 9 miesięcy, czyli tyle, ile trwa rok akademicki.

Jako że różni klienci mają różne potrzeby, Play oferuje aż cztery pakiety z odmienną prędkością maksymalną. Najtańszy za 50 złotych miesięcznie daje dostęp do światłowodu o prędkości do 300 Mbit/s. Za 60 złotych miesięcznie można kupić prędkość do 600 Mbit/s, a za 80 złotych miesięcznie nawet 1 Gbit/s. Ponadto do wyboru jest opcja do 5 Gbit/s, ale operator nie podał jej ceny (mówi tylko, że dwa pierwsze miesiące są za darmo przy umowie na 12 miesięcy). Oczywiście to prędkości maksymalne i dotyczą pobierania danych – wysyłanie będzie odbywało się z zauważalnie niższą.

Podane powyżej ceny to ceny regularne, uwzględniające rabaty za zgody marketingowe, e-fakturę i terminowe płatności (łącznie 10 złotych). Osoby, które są już klientami Play, otrzymają dodatkowy rabat na abonament w wysokości 20 złotych za łączenie usług, zatem zapłacą już od 30 złotych miesięcznie. Opłata aktywacyjna wyniesie 1 złoty przy zamówieniu usługi przez internet. To jednak wciąż nie wszystko, co przygotował operator w ramach tej oferty. Na co jeszcze mogą liczyć osoby, które się na nią zdecydują?

Play daje nie tylko internet światłowodowy

Choć dostęp do internetu światłowodowego to faktycznie najważniejsza część tej oferty Play, to w jej ramach operator zapewnia również możliwość korzystania z Telewizji na Start z 35 kanałami za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i serwisu online. Klienci otrzymają też router Play BOX NET z czterema gigabitowymi portami Ethernet i obsługą super szybkiego WiFi 6.

Ponadto Play oferuje pakiety z darmowym dostępem do platformy Netflix (Plan Standard) przez dwa miesiące. Od trzeciego operator będzie pobierał opłatę w wysokości 29 złotych za korzystanie z tego serwisu VOD (doliczy to do faktury), jeśli klient nie zrezygnuje z tej dodatkowej usługi.