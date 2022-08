Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie potrzebuje ładowania co noc. Ani co dwie. Jak długo działa?

Jeszcze przed premierą zegarka Samsung Galaxy Watch 5 Pro dużo mówiło się na temat tego, że – względem poprzedników – zaliczy spory przeskok pod względem czasu pracy. Jak jest w rzeczywistości?

Z Galaxy Watcha 5 Pro korzystam już jakiś czas, jednak jeszcze zbyt krótko, bym wyrobiła sobie finalną opinię na jego temat. A jednocześnie już na tyle długo, bym mogła przerobić kilka cykli baterii w różnych scenariuszach działania. Wiem, że osoby zainteresowane wejściem w posiadanie najnowszego smartwatcha Samsunga są bardzo ciekawe rzeczywistego czasu pracy, więc… czas trochę na ten temat powiedzieć.

Zwłaszcza, że przedsprzedaż tego cuda trwa jeszcze tylko przez kilka dni – do 25 sierpnia. Kupując go do tego czasu, otrzymacie gratis słuchawki Galaxy Buds 2 o wartości ok. 500-600 złotych. Jeśli chcecie rozwiać swoje wątpliwości w kwestii oferowanego czasu działania, przychodzę z pomocą!

Słowem wstępu

Jak doskonale wiecie, byłam użytkowniczką Galaxy Watcha 4 Classic w wersji mniejszej (42 mm), natomiast mój narzeczony przez długi czas korzystał z Galaxy Watcha 4 Classic w opcji 46 mm (później przesiadł się na iPhone’a i, siłą rzeczy, Apple Watcha). Z doświadczenia zatem wiem, jaki czas pracy oferowały poprzednie zegarki Samsunga. W przypadku mniejszej wersji był to średnio dzień (z koniecznością ładowania co noc), a w przypadku większej – 1,5 dnia, w porywach do 2 dni.

Sęk w tym, że Galaxy Watch 5 Pro nie jest następcą żadnego z przywołanych modeli. Nie jest to przecież model Classic, a Pro – pozbawiony charakterystycznego obrotowego, fizycznego pierścienia, który tak bardzo cieszył podczas użytkowania smartwatcha. Tutaj mamy za to cyfrowy odpowiednik pierścienia, który – co ważne – działa sporo lepiej niż w Galaxy Watch 4 (bez Classic – dla przypomnienia, podstawowa czwórka też nie miała fizycznego bezela, jedynie cyfrowy).

Samsung Galaxy Watch 4 Classic w dwóch wersjach – 42 mm i 46 mm

Jaki czas pracy oferuje Samsung Galaxy Watch 5 Pro?

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm ma akumulator o pojemności 247 mAh, natomiast Galaxy Watch 4 Classic 46 mm – 361 mAh. Dla porównania, we wnętrzu Galaxy Watch 5 Pro umieszczono ogniwo 590 mAh, co – siłą rzeczy – pomijając aspekt zastosowania innego procesora, musiało poskutkować wydłużeniem czasu działania. Pytanie tylko – jak bardzo?

Przez dotychczasowy okres testów udało mi się sprawdzić baterię Galaxy Watcha 5 Pro podczas trzech pełnych cykli baterii. Każdy z nich nieco się od siebie różnił tak, by móc Wam przedstawić różne scenariusze działania. Jeśli macie propozycje jeszcze innych – dajcie znać w komentarzach, wezmę pod uwagę podczas tworzenia pełnej recenzji.

Bateria Samsunga Galaxy Watch 5 Pro w różnych scenariuszach

Przechodząc już do rzeczy – najdłuższy cykl baterii trwał niepełne cztery dni! Rozpoczął się o 9 jednego dnia, a skończył czwartego dnia o 17. Taki czas pracy udało się osiągnąć bez włączonego Always on Display, z wszystkimi pomiarami stanu zdrowia automatycznymi oraz na noc włączonym trybem spoczynku, z aktywnym pomiarem snu.

Drugi scenariusz użytkowania różnił się od powyższego przełączeniem wyświetlacza na tryb stale włączonego ekranu, a zatem z odpalonym AoD. W takim trybie, Samsung Galaxy Watch 5 Pro działał dokładnie dzień krócej – cykl rozpoczął się jednego dnia przed 9, a zakończył trzeciego o 17.

Trzeci i na razie ostatni scenariusz użytkowania, jaki udało mi się sprawdzić, to włączone AoD i pomiary zdrowotne przestawione w tryb ciągły. Co ciekawe, wygląda na to, że włączony stale pomiar pulsu i stresu nie wpływa w żaden sposób na czas pracy – zegarek działał od 11 jednego dnia do końca trzeciego dnia.

Dodam jeszcze tylko, że podczas każdego cyklu baterii jasność ekranu była ustawiona w tryb automatyczny, a monitorowanie chrapania nocą było wyłączone. Oczywiście działały wszystkie powiadomienia z telefonu, jak również wskazówki podczas jazdy samochodem, gdy odpalona była nawigacja na smartfonie.

Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że poza tymi cyklami, zdarzyło mi się też raz biegać z nowym Samsungiem na nadgarstku. Podczas godzinnej aktywności, z włączonym GPS i podłączonymi słuchawkami Bluetooth (akurat były to Galaxy Buds 2 Pro), zegarkowi ubyło 10% baterii. W podobnym scenariuszu, mój Galaxy Watch 4 Classic 42 mm w o połowę krótszym czasie zużywał dwukrotnie więcej energii.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro z włączonym AoD

Czas pracy baterii Galaxy Watch 5 Pro na plus – wreszcie!

Moje dotychczasowe testy wykazują, że zegarek Samsung Galaxy Watch 5 Pro jest w stanie działać 55-80 godzin na jednym ładowaniu, zależnie od wyłączonego / włączonego Always on Display. To naprawdę dobre wyniki względem każdego przedstawiciela czwartej serii smartwatchy Samsunga.

Pod względem czasu pracy Galaxy Watch 5 Pro stanowi ogromny progres, gdy porównamy go do poprzednich smartwatchy Samsunga. Wreszcie nie trzeba martwić się o to, by na dwudniowy (czy też weekendowy) wyjazd za miasto nie zapomnieć wziąć ze sobą ładowarki.

W każdym innym aspekcie to wciąż świetny smartwatch, działający w oparciu o Wear OS, o ogromnych możliwościach. A to, jak go wykorzystamy, zależy tylko od nas samych.

Tylko trochę drogi ten smartwatch ;) Dla przypomnienia, Galaxy Watch 5 Pro dostępny jest w dwóch wersjach – z WiFi za 2149 złotych i z LTE za 2349 złotych.

Jeśli macie jakieś pytania – dawajcie znać w komentarzach, postaram się w miarę możliwości i czasu na nie odpowiedzieć jeszcze w trakcie trwania przedsprzedaży.