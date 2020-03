Promocja dnia! Dwie kapitalne gry na Androida dostępne (tymczasowo) za darmo

Z grami w sklepie Google Play jest tak, że większość z nich to niestety… kompletne bagno. Nie oznacza to jednak, że wśród tysięcy klonów Minecrafta i Angry Birds nie da się znaleźć prawdziwej perły — a w tych kategoriach oceniałbym właśnie Monument Valley 2 i Lara Croft GO.

Czy da się lepiej spędzić sobotę niż na graniu w kolejne darmowe gry na Androidzie? Najpewniej tak, ale jeśli chwilowo brak u Was innych alternatyw, to możecie pobrać na swój smartfon dwie fantastyczne gry logiczne.

Pierwsza część Monument Valley udowodniła mi kilka lat temu, że gry na Androida również mogą być artystyczne i wcale nie muszą zaśmiecać ekranu gracza milionami reklam. Jednak spokojnie, znajomość pierwszej części nie jest wymagana przy Monument Valley 2. To po prostu gra logiczna cechująca się piękną, aczkolwiek minimalistyczną oprawą graficzną i bardzo satysfakcjonującymi zagadkami. Nie jest to może najdłuższa gra, jaką znajdziecie na Androida, ale z pewnością warto zagrać w dzieło londyńskiego ustwogames.

Monument Valley 2 jest dostępne za darmo przez ograniczony czas w sklepie Google Play.

Któż z nas nie zna chociaż jednej gry z serii Tomb Raider? Najpewniej trudno kogoś takiego znaleźć, lecz założę się, że mało kto grał w mobilną odsłonę z legendarną już panią archeolog. A to wielki błąd, bo Lara Croft GO to świetna logiczna gra, którą najłatwiej przyrównać do… gry planszowej! Polecam ją z czystym sumieniem, tak samo, jak każdą z gier z serii Square Enix „GO”.

Lara Croft GO jest dostępne za darmo przez ograniczony czas w sklepie Google Play.

Nie wiadomo niestety, jak długo będzie trwać promocja na powyższe tytuły, więc radzę się pośpieszyć. Gry możecie również przypisać do swojego konta z przeglądarki, a pobrać ją na swoje urządzenie później.

Bonusowo, by właściciele urządzeń z iOS nie poczuli się pokrzywdzeni, dołączam również 3 inne darmowe gry warte uwagi:

Przypominam też o promocji dla abonentów sieci Play i Red Bull Mobile, w której możecie zgarnąć aż 20 zł w sklepie Google Play. Szczegółowe informacje na temat tej promocji znajdziecie w linku poniżej.

A jaka jest ostatnia gra, w którą graliście na waszym smartfonie?

Źródło: Google Play (1), (2)

