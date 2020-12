Jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat za darmo na święta! Pobierz Obcy: Izolacja z Epic Games Store

Świąteczne rozdawnictwo gier Epic Games Store trwa w najlepsze! Przez ostatnie dni mieliśmy okazje przypisać sobie do konta takie hity jak Cities: Skylines czy The Long Dark. Teraz czas na kolejny bardzo mocny tytuł — przez najbliższe 24 godziny możecie zgarnąć za darmo grę Obcy: Izolacja!

Obcy: Izolacja za darmo w Epic Games Store!

Ten tytuł dażę ogromną sympatią, nie tylko przez moją ogromną miłość do filmowej marki Alien, ale także przez to, że Izolacja była jednym z ostatnich tytułów, jakie ogrywałem na konsoli Xbox 360. No ale nie patrząc na żaden z tych dwóch czynników, uczciwie trzeba stwierdzić, że Obcy: Izolacja to bardzo dobry horror, w mojej opinii nawet jeden z najlepszych „straszaków” ostatnich lat.

Bo udało się tu — subiektywnie — wszystko. Dobrze zaprojektowany gameplay, klimatyczne uniwersum, świetna grafika, fenomenalne udźwiękowienie no i oczywiście sam Obcy, który nawet dziś robi ogromne wrażenie swoją sztuczną inteligencją. Wiem, że Obcy: Izolacja nie wygląda na szczególnie świąteczną grę — ale jeśli macie ochotę na dobry horror, to grę Creative Assembly mogę Wam z czystym sumieniem polecić.

Gra posiada polską wersję językową w formie napisów i dostępna jest zarówno na komputerach z Windowsem jak i na MacOS.

Minimalne wymagania Obcy: Izolacja:

System operacyjny: Windows 7 (32bit) Procesor: 3.16Ghz Intel Core 2 Duo E8500 Pamięć: 4 GB RAM Karta graficzna: 1GB (AMD Radeon HD 5550 or Nvidia GeForce GT 430) Miejsce na dysku: 35 GB dostępnej przestrzeni

Obcy: Izolacja możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Gra dostępna jest za darmo do jutra, czyli do 22 grudnia 2020 roku do godziny 17:00, później zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, którą prawdopodobnie jest Metro 2033.

