Nowy vivo to dość przeciętny, ale jednak ciekawy smartfon, bo z nawet 16 GB RAM!

Chiński gigant jest nie do zatrzymania – jego oferta wzbogaciła się właśnie o nowy model vivo Y22s, który być może nie wyróżnia się specjalnie nieszablonową specyfikacją (z jednym wyjątkiem) ani ceną, ale oferuje wszystko to, co bezpośrednia konkurencja, więc ma duże szanse odnieść sukces sprzedażowy. Szczególnie że jest całkiem ładny i może się spodobać klientom.

Specyfikacja vivo Y22s jest przyzwoita

Kwestią, na którą w tym przypadku producent zwraca największą uwagę, jest technologia RAM Expansion 3.0. Jest ona nie tylko aż o nawet 23% wydajniejsza od poprzedniej generacji, ale przede wszystkim jej możliwości robią wrażenie. Nowy vivo Y22s może bowiem dysponować nawet 16 GB pamięci operacyjnej!

Urządzenie ma na pokładzie 8 GB RAM, ale dzięki RAM Expansion 3.0 może zyskać dodatkowe 8 GB pamięci operacyjnej – zostanie ona wydzielona z zasobów pamięci wewnętrznej o pojemności 128 GB. Użytkownicy tego jednak nie odczują, gdyż – jeśli już zajdzie taka potrzeba – będą mogli zwiększyć dostępną dla siebie przestrzeń za pomocą karty microSD o pojemności nawet 1 TB.

Producent podkreśla również, że jego najnowszy smartfon został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który dzięki technologii oszczędzania energii, wykorzystującej sztuczną inteligencję, jest w stanie zapewnić dłuższą żywotność baterii. Ponadto urządzenie obsługuje szybkie ładowanie o mocy 18 W (zasilacz w zestawie). Według deklaracji vivo, 15-minutowe ładowanie wystarczy na oglądanie wideo przez 258 minut lub zagranie w pięć gier, a do naładowania akumulatora do 70% potrzeba 70 minut. W dodatku w razie potrzeby użytkownik może skorzystać też z funkcji ładowania zwrotnego, aby naładować inne urządzenia.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 680 2,4 GHz (6 nm), który w AnTuTu „wykręca” ponad 280 tysięcy punktów. Producent dodał w oprogramowaniu Game Box, który pozwala spersonalizować funkcje i efekty dźwiękowe w grach, a także m.in. nagrywać to, co dzieje się na ekranie, wyciszyć powiadomienia (w tym o połączeniach przychodzących) i włączyć automatyczne odrzucanie połączeń przychodzących. Wydajność CPU i GPU oraz RAM podczas rozgrywki ma zaś zwiększyć technologia Multi-Turbo 5.5, która jednocześnie optymalizuje zużycie energii.

Nowy vivo Y22s oferuje również wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli (proporcje 20,1:9), który pokrywa 70% kolorów z palety NTSC i zajmuje 89,67% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio). Ponadto na jego pokładzie można znaleźć m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), który ma odblokowywać dostęp do urządzenia w zaledwie 0,25 sekundy oraz trzy aparaty (50 Mpix + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle i 8 Mpix na przodzie).

Nie zabrakło też radia FM, dual SIM (2x nano SIM + osobny slot na kartę microSD) i złącza USB-C. Producent informuje, że smartfon spełnia kryteria standardu pyło- i wodoszczelności IP54. Całość ma wymiary 164,3×76,1×8,38 mm, waży 192 gramy i fabrycznie pracuje na systemie Android z interfejsem Funtouch OS 12. Jedną z jego funkcji jest iManager, który skanuje pamięć urządzenia w poszukiwaniu zagrożeń, optymalizuje pobór energii i zarządza danymi, aby vivo Y22s działał płynnie.

Ile trzeba zapłacić za ten smartfon? (cena)

Najnowszy model w ofercie chińskiej marki jest dostępny w tylko jednej konfiguracji, z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie trafiło już do sprzedaży w Wietnamie, gdzie zostało wycenione na 5990000 tamtejszych dongów, co jest równowartością ~1210 złotych.

źródło: vivo

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego modelu w innych krajach, w tym w Polsce, aczkolwiek w przeszłości do kraju nad Wisłą trafił vivo Y21s, więc niewykluczone, że podobnie będzie w przypadku jego bezpośredniego następcy.