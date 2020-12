Kultowe Metro 2033 dostępne za darmo w Epic Games Store przez najbliższe 24 godziny!

Choć nie chce mi się w to wierzyć to… growe Metro 2033 ma już na karku ponad 10 lat! Tytuł ten ma specjalne miejsce w moim sercu, ponieważ według mnie była to jedna z najlepszych fabularnych skradanek/strzelanek na siódmej generacji konsol. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami, bowiem właśnie jest ku temu dobra okazja.

Metro 2033 Redux za darmo w Epic Games Store!

Jako ogromny fan twórczości Dmitrija Głuchowskiego, bardzo czekałem na grową adaptację Metra 2033. I cóż, nie zawiodłem się, bo studio 4A Games zafundowało prawdziwą bombę. Bombę, której mój ówczesny laptop wolałby na siebie nie przyjmować – swoje pierwsze przejście Metro 2033 oglądałem w wyjątkowo niskiej rozdzielczości.





A i tak było to wspaniałe przeżycie, bo – jak wspominałem – Metro 2033 było świetną grą, jak na swoje czasy. I w sumie to jest nadal, dzięki edycji Redux, którą właśnie możecie pobrać z Epic Games Strore całkowicie za darmo. Ta odświeżona wersja gry naprawia wiele błędów, dodaje parę nowych mechanik i ulepsza grafikę. Wierzcie mi lub nie, ale w tej formie Metro 2033 nadal jest super grywalne nawet i dziś!

Minimalne wymagania sprzętowe Metro 2033 Redux:

System operacyjny: Windows Vista, 7 lub 8 (wyłącznie 64-bitowy) Procesor: Procesor dwurdzeniowy (2,2 GHz lub lepszy) Pamięć: 2 GB Karta graficzna: GeForce 8800 GT 512 MB lub GeForce GTS 250 Wolne miejsce na dysku: 10 GB

Metro 2033 Redux możecie przypisać sobie za darmo do konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Gra dostępna jest za darmo do jutra, czyli do 23 grudnia 2020 roku, do godziny 16:59. Później zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, którą prawdopodobnie będzie Tropico 5.

Jeśli w swojej kolekcji nie macie również Metra Last Light, to warto rozważyć zakup tej gry na trwającej właśnie świątecznej wyprzedaży Epic Games Store – kontynuację Metro 2033 możecie kupić za zaledwie 18 złotych. A jeśli jeszcze Wam mało, to ostatnią grę z serii – Metro Exodus, zgarniecie za 67,60 złotych.