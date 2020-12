Idealna gra na dzisiejszą pogodę – Tropico 5 za darmo w Epic Games Store!

Wyglądając za okno, trudno nie odnieść wrażenia, że rzeczywistości dość daleko do świątecznych reklam telewizyjnych. Pogodzie raczej bliżej do jesieni niż do świątecznej zimy. Może warto więc choć na chwilę oderwać się od tej ponurej rzeczywistości? Moja propozycja – słoneczne Tropico 5!

Tropico 5 za darmo w Epic Games Store!

Nie zliczę, ile godzin przed laty spędziłem w Tropico 2: Zatoka Piratów i Tropico 4. Jeśli chodzi o strategie ekonomiczne, to seria Tropico jest mi wyjątkowo bliska, głównie za sprawą bardzo wpasowującej się w moje gusta rozgrywce, a także prześmiewczej stylistyce. Tropico 5 to przedostatnia odsłona serii z 2014 roku, która w porównaniu do poprzednika nie wprowadziła zbyt wielu zmian, za co fani dość mocno ją skrytykowali. Nie oznacza to jednak, że nie warto w nią zagrać.







Czego by bowiem nie mówić, Tropico 5 jest bardzo dobrą grą, w której znajdziemy masę humoru, bardzo dobrze przemyślaną rozgrywkę i świetną oprawę audiowizualną. Na plus należy też zaliczyć obecność polskiej wersji językowej (w rozbudowanych strategiach dla wielu może to być bardzo ważny aspekt) i dość niskie, jak na dzisiejsze standardy, wymagania sprzętowe.

Minimalne wymagania sprzętowe Tropico 5:

System operacyjny: Windows Vista SP2/Windows 7/Windows 8 Procesor: 2 GHz Dual Core CPU Pamięć: 4 GB RAM Karta graficzna: GeForce 400/AMD Radeon HD 4000/Intel HD 4000 lub lepsza Wolne miejsce na dysku: 4 GB

Tropico 5 możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Tropico 5 dostępne jest za darmo do jutra, czyli do 24 grudnia 2020 roku, do godziny 16:59. Później zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, którą prawdopodobnie będzie Inside.

Przypominam również że w sklepie Epic Games Store trwa właśnie świąteczna wyprzedaż, w której możecie zgarnąć dużo świetnych tytułów w niższych cenach. Pomoże Wam w tym dodatkowo specjalny jednorazowy kupon obniżający cenę wybranej przez Was gry o 40 złotych (pod warunkiem, że koszyk wypełniają gry za minimum 59,99 złotych).