Wiemy, który operator ma najszybszy internet. Widać ciekawe rzeczy

Operatorzy nieustannie prześcigają się w chwaleniu i podkreślaniu, że to ich sieć jest najlepsza. Trudno jednak polemizować z twardymi danymi. A z takimi właśnie mamy do czynienia w tym przypadku. Tutaj widać jak na dłoni, kto ma najlepsze wyniki.

Lipcowy ranking prędkości internetu polskich operatorów – SpeedTest.pl

Tak się składa, że zarówno RFBENCHMARK, jak i SpeedTest.pl udostępnili najnowsze dane na temat prędkości internetu u polskich operatorów infrastrukturalnych, dzięki czemu możemy spojrzeć na tę kwestię z kilku perspektyw, ponieważ obie platformy w inny sposób analizują tę kwestię.

SpeedTest.pl podaje holistyczne dane, tj. uwzględniające pomiary we wszystkich technologiach, z jakich użytkownicy korzystają do transmisji danych, czyli 3G, 4G i 5G. Według tej platformy najwyższą średnią prędkość pobierania zapewnił Plus – 50,1 Mbit/s. Liderem średniej prędkości wysyłania danych był zaś Play – 12,8 Mbit/s. Najniższy ping odnotowano z kolei w T-Mobile (28 ms), a największy – w Plusie, aż 38 ms.

Ponadto SpeedTest.pl osobno podaje wyniki dla samej technologii 5G. Liderem średniej prędkości pobierania okazał się Plus (137,3 Mbit/s), który jednocześnie miał najniższą średnią prędkość wysyłania danych (18,2 Mbit/s) i najwyższe opóźnienie – 34 ms. W Orange było to odpowiednio 73 Mbit/s, 27,2 Mbit/s i 27 ms, w Play 75,2 Mbit/s, 27 Mbit/s i 25 ms, a w T-Mobile 64,9 Mbit/s, 24,1 Mbit/s i 26 ms.

Lipcowy ranking prędkości internetu i polskich operatorów – SpeedTest.pl (fot. Tabletowo.pl)

Lipcowy ranking prędkości internetu polskich operatorów – RFBENCHMARK

RFBENCHMARK osobno natomiast podaje wyniki dla technologii 5G i 4G, a 3G całkowicie pomija, jako że T-Mobile wyłączyło sieć 3G, więc raport byłby niepełny. W przypadku 5G – co nie będzie dla nikogo niespodzianką – najwyższą średnią prędkość pobierania zapewnił w lipcu 2023 roku Plus (146,2 Mbit/s). Jednocześnie – też standardowo – operator ten miał najniższą średnią prędkość wysyłania danych i największy ping (odpowiednio 25 Mbit/s i 34,9 ms). Najwyższą średnią prędkość wysyłania danych w technologii 5G zapewniło w lipcu T-Mobile (35,9 Mbit/s), które tylko nieznacznie wyprzedziło Play (35,5 Mbit/s). Najniższe opóźnienie odnotowano natomiast w Play – 27,3 ms.

W technologii 4G, w aspekcie średniej prędkości pobierania danych, pałeczkę pierwszeństwa dzierżyło w lipcu 2023 roku T-Mobile z wynikiem 46,8 Mbit/s, jednak to Play zapewnił najwyższą średnią prędkość wysyłania danych (22,6 Mbit/s), podobnie jak najniższe opóźnienie – 30 ms. W tej kategorii Plus ulokował się na szarym końcu we wszystkich aspektach.

Lipcowy ranking prędkości internetu i polskich operatorów – RFBENCHMARK (fot. Tabletowo.pl)

Na koniec ważna uwaga: choć to uśrednione wyniki i w poszczególnych lokalizacjach prędkość internetu u każdego operatora może się różnić (tj. w jednych być lepsza, a w innych gorsza), to mimo wszystko jest to cenne podsumowanie, ponieważ pozwala ocenić jakość sieci polskich operatorów infrastrukturalnych. Widać wyraźnie, że Plus walczy tylko prędkością pobierania w technologii 5G, podczas gdy w pozostałych aspektach i technologiach został daleko w tyle. Ponadto widoczne są efekty dynamicznej rozbudowy infrastruktury Play i jego wyrównana walka z T-Mobile.