Aukcja 5G oficjalnie wystartowała! Kiedy ruszy „prawdziwe” 5G w Polsce?

Gdyby pierwsza aukcja częstotliwości dedykowanych technologii 5G nie została anulowana, już moglibyśmy korzystać z „prawdziwego” 5G. Tak się jednak nie stało i musimy czekać na rozstrzygnięcie drugiej aukcji, która oficjalnie dziś wystartowała.

Aukcja częstotliwości dla „prawdziwego” 5G wystartowała

Dziś, 22 czerwca 2023 roku, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Jacek Oko, ogłosił rozpoczęcie aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (dokładny zakres częstotliwości to 3400-3800 MHz). Zainteresowani operatorzy mają czas na złożenie ofert wstępnych do 8 sierpnia 2023 roku, do godziny 15:00.

Przedmiotem aukcji 5G są cztery bloki o szerokości 100 MHz każdy (3400-3500 MHz, 3500-3600 MHz, 3600-3700 MHz i 3700-3800 MHz), a cena wywoławcza każdego z nich została ustalona na 450 mln złotych. Oznacza to, że przyniesie ona co najmniej 1,8 mld złotych, ale dopiero po jej zakończeniu poznamy finalną kwotę. Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, przypomniał, że aukcja częstotliwości dla technologii 4G przyniosła 9 mld złotych

Nie wiadomo, jak ostro będą walczyć o bloki Orange, Play, Plus i T-Mobile, bowiem to właśnie tylko oni mogą wziąć udział w aukcji, gdyż jako jedyni spełniają warunki ubiegania się o rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Wygranie nie jest jednak ich jedynym zmartwieniem, ponieważ po otrzymaniu rezerwacji bloku muszą oni spełnić stawiane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wymagania. W ciągu pięciu lat muszą bowiem zapewnić przepustowość w paśmie C na poziomie 95 Mbit/s na większości terenu Polski.

Dodatkowymi warunkami, umożliwiającymi przystąpienie do aukcji, jest poniesienie nakładów na inwestycje w kwocie netto minimum 1 mld złotych oraz posiadanie od co najmniej 3 lat ogólnopolskich rezerwacji częstotliwości z pasm 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz. Ponadto zainteresowani operatorzy muszą wpłacić wadium w kwocie 182 mln złotych.

źródło: UKE

Kiedy ruszy „prawdziwe” 5G w Polsce?

Jak zostało wspomniane, Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza przyjmować oferty od operatorów do 8 sierpnia 2023 roku. Później nastąpi ich ocena formalna, a następnie odbędzie się aukcja próbna i potem już ta właściwa – równoczesna, rosnąca i wielorundowa. Zwycięzcy otrzymają swoje rezerwacje w listopadzie (na okres 15 lat), a przynajmniej tak zakłada Prezes Jacek Oko. Oznacza to, że teoretycznie „prawdziwe” 5G może ruszyć w Polsce jeszcze w tym roku – w grudniu. Co ważne: każdy operator może otrzymać rezerwację maksymalnie jednego bloku, zatem żaden nie odejdzie z niczym.

Dokumentacja aukcyjna na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz