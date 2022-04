9 GB pakietu internetowego za darmo od nju mobile!

Nju nobile w tym tygodniu obchodzi swoje 9. urodziny. Aby uczcić to wspólnie ze swoimi klientami, operator postanowił obdarować ich darmowym pakietem internetu. Użytkownicy mogą teraz zyskać dodatkowy transfer bez żadnych opłat!

W przypadku nju można mówić o nieustającym rozwoju, o czym świadczą choćby zmiany (pozytywne, rzecz jasna) w pakietach na różnych poziomach cenowych. W ten sposób jeszcze niedawno najtańsza opcja kosztowała 19 złotych i oferowała 1 GB transferu, a obecnie są to już 3 gigabajty. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku pakietu za 20 złotych, gdzie transfer wzrósł z 10 do 20 gigabajtów, oraz tego za 39 złotych – jego użytkownicy otrzymują aż 40 GB transferu danych do wykorzystania.

nju pozwala surfować bez ograniczeń

Jak widać, klienci nju na brak transferu nie mogą narzekać. Teraz mają okazję otrzymać dodatkowe 9 gigabajtów. Jak to zrobić? Wystarczy że do 1 maja wyślemy SMS o treści URODZINY na numer 80955. Transfer będzie aktywny przez 30 dni i może zostać wykorzystany na terenie Polski. Oferta jest oczywiście darmowa, dlatego niezależnie od posiadanego pakietu, warto po nią sięgnąć.

Jak widać, sieć od Orange dobrze radzi sobie na rynku, czego powodem może być choćby oferowanie swoich usług dla tych, którzy nie są zainteresowani długimi umowami, a bardziej niż na smartfonie za 1 złoty zależy im na wspomnianym wcześniej pakiecie internetowym, niższych kosztach czy darmowych rozmowach. Okazuje się, że może to być dostępne bez podpisywania umów i wiązania się na długie lata z danym operatorem.

Największą zaletą nju mobile dla użytkowników jest z pewnością profit wynikający z lojalności. W przeciwieństwie do niektórych sieci, w nju bardzo szybko zaczyna się odczuwać dodatkowe korzyści. Już po pierwszym półroczu klienci otrzymują podwojenie swoich pakietów internetowych bez cenowych podwyżek. W pakiecie jest oczywiście dostępny także pakiet internetowy do wykorzystania w ramach roamingu UE. Przykładowo, pakiet „Bez limitu 29 zł” po pół roku da nam już 40 GB transferu.

Klienci mogą również liczyć na różne okresowe promocje. Tak jak w przypadku powyższego wpisu, w przeszłości użytkownicy również mogli liczyć na dodatkowe gigabajty – choćby z okazji poprzednich urodzin marki.