Nowe słuchawki Marshall Motif II A.N.C. to propozycja dla „najbardziej wymagających fanów mocnych brzmień w najnowocześniejszej formie”

Marki Marshall nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to prawdziwa legenda. Dziś do jej oferty dołączyły nowe słuchawki Motif II A.N.C., które według deklaracji producenta powinny zadowolić najbardziej wymagających fanów mocnych brzmień w najnowocześniejszej formie.

Specyfikacja słuchawek Marshall Motif II A.N.C.

Nowy model Motif II A.N.C. ma zachwycać użytkowników nie tylko swoimi możliwościami, ale też designem. Na każdej słuchawce (o wadze 4,1 grama) znalazła się litera M w kolorze białym, podczas gdy same słuchawki są w większości czarne i w dolnej części mają wzór w kształcie rombów oraz złote zakończenie. Etui ładujące także jest czarne i jest wykończone skóropodobną teksturą. Ponadto umieszczono w nim diodę LED. Producent podkreśla, że cały komplet został wykonany w 70% z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Marshall Motif II A.N.C. (fot. producenta)

Słuchawki połączą się ze źródłem dźwięku (każda osobno) z wykorzystaniem najnowszej technologii Bluetooth 5.3 LE, która zapewnia zasięg do 10 metrów, lepszą synchronizację dźwięku, stabilniejsze połączenie i mniejsze zużycie energii. Przydatną funkcją podczas używania modelu Motif II A.N.C. z pewnością będzie automatyczne wstrzymanie odtwarzania dźwięku po wyjęciu słuchawek z uszu.

We wnętrzu nowych słuchawek znajdują się sześciomilimetrowe dynamiczne przetworniki o czułości 108 dB – producent deklaruje, że nawet przy mocnym zwiększeniu głośności nie wystąpią żadne zniekształcenia, a dźwięk zawsze ma charakteryzować się głębokimi basami, czystymi średnimi tonami i jasnymi sopranami (impedancja 16 Ω, zakres częstotliwości 20-20 000 Hz). Model Motif II A.N.C. obsługuje kodeki SBC, MPEG-2 AAC i LC3, a dodatkowo istnieje możliwość personalizacji parametrów dźwięku za pośrednictwem aplikacji Marshall Bluetooth App.

Marshall Motif II A.N.C. (fot. producenta)

Nowe słuchawki Marshall Motif II A.N.C., jak wskazuje ich nazwa, zapewniają również aktywną redukcję szumów. Do dyspozycji użytkownika oddane zostaną trzy tryby: maksymalny (całkowicie odcięcie od dźwięków otoczenia), transparentny (przepuszczanie dźwięków z zewnątrz) i zindywidualizowany (w jego przypadku istnieje możliwość wzmocnienia głosu, co ma się przydać podczas prowadzenia rozmów telefonicznych).

Jeśli natomiast chodzi o czas pracy, to według Marshalla nowe słuchawki mają odtwarzać muzykę do 9 godzin bez ANC i do 6 godzin z włączoną aktywną redukcją szumów. Z uwzględnieniem korzystania z etui ładującego ww. czasy mogą wydłużyć się do nawet – odpowiednio – 43 i 30 godzin. Tutaj trzeba wspomnieć, że etui można ładować zarówno przez port USB-C (do 100% w 1,5 godziny; 15-minutowe ładowanie zapewni zapas energii wystarczający na godzinę grania), jak i z wykorzystaniem ładowarki indukcyjnej.

Producent podaje też, że same słuchawki cechują się odpornością zgodną z kryteriami standardu IPX5, natomiast etui IPX4.

Ile kosztują nowe słuchawki Marshall Motif II A.N.C.? (cena)

Sugerowaną cenę nowych słuchawek Marshall Motif II A.N.C. ustalono w Polsce na 899 złotych (w Europie na 199 euro). Będą one dostępne w sprzedaży w tylko jednej wersji wykończeniowej – innych producent nie przewidział. W zestawie znajdą się gumki-zatyczki w trzech różnych rozmiarach: S, M i L.

Sprzedaż nowych słuchawek rozpocznie się w Polsce „w ciągu kilku tygodni” – producent nie podał dokładnej daty, od której klienci w kraju nad Wisłą będą mogli kupić najnowszy w ofercie marki model Motif II A.N.C. Na stronie Marshalla, gdzie podana jest cena w euro, widnieje informacja, że dostawy rozpoczną się 12 września 2023 roku.