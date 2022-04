POCO F4 GT będzie bestią. Znamy datę premiery

Na horyzoncie pojawił się budżetowy POCO C40, który prawdopodobnie trafi do sprzedaży również w Europie, ale możliwe, że wcześniej zadebiutuje POCO F4 GT, skierowany do użytkowników, oczekujących topowej wydajności. Producent oficjalnie zapowiedział premierę tego smartfona.

Reklama

Xiaomi zapowiada premierę ultrawydajnego POCO F4 GT

Xiaomi oficjalnie poinformowało, że premierę POCO F4 GT zaplanowano na 26 kwietnia 2022 roku, na godzinę 20:00 (GMT+8), czyli na 14:00 czasu polskiego. Producent rozesłał do mediów grafikę, która skrzętnie ukrywa design nowego smartfona, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że będzie to Redmi K50 Gaming Edition w wersji globalnej. Redmi K40 Gaming Edition poza Chinami był bowiem dostępny jako POCO F3 GT.

źródło: Xiaomi

POCO F3 GT nie trafił nigdy do Polski. Na tę chwilę trudno przewidzieć, czy jego następca też nie ominie kraju nad Wisłą, ale niewykluczone, że tak się niestety stanie. Polski oddział marki nie zapowiedział bowiem zbliżającej się premiery tego smartfona i może to być znamienne. Wielu klientów w Polsce z pewnością byłoby jednak zainteresowanych tym urządzeniem.

Redmi K50 Gaming Edition to bowiem prawdziwa bestia. Smartfon skierowany jest do graczy, dlatego został wyposażony w topowe i ultrawydajne podzespoły na czele z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz kośćmi RAM LPDDR5 6400 Mbit/s i UFS 3.1 wraz z technologią IO Turbo, która przyspiesza działanie pamięci. Do tego nie zabrakło efektywnego systemu chłodzenia – w jego skład wchodzą m.in. dwie komory parowe (o powierzchni 4015 mm2 i 845 mm2 – łącznie 4860 mm2).

Redmi K50 Gaming Edition ma na pokładzie również dwukomorowy akumulator o pojemności 4700 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 120 W (przez port USB-C; do 100% w 17 minut). Ponadto smartfon oferuje 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z 10-bitową głębią koloru, technologią MEMC, obsługą HDR10 i HDR10+, wsparciem dla palety kolorów DCI-P3, współczynnikiem kontrastu 5000000:1 oraz częstotliwością odświeżania obrazu do 120 Hz i próbkowaniem dotyku z prędkością do 480 Hz. Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Redmi K50 Gaming Edition (źródło: Xiaomi)

Redmi K50 Gaming Edition ma również dwa dodatkowe klawisze na bocznej krawędzi, które można skryć w obudowie, system czterech głośników z dźwiękiem JBL, Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio, X-osiowy silnik wibracyjny, trzy aparaty na tyle (64 Mpix + ultraszerokokątny 120° + 2 Mpix do zdjęć makro) i 20 Mpix na przodzie, modem 5G, WiFi 6+, moduł NFC i podczerwień.

Jak widać, to super wyposażony smartfon, który ma wszystko, czego może oczekiwać wymagający gracz. Informacje na temat globalnej dostępności tej bestii poznamy jednak prawdopodobnie dopiero 26 kwietnia 2022 roku.