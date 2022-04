10 tysięcy złotych do wygrania. Kasę fundują Xiaomi i Visa

Xiaomi rusza z loterią, w której można wygrać 10 tysięcy złotych, hulajnogi i inne cenne nagrody. Warunki udziału w akcji nie są zbyt wymagające.

Kup smartfon Xiaomi, wygraj pieniądze lub gadżety

Xiaomi, we współpracy ze spółką Visa organizuje loterię, w ramach której można wygrać cenne nagrody. Najbardziej wartościową wydaje się być 10 tysięcy złotych, ale wcale nie gorsze wydają się być hulajnogi elektryczne Xiaomi.

Nagród pieniężnych jest dziewięć, zaś hulajnogi znajdą nowych właścicieli wśród łącznie 195 osób. A to jeszcze nie wszystko, bo na stronie kampanii Visa znajdujemy informację o 800 innych nagrodach, w tym głośnikach Bluetooth, słuchawkach bezprzewodowych Xiaomi, kamerach nadzoru domowego czy oczyszczaczach powietrza.

Jakie są warunki loterii? Wszystko zaczyna się od zakupu smartfona Xiaomi. Dalej już z górki. Po kolei:

Kupujemy i aktywujemy telefon Xiaomi. W loterii można zarejestrować telefon aktywowany w okresie: 25.04.2022 r. – 22.01.2023 r.

telefon Xiaomi. W loterii można zarejestrować telefon aktywowany w okresie: 25.04.2022 r. – 22.01.2023 r. Rejestrujemy się w loterii za pomocą tego formularza. Po rejestracji, każda płatność kartą Visa dodaną do aplikacji Google Pay będzie traktowana jako jeden los na loterii.

Wobec powyższego, najlepiej jest jak najczęściej płacić kartą Visa przez Google Pay ;)

I to wszystko! W formularzu rejestracyjnym obowiązkowe jest podanie swojego numeru telefony, kodu IMEI zakupionego numeru Xiaomi, adresu e-mail oraz numeru karty Visa. Uczestnicy akcji muszą być pełnoletni i potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem.

Więcej szczegółów znajdziemy we wspomnianym Regulaminie loterii. Czytamy w nim na przykład, że loteria trwa do 24 lipca 2023 roku – to zsumowany czas trwania loterii plus czas poświęcony na reklamacje.

Co prawda szanse na zdobycie pieniędzy lub produktów Xiaomi nie są jakieś astronomicznie wielkie, ale dlaczego nie spróbować?