Premiera POCO F4 GT jutro, a już dziś znamy ceny

POCO F4 GT zadebiutuje dopiero jutro, a już dziś wiemy, ile ma kosztować w Europie ten superwydajny smartfon dla graczy. Co więcej, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że będzie dostępny również w Polsce!

Cena POCO F4 GT w Europie jest już znana

Niektórym ten smartfon może wyglądać znajomo, bowiem jest to nic innego, jak Redmi K50 Gaming Edition pod inną nazwą. Producent zapowiedział globalną premierę POCO F4 GT ponad tydzień temu, ale wówczas nie spodziewaliśmy się, że model ten trafi do Polski. Są jednak na to szanse, ponieważ niewiele później również polski oddział Xiaomi zaanonsował rychły debiut tego urządzenia. A to może wskazywać, że sprzęt będzie dostępny także w Polsce.

Mimo że od globalnej premiery POCO F4 GT dzieli nas około doba (konferencja, wprowadzająca ten smartfon na globalny rynek, rozpocznie się 26 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00 – stream będzie można obejrzeć m.in. na YouTube POCO Global), już teraz wiemy, ile urządzenie będzie kosztować w Europie.

Według informacji, przekazywanych przez świetnie poinformowanego i niezawodnego „donosiciela”, Rolanda Quandta z WinFuture, smartfon będzie dostępny na Starym Kontynencie w dwóch wersjach. Konfiguracja z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci ma kosztować 649 euro, natomiast wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej – 749 euro. Po bezpośrednim przeliczeniu z euro na złotówki, jest to równowartość – odpowiednio – ~3000 i 3450 złotych.

Jak widać, tanio nie będzie, choć wciąż to mniej niż za smartfony z serii Xiaomi 12, które kosztują w Polsce od 3199 złotych. A raczej od 3799 złotych, gdyż należy raczej odnieść się do Xiaomi 12 i 12 Pro, jako że POCO F4 GT również zapewni swoim właścicielom flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wraz z pamięciami RAM LPDDR5 i UFS 3.1. Ten zestaw uzupełni akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 120 W.

Właściwie jedynym, nieflagowym punktem na liście parametrów będzie aparat (64 Mpix) pozbawiony optycznej stabilizacji obrazu. Prawdopodobnie to jednak koszt, który Xiaomi zdecydowało się ponieść, aby wpakować do Redmi K50 Gaming Edition a.k.a. POCO F4 GT podzespoły istotniejsze z punktu widzenia klienta, do którego jest kierowany ten sprzęt. Zresztą na stronie Redmi K50 GE producent poświęca aparatowi niewiele miejsca.

Przy okazji trzeba jednak jeszcze dodać, że POCO F4 GT zaoferuje swoim posiadaczom również 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ z oceną DisplayMate A+, technologią MEMC, odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowaniem dotyku z prędkością 480 Hz oraz szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Ponadto smartfon będzie miał dwa dodatkowe klawisze na bocznej krawędzi, czteroelementowe głośniki stereo z dźwiękiem JBL i Dolby Atmos, moduł NFC, wsparcie dla WiFi 6, port podczerwieni, dual SIM i X-osiowy silnik wibracyjny.