Zarezerwujcie sobie wolny wieczór 15 grudnia – dodatek fabularny Hivebusters do Gears 5 wygląda fenomenalnie

Gdy zapowiedziano fabularny dodatek do Gears 5, to – jak przystało na prawdziwego fana serii – niezmiernie się ucieszyłem. Jednak teraz, po (kilkukrotnym już…) obejrzeniu zwiastuna, przejrzeniu informacji o zawartości dodatku i sprawdzeniu jego daty premiery, nie czuję już radości – tylko czystą ekscytację.

Powiem wprost – Gears 5 to dla mnie jedna z najlepszych gier ósmej generacji konsol. Wiem, wielu z Was może tego tytułu tak wysoko nie oceniać, ale mi dzieło The Coalition wyjątkowo przypadło do gustu, o czym zresztą napisałem nawet osobny tekst:

Zaskoczeniem też nie będzie, że wypatruję na horyzoncie jakichkolwiek informacji o Gears 6 – tych jak na razie się nie doczekałem, ale Microsoft postanowił choć nieco osłodzić mi i innym fanom oczekiwanie na nową część.

Gears 5 Hivebusters zapowiada się fenomenalnie!

Z pierwszych zapowiedzi Hivebusters nie wynikało zbyt wiele, przez co mój hype na ten tytuł nie osiągnął stężenia krytycznego. The Coalition odsłoniło jednak już wszystkie swoje karty, dostarczając masę informacji o dodatku fabularnym do Gears 5 i prezentując (w mojej opinii świetnie zrealizowany) zwiastun:

Dodatek przeniesie nas na wulkaniczną wyspę, gdzie wcielimy się w „Scorpio Squad”, którego członkami są Lahni, Keegan i Mac – trójka elitarnych żołnierzy z przeszłością. Ich zadaniem jest zniszczenie ula Roju na wyspie. Niestety, z góry można stwierdzić, że jest to praktycznie misja samobójcza, jednak bez niej przyszłość planety Sera (nie mylić z nabiałem) stanie pod wielkim znakiem zapytania.

Co zaoferuje dodatek Gears 5 Hivebusters?

Trzygodzinną kampanię fabularną z całą toną nowej zawartości;

Kompletnie nowe mechaniki w rozgrywce, obejmujące specjalne ulepszenia i nowych przeciwników;

Tryb kooperacji do trzech osób – zarówno lokalnie, jak i przez sieć;

Szesnaście nowych osiągnięć;

Specjalne ulepszenia graficzne dla konsol Xbox Series S i X (4K i 60 FPS w przypadku wariantu „X” a 1080p i 60 FPS na „S-ce”), super szybkie ekrany ładowania i wsparcie dla technologii Quick Resume.

Kiedy, gdzie i za ile?

Fabularny dodatek Gears 5 Hivebusters zadebiutuje już 15 grudnia na PC, Xbox One i Xbox Series S|X. Tytuł dostępny będzie również na Androidzie w dniu premiery dzięki usłudze xCloud.

Hivebusters wyceniono na 19,99 dolarów (89 złotych), ale posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Ultimate mogą liczyć na bezpłatny dostęp do dodatku, za co ogromny plus dla Microsoftu!

Niestety, Gears 5 Hivebusters nie jest samodzielnym rozszerzeniem, więc do działania potrzebuje zainstalowaną podstawową wersję gry Gears 5, która jest oczywiście dostępna w abonamencie Xbox Game Pass. Podkreślę tu, że darmowy dostęp do fabularnego dodatku zyskają tylko abonenci najwyższej wersji usługi Microsoftu – Xbox Game Pass Ultimate, warto o tym pamiętać.