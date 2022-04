Oto przepotężny POCO F4 GT. Kupisz go w Polsce!

Nie można powiedzieć, żeby to była zaskakująca premiera. Wręcz przeciwnie – specyfikacja i wygląd POCO F4 GT były znane od bardzo dawna. Producent właśnie potwierdził wszystko to, co już wiedzieliśmy. Teraz klienci muszą zdecydować, czy kupią ten smartfon, czy nie.

Gwoli formalności na początku trzeba powiedzieć, że POCO F4 GT to po prostu przebrandowany Redmi K50 Gaming Edition, który zadebiutował w Chinach w połowie lutego 2022 roku. To jednak żadne zaskoczenie, ponieważ bezpośredni poprzednik, POCO F3 GT, był międzynarodową wersją Redmi K40 Gaming Edition, która nie przywędrowała do Europy, w przeciwieństwie do najnowszego modelu.

POCO F4 GT – obudowa, wyświetlacz

POCO F4 GT ma 162,5 mm wysokości, 76,7 mm szerokości i 8,5 mm grubości oraz waży 210 gramów. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej Stealth Black, srebrnej Knight Silver i żółtej Cyber Yellow. Ten ostatni kolor jest charakterystyczny dla urządzeń tej marki – w żółtej obudowie dostępne są również m.in. POCO X4 Pro 5G, POCO M4 Pro 5G i POCO M3 Pro 5G. Nie tylko POCO jednak „lubi się z żółtym” – wystarczy spojrzeć na mega popularnego realme GT.

POCO F4 GT (źródło: POCO)

POCO F4 GT ma ponadprzeciętnie dużo elementów na krawędziach. Oprócz – standardowo – klawiszy do regulacji głośności i klawisza włączania/blokady z czytnikiem linii papilarnych oraz portu USB-C i portu podczerwieni, a także slotu na dwie karty nano SIM, znajdują się na nich dwa głośniki, trzy mikrofony (w tym jeden na boku) i dwa dodatkowe przyciski (dedykowane do gier), które można wysunąć i schować (zrównać z krawędzią) za pomocą znajdujących się obok każdego z nich suwaków.

Według deklaracji producenta, wytrzymają one nawet 1,5 mln naciśnięć i zostały przetestowane w ponad 100 popularnych grach mobilnych. Ponadto mogą zostać wykorzystane jako klawisze do szybkiego uruchamiania aparatu, nagrywania ekranu lub włączenia latarki.

POCO F4 GT (źródło: POCO)

Przód smartfona, który pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus, zajmuje płaski, elastyczny wyświetlacz OLED z 10-bitową głębią koloru oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 480 Hz. Ekran charakteryzuje się też przekątną 6,67 cala, rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) i współczynnikiem kontrastu 500000:1, a do tego zapewnia również wsparcie dla przestrzeni barw DCI-P3 i technologię MEMC, a także obsługę formatów HDR10 i HDR10+. Ponadto producent nie omieszkał się pochwalić, że wyświetlacz otrzymał ocenę DisplayMate A+.

POCO F4 GT – wydajność

Sercem POCO F4 GT jest topowa platforma mobilna Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3,0 GHz, wykonana z 4-nm procesie technologicznym. Jako że jest ona znana nie tylko z wysokiej wydajności, ale też podatności na przegrzewanie się, producent zastosował w tym modelu wielowarstwowy i wieloelementowy system rozpraszania ciepła o nazwie LiquidCool 3.0. W jego skład wchodzą m.in. dwie komory parowe – większa o powierzchni 4015 mm2 pokrywa m.in. CPU, natomiast druga, mniejsza (845 mm2) znajduje się w miejscu, gdzie ulokowane są elementy, współodpowiedzialne za ładowanie.

A jest to bardzo istotne, jako że POCO F4 GT obsługuje superszybkie ładowanie przewodowe o mocy aż 120 W. Akumulator w tym smartfonie ma pojemność 4700 mAh – korzystając z dodawanej w zestawie ładowarki o mocy 120 W, można go naładować do 100% w zaledwie 17 minut. Co ważne, Xiaomi dodaje przewód zakończony złączem USB-C pod kątem 90°, dzięki czemu użytkownik będzie mógł jednocześnie ładować urządzenie i na nim wygodnie oraz komfortowo grać, bez obaw, że się przesadnie nagrzeje (wówczas ładowanie od 0% do 100% ma trwać 27 minut).

POCO F4 GT (źródło: POCO)

Omawiając wydajność POCO F4 GT, należy jeszcze wspomnieć, że smartfon ma kości RAM LPDDR5 6400 Mbps (od 8 GB do 12 GB) i pamięć flash typu UFS 3.1 (od 128 GB do 256 GB; brak wsparcia dla obsługi kart microSD). Dodatkowo producent zastosował tutaj autorską technologię, dzięki której wydajność kopiowania plików jest wyższa o 300%, a dekompresji o 100%, natomiast losowy zapis i odczyt szybszy o 20%.

Co jeszcze oferuje POCO F4 GT?

Wyświetlacz, wydajność i dodatkowe klawisze to najmocniejsze i najważniejsze elementy specyfikacji POCO F4 GT. Smartfon ma jednak jeszcze więcej dobrego do zaoferowania, w tym system czterech głośników z dźwiękiem JBL i Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res Audio (a także Hi-Res Wireless Audio), które dostarczają „symetryczne stereo”. Użytkownicy z pewnością zrobią użytek i docenią również X-osiowy silnik wibracyjny, który ma zapewnić lepsze wibracje niż „zwykłe flagowce”.

Ponadto specyfikacja POCO F4 GT obejmuje zestaw trzech aparatów na panelu tylnym (64 Mpix z sensorem Sony IMX686 + 8 Mpix z 120° FoV + 2 Mpix do zdjęć makro) i 20 Mpix z matrycą Sony IMX596 na przodzie (wraz z funkcją jednoczesnego nagrywania przednim i tylnym aparatem), a także wsparcie dla 5G i WiFi 6+, moduł NFC, Bluetooth 5.2, obsługę AAC/LDAC/LHDC, żyroskop i czujnik światła 360°. Smartfon fabrycznie pracuje na systemie MIUI 13.

POCO F4 GT – dostępność

POCO F4 GT będzie dostępny w dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci. Osoby, które go kupią, otrzymają w prezencie voucher na dwa miesiące korzystania z YouTube Premium bez dodatkowych opłat, a także gwarancję jednorazowej, bezpłatnej naprawy lub wymiany ekranu w smartfonie w ciągu pierwszych 180 dni od daty jego zakupu.

Cena POCO F4 GT w Europie

8 GB/128 GB – 599 euro (równowartość ~2785 złotych); tzw. early bird za 499 euro (~2320 złotych);

12 GB/256 GB – 699 euro (~3250 złotych); early bird za 599 euro.

Cena POCO F4 GT, dostępność (źródło: POCO)

Cena POCO F4 GT w Polsce

8 GB/128 GB – 2999 złotych,

12 GB/256 GB – 3499 złotych.

W ramach promocji na start od 10 maja 2022 roku, przez 48 godzin, wersję 8 GB/128 GB będzie można kupić za 2649 złotych, a wariant 12 GB/256 GB za 3149 złotych. W obu przypadkach oznacza to oszczędność 350 złotych.

Przy okazji POCO podało, że w 2021 roku sprzedało 21 mln smartfonów i zostało w tym roku Partnerem ESL Mistrzostw Polski.