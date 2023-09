Nowa kamera GoPro HERO 12 Black dostępna od dziś w Polsce. Jej cena może się Wam bardzo spodobać

GoPro HERO 12 Black debiutuje w Polsce niemal dokładnie rok po modelu Hero 11 Black. Nie przynosi ona wielkich zmian względem poprzednika, ale patrząc na jej cenę, klienci prawdopodobnie przymkną na to oko.

Specyfikacja GoPro HERO 12 Black. Co się (nie) zmieniło względem Hero 11 Black?

Pod najważniejszym względem HERO 12 Black nie różni się od swojego poprzednika, ponieważ tak samo jak on umożliwia wykonywanie fotografii w rozdzielczości 27 Mpix i nagrywanie wideo maksymalnie w 5,3K z 60 klatkami na sekundę. Nowością jest jednak tryb HDR w filmach (w 5,3K i 4K) oraz zdjęciach, dzięki czemu kamera zapewni lepsze efekty w mocno kontrastowych sceneriach, gdy jedna część kadru jest bardzo jasna, a druga cześć znacznie ciemniejsza. Ponadto HERO 12 Black obsługuje także logarytmiczną głębię kolorów (oprócz 8- i 10-bitowej).

GoPro HERO 12 Black (fot. producenta)

Jak przystało na kamerę GoPro, HERO 12 Black oferuje stabilizację obrazu HyperSmooth – w najnowszej wersji 6.0. Urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji również otwór z gwintem statywowym 1/4″ (poza standardowym uchwytem), a także możliwość zsynchronizowania innych kamer do tego samego kodu czasowego (funkcję tę obsługują m.in. Final Cut Pro i Adobe Premiera), co znacznie ułatwi montaż.

Oprócz tego GoPro HERO 12 Black obsługuje przesyłanie dźwięku za pomocą Bluetooth, dzięki czemu można połączyć z nią zewnętrzne mikrofony. Według deklaracji producenta, kamera ma zapewnić długi czas pracy na akumulatorze Enduro o pojemności 1720 mAh – do 70 minut nagrywania w rozdzielczości 5,3K z 60 klatkami na sekundę lub do 1,5 godziny w 5,3K z 30 klatkami na sekundę albo nawet 2,5 godziny rejestrowania wideo w 1080p z 30 klatkami na sekundę.

Nowa kamera konstrukcyjnie jest podobna do poprzednich generacji, dzięki czemu zachowano kompatybilność z akcesoriami, które mogą już mieć posiadacze starszych modeli. A skoro o konstrukcji mowa, to warto wspomnieć, że plamki na obudowie wynikają z faktu, że do produkcji obudowy producent wykorzystał materiały pochodzące z recyklingu.

Polska cena GoPro HERO 12 Black może Was pozytywnie zaskoczyć

GoPro HERO 12 Black jest już dostępna w Polsce w cenie 2099 złotych. Kwota nieco ponad 2000 złotych może się wydawać na pierwszy rzut oka wysoka, lecz tutaj przypomnę, że Hero 11 Black zadebiutowała na polskim rynku we wrześniu 2022 roku w cenie od 2699 złotych, zatem nowa generacja jest aż o 600 złotych tańsza! To bardzo rzadka praktyka w segmencie elektroniki użytkowej (i nie tylko).