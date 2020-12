„Będę grał w grę”, czyli w co zagrać w sylwestrowy wieczór?

Rok 2020 nareszcie dobiega końca. Wypadałoby więc ten felerny pod wieloma względami rok hucznie pożegnać, choć niestety rzeczywistość nadal nie sprzyja większemu gromadzeniu się wraz ze znajomymi. Jeśli więc postanowiliście spędzić tego sylwestra w domu, to mam dla Was kilka ciekawych gier, które powinny umilić Wam ten wieczór.

Końcówka roku to dobry czas, by nadrobić kilka growych zaległości. Postanowiłem więc wybrać kilka interesujących tytułów na zbliżający się sylwestrowy wieczór, które mogą się Wam przydać pod warunkiem, że nie macie żadnych innych planów.

Starałem się znaleźć takie tytuły, które można skończyć w jeden wieczór i które są dostępne w niskiej cenie lub takie, w które można zagrać dzięki jakiemuś popularnemu abonamentowi. Zaczynajmy!

Gears 5: Hivebusters – jeszcze świeża perełka Xbox Game Pass Ultimate

Na pierwszy ogień pójdzie moje prawdopodobnie największe growe zaskoczenie tego roku – dodatek Hivebusters do Gears 5. Rozszerzenie to przeszło raczej bez większego echa, głównie przez to, że debiutowało ono bardzo blisko premiery Cyberpunk 2077. A szkoda, bo z przygodą Scorpio Squad warto się zapoznać, ponieważ jest to niezwykle udana propozycja Microsoftu.

Kampania nie jest jakoś szczególnie długa – mi przejście całości zajęło około 3,5 godziny na wysokim poziomie trudności, gdzie zdarzało mi się w kilku miejscach zatrzymać na dłużej. I cóż mogę rzec – to prawdopodobnie jeden z najlepszych fabularnych dodatków, w jakie miałem przyjemność grać w ostatnich latach, choć moje wrażenia mogą być nieco wyolbrzymione przez moją miłość do serii Gears of War.

Lecz nawet bez moich „różowych okularów”, trzeba przyznać, że Hivebusters to kawał świetnej przygody, którą warto poznać wraz ze znajomym – czy to przez sieć, czy nawet lokalnie przy jednej konsoli w trybie kooperacji.

Gears 5: Hivebusters dostępne jest na PC, Xbox One i Xbox Series S|X w cenie 72 złotych. Ja jednak rekomenduję zapoznać się z Pogromcami Uli dzięki abonamentowi Xbox Game Pass Ultimate, gdzie dodatek jest w pełni darmowy!

Firewatch – wyjątkowa gra przygodowa na 5 godzin

Kolejnym dobrym wyborem może być niezależna gra Firewatch z 2016 roku, która za sprawą swojej fantastycznej stylistyki, a także niebanalnej fabuły podbiła serca wielu graczy. W tym i moje, bo muszę przyznać, że klimat Firewatch pochłonął mnie w całości – rzadko w której grze możemy w końcu przygarnąć żółwia ;)

W grze studia Campo Santo wcielamy się w Henry’ego – mężczyznę który postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zrobić to, na co wielu z nas ma ochotę – czyli rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady do Wyoming, podejmując się pracy sezonowego strażnika leśnego, z dala od wszystkich ludzi.

Nie spotkamy więc w grze praktycznie żadnego żywego człowieka, komunikując się jedynie przy pomocy krótkofalówki ze swoją szefową Delilah, z którą nawiązujemy coraz to bliższy kontakt, pomimo wielu kilometrów, jakie dzielą bohaterów.

To właśnie na barkach tych świetnie napisanych i nagranych dialogów, stoi cała fabuła, która ma nawet kilka zakończeń. Rozgrywkę śledzimy z perspektywy pierwszej osoby i grę raczej zaliczyłbym do spokojniejszych tytułów, jeśli chodzi o tempo rozgrywki i sterowanie, choć w finale akcja nieco się rozkręca wraz z rozwojem fabularnej intrygi.

W grę możecie zagrać na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch – ale niestety tylko na komputerach osobistych znajdziemy polską wersję językową. I to w dodatku nieoficjalną, ale za to wykonaną na bardzo wysokim poziomie, dzięki pracy użytkowników strony grajpopolsku.pl – spolszczenie możemy zainstalować zarówno dla wersji Steam, jak i GOG.

I to właśnie na platformie Steam, możemy kupić Firewatch w promocji, za jedyne 18 złotych!

A Way Out – kooperacja idealna na jedno dłuższe posiedzenie

Jeśli zaś szukacie czegoś do zagrania wraz ze znajomym, dziewczyną lub starszym rodzeństwem, to z czystym sumieniem mogę Wam zarekomendować A Way Out – kooperacyjną grę studia Hazelight.

Tytuł ten opowiada historię dwóch skazańców, którzy postanawiają uciec z więzienia. Żeby tego dokonać, muszą nawiązać współpracę – tak samo, jak i gracze. Przejście całej gry zajmuje około 6 godzin i do zabawy potrzebujemy drugiego gracza – nie ma tu możliwości grania z botem.

Ja miałem okazję przejść A Way Out właśnie w jeden wieczór wraz ze znajomym, w premierę tego tytułu i – co tu dużo mówić – bawiliśmy się świetnie. Rozgrywka jest bardzo zróżnicowana, przez co trudno się tu nudzić (nawet przy jednym długim posiedzeniu), a i sama historia wciąga jak diabli – tak więc, jeśli nie mieliście okazji sprawdzić tego tytułu, to gorąco go polecam.

A Way Out dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Grę znajdziemy w abonamencie EA Play – a co za tym idzie, osoby z wykupionym Xbox Game Pass Ultimate, mogą w A Way Out zagrać bez dodatkowych opłat. Ciekawą funkcją jest możliwość zagrania ze znajomym po sieci, ponieważ do wspólnej zabawy potrzebujemy jedynie jednej kopii gry!

Journey – podróż, która zapadnie Wam w pamięć

Jeśli zaś chcecie się zrelaksować przy czymś nieco spokojniejszym, z pomocą przychodzi nam Journey, jedna z najlepiej ocenianych gier niezależnych PlayStation 3. Obecnie w tytuł ten możecie zagrać również na PlayStation 4 i PC w lekko odświeżonej wersji.

A czym Journey jest? Najprościej chyba opisać ten tytuł jako relaksacyjną grę przygodową z dużym naciskiem na doznania audiowizualne. Wcielamy się tu w tajemniczą istotę, której zadaniem jest dotarcie na szczyt tajemniczej góry, która ciągle majaczy nam na horyzoncie.

W grze nie znajdziemy żadnych dialogów, cała historia jest opowiadana poprzez niemą ekspozycję, a co ciekawe po drodze możemy spotkać innych graczy, z którymi możemy wchodzić w proste interakcje. Całość jest bardzo ciekawym, choć krótkim doświadczeniem, ja jednak całą przygodę pamiętam do dziś – co bardzo dobrze świadczy o tym tytule.

Gra była już kiedyś rozdawana w abonamencie PlayStation Plus na PS3 i PS4, ale jeśli tytułu tego nie posiadacie w swojej bibliotece, to możecie się w niego zaopatrzyć w promocji w sklepie Steam w cenie 35 złotych w wersji na PC lub za niecałe 21 złotych w PlayStation Store.

Sylwestrowa klasyka – Tomb Raider

Nie wypada wręcz nie wspomnieć o serii Tomb Raider w zestawieniu gier na Sylwestra ;). Tu jednak pojawia się pewien kłopot – którą część wybrać? Raczej żadnej odsłony Tomb Raidera w jeden wieczór nie zdołamy przejść, z racji tego, że większość głównych części przygód Lary Croft trwa ponad 15 godzin i to nie licząc aktywności dodatkowych.

Ja więc polecę Wam coś mniej oczywistego, ale w mojej opinii bardzo dobrego, tym bardziej jak na standardy gier mobilnych. Bo – tak – w tym miejscu pozwolę sobie zarekomendować Wam grę Lara Croft GO, nietypową odsłonę przygód dzielnej pani archeolog, stworzoną z myślą o urządzeniach mobilnych. W największym skrócie tytuł ten można opisać jako logiczną grę turową z wieloma zagadkami i bardzo ładną, choć minimalistyczną grafiką.

Lara Croft GO dostępna jest nie tylko na Androidzie i iOS, ale i również na PC – na platformie Steam można tę grę kupić obecnie w promocji za zaledwie 9 złotych. Jeśli zaś śledzicie nas na bieżąco, to jakiś czas temu informowałem Was o tym, że Larę Croft GO można było przypisać sobie za darmo do konta Google Play, wraz z inną świetną grą logiczną.

Jak już przy serii Tomb Raider jesteśmy – warto spojrzeć do swojej biblioteki gier na PlayStation 4, jeśli opłacamy PlayStation Plus od dłuższego czasu. Dlaczego? Bo w lipcu tego roku wszyscy abonamentowicze mogli przypisać do swojego konta bardzo udane Rise of the Tomb Raider, które jest chyba moją ulubioną odsłoną z „nowej trylogii” przygód Lary Croft.

A może coś z darmówek Epica?

A na koniec „lista ratunkowa”. Jeśli żadna z powyższych gier nie przekonuje Was do siebie, to polecam zajrzeć do swojej kolekcji darmowych gier w Epic Games Store. Z własnego doświadczenia wiem, że większości przypisanych do konta gier nie odpaliłem ani razu, co uważam za spory błąd.

Lista darmowych gier od Epica, która była rozdawana w tym roku, jest wręcz wypełniona po brzegi świetnymi tytułami – oto 10 subiektywnie najciekawszych tytułów, w które warto zagrać:

Jeśli zaś nie zbieraliście przez ostatnie miesiące gier od Epic Games Store, to nic straconego – dziś, tj. 31 grudnia 2020, od godziny 17:00 przypisać będzie można do swojego konta bardzo dobre Jurassic World Evolution, strategię w stylu Rollercoaster Tycoon, gdzie mamy okazje poprowadzić swój własny Park Jurajski. Ze swojej strony gorąco ten tytuł polecam!

Jakkolwiek zamierzacie spędzić tego Sylwestra – wierzę, że będziecie się dobrze bawić. I tego Wam właśnie życzę! :)